عربي
Бойцы Народной милиции ЛНР осматривают дом в городе Ровеньки, разрушенный в результате попадания украинской ракеты Точка-У - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
تغطية مباشرة لأحداث إقليم دونباس، من آخر مستجدات ما يجري على أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وأخبار اللاجئين القادمين من إقليم دونباس إلى روسيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220511/سلطات-دونيتسك-تحظر-مصادر-المعلومات-الإلكترونية-الخطيرة--1062092157.html
سلطات دونيتسك تحظر مصادر المعلومات الإلكترونية الخطيرة
سلطات دونيتسك تحظر مصادر المعلومات الإلكترونية الخطيرة
بدأ مشغلو الاتصالات على أراضي جمهورية دونيتسك الشعبية، بحظر مصادر المعلومات الإلكترونية الخطيرة التي تهدد سكانها. 11.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-11T09:55+0000
2022-05-11T09:56+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
روسيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102556/73/1025567354_0:207:2907:1842_1920x0_80_0_0_1e05b392aa72e67919569402a5ad8dd6.jpg
وفقا لقرارات السلطات، سيتم تقييد الوصول إلى المعلومات الخطيرة على الإنترنت في الجمهورية، كالمواد الإباحية للأطفال، والمحتوى المتعلق بالمخدرات، والمعلومات الانتحارية وغيرها من المعلومات المحظورة، بما في ذلك المعلومات المتطرفة والإرهابية، بحسب ما ذكر الموقع الرسمي لوزارة الاتصالات في دونيتسك.تم بالفعل حظر الوصول على وجه الخصوص إلى موارد المعلومات الخاصة بالشركة الأمريكية "ميتا"، والتي سمحت بدعوات العنف ضد المستخدمين الناطقين بالروسية في شبكاتها الاجتماعية "Instagram" و"Facebook".
https://arabic.sputniknews.com/20220511/بوتين-يهنئ-بوشلين-بالعيد-الوطني-لجمهورية-دونيتسك-الشعبية-المستقلة-1062082908.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102556/73/1025567354_87:0:2818:2048_1920x0_80_0_0_92f12549d47b83f43fbedd4fd409304e.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا

سلطات دونيتسك تحظر مصادر المعلومات الإلكترونية الخطيرة

09:55 GMT 11.05.2022 (تم التحديث: 09:56 GMT 11.05.2022)
© Sputnik . Sergey Averin / الذهاب إلى بنك الصورعلم جمهورية دونيتسك الشعبية
علم جمهورية دونيتسك الشعبية - سبوتنيك عربي, 1920, 11.05.2022
© Sputnik . Sergey Averin
/
الذهاب إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegram
بدأ مشغلو الاتصالات على أراضي جمهورية دونيتسك الشعبية، بحظر مصادر المعلومات الإلكترونية الخطيرة التي تهدد سكانها.
وفقا لقرارات السلطات، سيتم تقييد الوصول إلى المعلومات الخطيرة على الإنترنت في الجمهورية، كالمواد الإباحية للأطفال، والمحتوى المتعلق بالمخدرات، والمعلومات الانتحارية وغيرها من المعلومات المحظورة، بما في ذلك المعلومات المتطرفة والإرهابية، بحسب ما ذكر الموقع الرسمي لوزارة الاتصالات في دونيتسك.
تم بالفعل حظر الوصول على وجه الخصوص إلى موارد المعلومات الخاصة بالشركة الأمريكية "ميتا"، والتي سمحت بدعوات العنف ضد المستخدمين الناطقين بالروسية في شبكاتها الاجتماعية "Instagram" و"Facebook".
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يشارك في اجتماع موسع لمجلس مكتب المدعي العام - سبوتنيك عربي, 1920, 11.05.2022
بوتين يهنئ بوشلين بالعيد الوطني لجمهورية دونيتسك الشعبية المستقلة
06:40 GMT
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباسأمس, 21:01 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала