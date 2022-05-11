https://arabic.sputniknews.com/20220511/سلطات-دونيتسك-تحظر-مصادر-المعلومات-الإلكترونية-الخطيرة--1062092157.html
سلطات دونيتسك تحظر مصادر المعلومات الإلكترونية الخطيرة
سلطات دونيتسك تحظر مصادر المعلومات الإلكترونية الخطيرة
بدأ مشغلو الاتصالات على أراضي جمهورية دونيتسك الشعبية، بحظر مصادر المعلومات الإلكترونية الخطيرة التي تهدد سكانها. 11.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-11T09:55+0000
2022-05-11T09:55+0000
2022-05-11T09:56+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
روسيا
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وفقا لقرارات السلطات، سيتم تقييد الوصول إلى المعلومات الخطيرة على الإنترنت في الجمهورية، كالمواد الإباحية للأطفال، والمحتوى المتعلق بالمخدرات، والمعلومات الانتحارية وغيرها من المعلومات المحظورة، بما في ذلك المعلومات المتطرفة والإرهابية، بحسب ما ذكر الموقع الرسمي لوزارة الاتصالات في دونيتسك.تم بالفعل حظر الوصول على وجه الخصوص إلى موارد المعلومات الخاصة بالشركة الأمريكية "ميتا"، والتي سمحت بدعوات العنف ضد المستخدمين الناطقين بالروسية في شبكاتها الاجتماعية "Instagram" و"Facebook".
https://arabic.sputniknews.com/20220511/بوتين-يهنئ-بوشلين-بالعيد-الوطني-لجمهورية-دونيتسك-الشعبية-المستقلة-1062082908.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا
سلطات دونيتسك تحظر مصادر المعلومات الإلكترونية الخطيرة
09:55 GMT 11.05.2022 (تم التحديث: 09:56 GMT 11.05.2022) تابعنا عبر
بدأ مشغلو الاتصالات على أراضي جمهورية دونيتسك الشعبية، بحظر مصادر المعلومات الإلكترونية الخطيرة التي تهدد سكانها.
وفقا لقرارات السلطات، سيتم تقييد الوصول إلى المعلومات الخطيرة على الإنترنت في الجمهورية، كالمواد الإباحية للأطفال، والمحتوى المتعلق بالمخدرات، والمعلومات الانتحارية وغيرها من المعلومات المحظورة، بما في ذلك المعلومات المتطرفة والإرهابية، بحسب ما ذكر الموقع الرسمي لوزارة الاتصالات في دونيتسك
.
تم بالفعل حظر الوصول على وجه الخصوص إلى موارد المعلومات الخاصة بالشركة الأمريكية "ميتا"، والتي سمحت بدعوات العنف ضد المستخدمين الناطقين بالروسية في شبكاتها الاجتماعية "Instagram" و"Facebook".