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العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
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https://arabic.sputniknews.com/20220511/سلطات-مقاطعة-خيرسون-توضح-أسباب-رفض-الاستفتاء-على-وضع-الإقليم-1062098707.html
سلطات مقاطعة خيرسون توضح أسباب رفض الاستفتاء على وضع الإقليم
سلطات مقاطعة خيرسون توضح أسباب رفض الاستفتاء على وضع الإقليم
قال كيريل ستريموسوف، نائب رئيس الإدارة العسكرية والمدنية للمنطقة، إن رفض الاستفتاء في منطقة مقاطعة خيرسون بشأن وضعها مرتبط بتجاهل نتائج التعبير عن إرادة سكان... 11.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-11T11:45+0000
2022-05-11T11:45+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
روسيا
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وأضاف ستريموسوف للصحفيين "لن تكون هناك استفتاءات، لأن هذا ليس مهما على الإطلاق، بالنظر إلى أن الاستفتاء الذي تم إجراؤه بشكل قانوني في جمهورية القرم، لم يقبله المجتمع الدولي الذي يبذل كل ما في وسعه لعدم اعتبار روسيا دولة كاملة".وأعلن السكرتير الصحفي للرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، اليوم الأربعاء، أنه يجب على سكان مقاطعة خيرسون، أن يقرروا بأنفسهم ما إذا كانت المنطقة ستصبح جزءا من روسيا، ولكن يجب التحقق من هذه القضية بوضوح، وأن يكون لها مبرر قانوني وأن تكون مشروعة، كما هو الحال مع شبه جزيرة القرم.وصرح بيسكوف للصحفيين :"بالتأكيد، ... يجب أن يقرر ذلك سكان منطقة خيرسون هذا أولا. ويجب على سكان منطقة خيرسون أيضا تحديد مصيرهم. بالطبع، يجب أن تكون هذه المسألة واضحة ويتم التحقق منها وتقييمها بعناية من قبل الحقوقيين، لأنه، بالطبع، يجب أن يكون لهذه القرارات المصيرية خلفية قانونية واضحة تماما، ومبرر قانوني، وأن تكون شرعية تماما، كما كان الحال مع شبه جزيرة القرم".وخلال عملية خاصة لنزع سلاح أوكرانيا، سيطر الجيش الروسي على مقاطعة خيرسون بأكملها في جنوب البلاد. تم تشكيل الإدارات المدنية والعسكرية في المنطقة، وبدأت القنوات التلفزيونية والإذاعية الروسية بالبث في المدينة، وتتم استعادة التواصل التجاري والإداري مع شبه جزيرة القرم.
https://arabic.sputniknews.com/20220511/سلطات-خيرسون-تناشد-بوتين-ضم-المدينة-إلى-روسيا--1062092016.html
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سلطات مقاطعة خيرسون توضح أسباب رفض الاستفتاء على وضع الإقليم

11:45 GMT 11.05.2022
© Sputnik . Dmitry Makeev / الذهاب إلى بنك الصورلاجئون من منطقة خيرسون عند نقطة تفتيش "أرميانسك" على الحدود الروسية الأوكرانية في شبه جزيرة القرم الروسية، 12 مارس 2021
لاجئون من منطقة خيرسون عند نقطة تفتيش أرميانسك على الحدود الروسية الأوكرانية في شبه جزيرة القرم الروسية، 12 مارس 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 11.05.2022
© Sputnik . Dmitry Makeev
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قال كيريل ستريموسوف، نائب رئيس الإدارة العسكرية والمدنية للمنطقة، إن رفض الاستفتاء في منطقة مقاطعة خيرسون بشأن وضعها مرتبط بتجاهل نتائج التعبير عن إرادة سكان القرم في عام 2014 من قبل المجتمع الدولي.
وأضاف ستريموسوف للصحفيين "لن تكون هناك استفتاءات، لأن هذا ليس مهما على الإطلاق، بالنظر إلى أن الاستفتاء الذي تم إجراؤه بشكل قانوني في جمهورية القرم، لم يقبله المجتمع الدولي الذي يبذل كل ما في وسعه لعدم اعتبار روسيا دولة كاملة".
وأعلن السكرتير الصحفي للرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، اليوم الأربعاء، أنه يجب على سكان مقاطعة خيرسون، أن يقرروا بأنفسهم ما إذا كانت المنطقة ستصبح جزءا من روسيا، ولكن يجب التحقق من هذه القضية بوضوح، وأن يكون لها مبرر قانوني وأن تكون مشروعة، كما هو الحال مع شبه جزيرة القرم.
وصرح بيسكوف للصحفيين :"بالتأكيد، ... يجب أن يقرر ذلك سكان منطقة خيرسون هذا أولا. ويجب على سكان منطقة خيرسون أيضا تحديد مصيرهم. بالطبع، يجب أن تكون هذه المسألة واضحة ويتم التحقق منها وتقييمها بعناية من قبل الحقوقيين، لأنه، بالطبع، يجب أن يكون لهذه القرارات المصيرية خلفية قانونية واضحة تماما، ومبرر قانوني، وأن تكون شرعية تماما، كما كان الحال مع شبه جزيرة القرم".
وخلال عملية خاصة لنزع سلاح أوكرانيا، سيطر الجيش الروسي على مقاطعة خيرسون بأكملها في جنوب البلاد. تم تشكيل الإدارات المدنية والعسكرية في المنطقة، وبدأت القنوات التلفزيونية والإذاعية الروسية بالبث في المدينة، وتتم استعادة التواصل التجاري والإداري مع شبه جزيرة القرم.
الرئيس فلاديمير بوتين يجلس بين المحاربين القدامى خلال العرض العسكري بمناسبة الذكرى الـ77 لعيد النصر على الساحة الحمراء، موسكو، روسيا 9 مايو 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 11.05.2022
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
سلطات خيرسون تناشد بوتين ضم المدينة إلى روسيا
09:49 GMT
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