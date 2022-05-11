https://arabic.sputniknews.com/20220511/سلطات-مقاطعة-خيرسون-توضح-أسباب-رفض-الاستفتاء-على-وضع-الإقليم-1062098707.html

سلطات مقاطعة خيرسون توضح أسباب رفض الاستفتاء على وضع الإقليم

سلطات مقاطعة خيرسون توضح أسباب رفض الاستفتاء على وضع الإقليم

قال كيريل ستريموسوف، نائب رئيس الإدارة العسكرية والمدنية للمنطقة، إن رفض الاستفتاء في منطقة مقاطعة خيرسون بشأن وضعها مرتبط بتجاهل نتائج التعبير عن إرادة سكان... 11.05.2022, سبوتنيك عربي

2022-05-11T11:45+0000

2022-05-11T11:45+0000

2022-05-11T11:45+0000

العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس

روسيا

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وأضاف ستريموسوف للصحفيين "لن تكون هناك استفتاءات، لأن هذا ليس مهما على الإطلاق، بالنظر إلى أن الاستفتاء الذي تم إجراؤه بشكل قانوني في جمهورية القرم، لم يقبله المجتمع الدولي الذي يبذل كل ما في وسعه لعدم اعتبار روسيا دولة كاملة".وأعلن السكرتير الصحفي للرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، اليوم الأربعاء، أنه يجب على سكان مقاطعة خيرسون، أن يقرروا بأنفسهم ما إذا كانت المنطقة ستصبح جزءا من روسيا، ولكن يجب التحقق من هذه القضية بوضوح، وأن يكون لها مبرر قانوني وأن تكون مشروعة، كما هو الحال مع شبه جزيرة القرم.وصرح بيسكوف للصحفيين :"بالتأكيد، ... يجب أن يقرر ذلك سكان منطقة خيرسون هذا أولا. ويجب على سكان منطقة خيرسون أيضا تحديد مصيرهم. بالطبع، يجب أن تكون هذه المسألة واضحة ويتم التحقق منها وتقييمها بعناية من قبل الحقوقيين، لأنه، بالطبع، يجب أن يكون لهذه القرارات المصيرية خلفية قانونية واضحة تماما، ومبرر قانوني، وأن تكون شرعية تماما، كما كان الحال مع شبه جزيرة القرم".وخلال عملية خاصة لنزع سلاح أوكرانيا، سيطر الجيش الروسي على مقاطعة خيرسون بأكملها في جنوب البلاد. تم تشكيل الإدارات المدنية والعسكرية في المنطقة، وبدأت القنوات التلفزيونية والإذاعية الروسية بالبث في المدينة، وتتم استعادة التواصل التجاري والإداري مع شبه جزيرة القرم.

https://arabic.sputniknews.com/20220511/سلطات-خيرسون-تناشد-بوتين-ضم-المدينة-إلى-روسيا--1062092016.html

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