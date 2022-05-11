https://arabic.sputniknews.com/20220511/سفيرا-بولندا-والولايات-المتحدة-يغادران-مبنى-الخارجية-الروسية-دون-الإدلاء-بأي-تصريحات-1062103221.html
سفيرا بولندا والولايات المتحدة يغادران مبنى الخارجية الروسية دون الإدلاء بأي تصريحات
سفيرا بولندا والولايات المتحدة يغادران مبنى الخارجية الروسية دون الإدلاء بأي تصريحات
ذكر مراسل وكالة "سبوتنيك"، اليوم الأربعاء، أن سفيري دولتي بولندا والولايات المتحدة غادرا وزارة الخارجية الروسية دون الإدلاء بأي تصريح. 11.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-11T12:53+0000
2022-05-11T12:53+0000
2022-05-11T12:54+0000
روسيا
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وأشار المراسل إلى أن السفير الأمريكي لدى موسكو توجه إلى مبنى وزارة الخارجية حيث استغرق اجتماعه نحو 20 دقيقة.كما وصل السفير البولندي لدى موسكو إلى مبنى الخارجية في موسكو، وذلك بعد استدعائه على خلفية حادثة الاعتداء على السفير الروسي لدى بولندا خلال زيارة أضرحة الجنود السوفيات في وارسو.وغادر السفير البولندي بعد نحو 15 دقيقة مع نظيره الأمريكي مبنى الخارجية الروسية دون الإدلاء بأي تصريح.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا
سفيرا بولندا والولايات المتحدة يغادران مبنى الخارجية الروسية دون الإدلاء بأي تصريحات
12:53 GMT 11.05.2022 (تم التحديث: 12:54 GMT 11.05.2022) تابعنا عبر
ذكر مراسل وكالة "سبوتنيك"، اليوم الأربعاء، أن سفيري دولتي بولندا والولايات المتحدة غادرا وزارة الخارجية الروسية دون الإدلاء بأي تصريح.
وأشار المراسل إلى أن السفير الأمريكي لدى موسكو توجه إلى مبنى وزارة الخارجية حيث استغرق اجتماعه نحو 20 دقيقة.
كما وصل السفير البولندي لدى موسكو إلى مبنى الخارجية في موسكو، وذلك بعد استدعائه على خلفية حادثة الاعتداء على السفير الروسي لدى بولندا خلال زيارة أضرحة الجنود السوفيات في وارسو.
وغادر السفير البولندي بعد نحو 15 دقيقة مع نظيره الأمريكي مبنى الخارجية الروسية دون الإدلاء بأي تصريح.