عربي
Бойцы Народной милиции ЛНР осматривают дом в городе Ровеньки, разрушенный в результате попадания украинской ракеты Точка-У - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
تغطية مباشرة لأحداث إقليم دونباس، من آخر مستجدات ما يجري على أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وأخبار اللاجئين القادمين من إقليم دونباس إلى روسيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220511/سلطات-خيرسون-تناشد-بوتين-ضم-المدينة-إلى-روسيا--1062092016.html
سلطات خيرسون تناشد بوتين ضم المدينة إلى روسيا
سلطات خيرسون تناشد بوتين ضم المدينة إلى روسيا
ناشد نائب رئيس الإدارة العسكرية-المدنية في منطقة خيرسون، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ضم المدينة إلى روسيا. 11.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-11T09:49+0000
2022-05-11T10:11+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
روسيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/09/1062011456_0:205:2911:1842_1920x0_80_0_0_156e1de96f70724112092f1591fc034d.jpg
وأضاف: "مدينة خيرسون هي روسية، لن يتم إنشاء جمهورية خيرسون الشعبية على أراضي منطقة خيرسون، ولن يكون هناك استفتاءات. سيكون مرسوما واحدا يستند إلى نداء قيادة منطقة خيرسون إلى رئيس روسيا، وسيكون هناك طلب لإدخال المنطقة إلى روسيا".وأكد أن السلطات في منطقة خيرسون تخطط للانضمام بشكل كامل في إطار تشريعات والقوانين الروسية بحلول نهاية العام.وخلال عملية خاصة لنزع سلاح أوكرانيا، سيطر الجيش الروسي على منطقة خيرسون بأكملها في جنوب البلاد. تم تشكيل الإدارات المدنية والعسكرية في المنطقة، وبدأت القنوات التلفزيونية والإذاعية الروسية بالبث في المدينة، ويتم استعادة التواصل التجاري والإداري مع شبه جزيرة القرم.وشدد رئيس إدارة منطقة خيرسون، فلاديمير سالدو، على أن المنطقة هي بالفعل جزء لا يتجزأ من عائلة كبيرة روسيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220508/منطقة-خيرسون-تبدأ-بإصدار-جوازات-السفر-الروسية-1061991064.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/09/1062011456_90:0:2821:2048_1920x0_80_0_0_e878a0709ce7c7a4d2332e0685459957.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا

سلطات خيرسون تناشد بوتين ضم المدينة إلى روسيا

09:49 GMT 11.05.2022 (تم التحديث: 10:11 GMT 11.05.2022)
© Sputnik / الذهاب إلى بنك الصورالرئيس فلاديمير بوتين يجلس بين المحاربين القدامى خلال العرض العسكري بمناسبة الذكرى الـ77 لعيد النصر على الساحة الحمراء، موسكو، روسيا 9 مايو 2022
الرئيس فلاديمير بوتين يجلس بين المحاربين القدامى خلال العرض العسكري بمناسبة الذكرى الـ77 لعيد النصر على الساحة الحمراء، موسكو، روسيا 9 مايو 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 11.05.2022
© Sputnik
/
الذهاب إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegram
ناشد نائب رئيس الإدارة العسكرية-المدنية في منطقة خيرسون، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ضم المدينة إلى روسيا.
وأضاف: "مدينة خيرسون هي روسية، لن يتم إنشاء جمهورية خيرسون الشعبية على أراضي منطقة خيرسون، ولن يكون هناك استفتاءات. سيكون مرسوما واحدا يستند إلى نداء قيادة منطقة خيرسون إلى رئيس روسيا، وسيكون هناك طلب لإدخال المنطقة إلى روسيا".
وأكد أن السلطات في منطقة خيرسون تخطط للانضمام بشكل كامل في إطار تشريعات والقوانين الروسية بحلول نهاية العام.
وخلال عملية خاصة لنزع سلاح أوكرانيا، سيطر الجيش الروسي على منطقة خيرسون بأكملها في جنوب البلاد. تم تشكيل الإدارات المدنية والعسكرية في المنطقة، وبدأت القنوات التلفزيونية والإذاعية الروسية بالبث في المدينة، ويتم استعادة التواصل التجاري والإداري مع شبه جزيرة القرم.
وشدد رئيس إدارة منطقة خيرسون، فلاديمير سالدو، على أن المنطقة هي بالفعل جزء لا يتجزأ من عائلة كبيرة روسيا.
جواز سفر روسي - سبوتنيك عربي, 1920, 08.05.2022
منطقة خيرسون تبدأ بإصدار جوازات السفر الروسية
8 مايو, 14:39 GMT
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباسأمس, 21:01 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала