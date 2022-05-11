https://arabic.sputniknews.com/20220511/سفير-جمهورية-لوغانسك-كييف-تعدم-فرص-السلام-1062081906.html
سفير جمهورية لوغانسك: كييف تعدم فرص السلام
سفير جمهورية لوغانسك: كييف تعدم فرص السلام
صرح سفير جمهورية لوغانسك الشعبية لدى روسيا أن نظام الحكم في أوكرانيا تُعدم جميع الفرص المتاحة لتوقيع اتقافية السلام. 11.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-11T05:28+0000
2022-05-11T05:28+0000
2022-05-11T05:34+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
روسيا
أخبار أوكرانيا
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وقال السفير روديون ميروشنيك لـ"سبوتنيك":ويقف نظام الحكم في أوكرانيا هذا الموقف منذ عام 2014 حينما بدأ حربه ضد السكان في جنوب شرق أوكرانيا الذين رفضوا الرضوخ للسلطة الأوكرانية الجديدة التي تشكلت بعد وقوع الانقلاب في العاصمة الأوكرانية كييف.وأشار إلى أن نظام الحكم الأوكراني يستمر في إعدام جميع الفرص المتاحة لإنهاء الأعمال القتالية والمحافظة على أرواح الناس. كما أنه يستمر في رفض التعامل مع جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك القائمتين على أرض الواقع.وأضاف أن من المستحيل تحقيق السلام دون إزالة نظام الحكم الحالي في أوكرانيا أو إزالة خطره.وقد بدأت روسيا في نهاية قبراير/شباط 2022 العملية العسكرية لتوفير الحماية للناس الذين يتعرضون لاعتداءات وإبادة جماعية من قبل نظام كييف على مدى ثمانية أعوام، كما أشار إلى ذلك الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. وأعلنت وزارة الدفاع الروسية أن الهدف الرئيسي منها تحرير منطقة دونباس، حيث جمهورية دونيتسك الشعبية وجمهورية لوغانسك الشعبية، من قوات نظام كييف. وأكدت أن القوات المشاركة في العملية لا توجه الضربات إلا للمنشآت العسكرية.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, أخبار أوكرانيا
سفير جمهورية لوغانسك: كييف تعدم فرص السلام
05:28 GMT 11.05.2022 (تم التحديث: 05:34 GMT 11.05.2022) تابعنا عبر
صرح سفير جمهورية لوغانسك الشعبية لدى روسيا أن نظام الحكم في أوكرانيا تُعدم جميع الفرص المتاحة لتوقيع اتقافية السلام.
وقال
السفير روديون ميروشنيك لـ"سبوتنيك":
تقول أوكرانيا حتى لروسيا إنها لا ترى لها مصلحة في إجراء مفاوضات السلام.
ويقف نظام الحكم في أوكرانيا هذا الموقف منذ عام 2014 حينما بدأ حربه ضد السكان في جنوب شرق أوكرانيا الذين رفضوا الرضوخ للسلطة الأوكرانية الجديدة التي تشكلت بعد وقوع الانقلاب في العاصمة الأوكرانية كييف.
وأشار إلى أن نظام الحكم الأوكراني يستمر في إعدام جميع الفرص المتاحة لإنهاء الأعمال القتالية والمحافظة على أرواح الناس. كما أنه يستمر في رفض التعامل مع جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك القائمتين على أرض الواقع.
وأضاف أن من المستحيل تحقيق السلام دون إزالة نظام الحكم الحالي في أوكرانيا أو إزالة خطره.
وقد بدأت روسيا في نهاية قبراير/شباط 2022 العملية العسكرية لتوفير الحماية للناس الذين يتعرضون لاعتداءات وإبادة جماعية من قبل نظام كييف على مدى ثمانية أعوام، كما أشار إلى ذلك الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. وأعلنت وزارة الدفاع الروسية أن الهدف الرئيسي منها تحرير منطقة دونباس، حيث جمهورية دونيتسك الشعبية وجمهورية لوغانسك الشعبية، من قوات نظام كييف. وأكدت أن القوات المشاركة في العملية لا توجه الضربات إلا للمنشآت العسكرية.