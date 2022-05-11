https://arabic.sputniknews.com/20220511/سلطات-خيرسون-تناشد-بوتين-ضم-المدينة-إلى-روسيا--1062092016.html
سلطات خيرسون تناشد بوتين ضم المدينة إلى روسيا
سلطات خيرسون تناشد بوتين ضم المدينة إلى روسيا
ناشد نائب رئيس الإدارة العسكرية-المدنية في منطقة خيرسون، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ضم المدينة إلى روسيا. 11.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-11T09:49+0000
2022-05-11T09:49+0000
2022-05-11T10:11+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
روسيا
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وأضاف: "مدينة خيرسون هي روسية، لن يتم إنشاء جمهورية خيرسون الشعبية على أراضي منطقة خيرسون، ولن يكون هناك استفتاءات. سيكون مرسوما واحدا يستند إلى نداء قيادة منطقة خيرسون إلى رئيس روسيا، وسيكون هناك طلب لإدخال المنطقة إلى روسيا".وأكد أن السلطات في منطقة خيرسون تخطط للانضمام بشكل كامل في إطار تشريعات والقوانين الروسية بحلول نهاية العام.وخلال عملية خاصة لنزع سلاح أوكرانيا، سيطر الجيش الروسي على منطقة خيرسون بأكملها في جنوب البلاد. تم تشكيل الإدارات المدنية والعسكرية في المنطقة، وبدأت القنوات التلفزيونية والإذاعية الروسية بالبث في المدينة، ويتم استعادة التواصل التجاري والإداري مع شبه جزيرة القرم.وشدد رئيس إدارة منطقة خيرسون، فلاديمير سالدو، على أن المنطقة هي بالفعل جزء لا يتجزأ من عائلة كبيرة روسيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220508/منطقة-خيرسون-تبدأ-بإصدار-جوازات-السفر-الروسية-1061991064.html
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روسيا
سلطات خيرسون تناشد بوتين ضم المدينة إلى روسيا
09:49 GMT 11.05.2022 (تم التحديث: 10:11 GMT 11.05.2022) تابعنا عبر
ناشد نائب رئيس الإدارة العسكرية-المدنية في منطقة خيرسون، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ضم المدينة إلى روسيا.
وأضاف: "مدينة خيرسون هي روسية، لن يتم إنشاء جمهورية خيرسون الشعبية على أراضي منطقة خيرسون، ولن يكون هناك استفتاءات. سيكون مرسوما واحدا يستند إلى نداء قيادة منطقة خيرسون إلى رئيس روسيا، وسيكون هناك طلب لإدخال المنطقة إلى روسيا".
وأكد أن السلطات في منطقة خيرسون تخطط للانضمام بشكل كامل في إطار تشريعات والقوانين الروسية بحلول نهاية العام.
وخلال عملية خاصة لنزع سلاح أوكرانيا، سيطر الجيش الروسي على منطقة خيرسون بأكملها في جنوب البلاد. تم تشكيل الإدارات المدنية والعسكرية في المنطقة، وبدأت القنوات التلفزيونية والإذاعية الروسية بالبث في المدينة، ويتم استعادة التواصل التجاري والإداري مع شبه جزيرة القرم.
وشدد رئيس إدارة منطقة خيرسون، فلاديمير سالدو، على أن المنطقة هي بالفعل جزء لا يتجزأ من عائلة كبيرة روسيا.