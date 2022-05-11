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روسيا تختبر محركا جديدا من صنع محلي لطائرة "سوخوي سوبرجيت"
روسيا تختبر محركا جديدا من صنع محلي لطائرة "سوخوي سوبرجيت"
أعلنت شركة "أو دي كا" التي تدير صناعة المحركات في روسيا، تحقيق برنامج الاختبار الأرضي لمحرك روسي جديد مخصص للطائرات المدنية. 11.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-11T12:01+0000
2022-05-11T12:01+0000
روسيا
أخبار تكنولوجيا
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وذكرت الشركة نقلا عن فلاديمير أرتياكوف، النائب الأول لمدير عام شركة "روستيخ" الحكومية التي تدير قطاع الإنتاج التقني الحديث في روسيا وتتبع لها شركة "أو دي كا"، أن استكمال اختبارت النموذج التجريبي الأول من محرك "بي دي-8" يمثل مرحلة مهمة على طريق إبداع محرك روسي جديد للطيران المدني وخاصة طائرة "سوبرجيت 100".وتضمن برنامج اختبار محرك "بي دي-8" على المنضدة تشغيل المحرك للحصول على معلومات مستفيضة عن أدائه في ظروف العمل المختلفة.وتجري صناعة محرك "بي دي-8" باستخدام أحدث التقنيات بما فيها تقنية الطباعة الثلاثية الأبعاد.وسينتج محرك "بي دي-8" التربيني المروحي قوة الدفع اللازمة لطائرة الركاب الروسية الجديدة "سوخوي سوبرجيت" وطائرة "بي-200" البرمائية.وبعدما حظرت الدول الغربية الرئيسية تصدير مواد تدخل في صناعة الطائرات وغيرها من التقنيات المتطورة الحديثة إلى روسيا توجهت الأخيرة إلى إنتاج جميع المواد والمعدات اللازمة لطائرة "سوبرجيت" محليًا.
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روسيا, أخبار تكنولوجيا

روسيا تختبر محركا جديدا من صنع محلي لطائرة "سوخوي سوبرجيت"

12:01 GMT 11.05.2022
© Sputnik . Максим Блинов / الذهاب إلى بنك الصورطائرة "سوخوي سوبر جيت 100"
طائرة سوخوي سوبر جيت 100 - سبوتنيك عربي, 1920, 11.05.2022
© Sputnik . Максим Блинов
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أعلنت شركة "أو دي كا" التي تدير صناعة المحركات في روسيا، تحقيق برنامج الاختبار الأرضي لمحرك روسي جديد مخصص للطائرات المدنية.
وذكرت الشركة نقلا عن فلاديمير أرتياكوف، النائب الأول لمدير عام شركة "روستيخ" الحكومية التي تدير قطاع الإنتاج التقني الحديث في روسيا وتتبع لها شركة "أو دي كا"، أن استكمال اختبارت النموذج التجريبي الأول من محرك "بي دي-8" يمثل مرحلة مهمة على طريق إبداع محرك روسي جديد للطيران المدني وخاصة طائرة "سوبرجيت 100".
وتضمن برنامج اختبار محرك "بي دي-8" على المنضدة تشغيل المحرك للحصول على معلومات مستفيضة عن أدائه في ظروف العمل المختلفة.
وتجري صناعة محرك "بي دي-8" باستخدام أحدث التقنيات بما فيها تقنية الطباعة الثلاثية الأبعاد.
وسينتج محرك "بي دي-8" التربيني المروحي قوة الدفع اللازمة لطائرة الركاب الروسية الجديدة "سوخوي سوبرجيت" وطائرة "بي-200" البرمائية.
وبعدما حظرت الدول الغربية الرئيسية تصدير مواد تدخل في صناعة الطائرات وغيرها من التقنيات المتطورة الحديثة إلى روسيا توجهت الأخيرة إلى إنتاج جميع المواد والمعدات اللازمة لطائرة "سوبرجيت" محليًا.
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