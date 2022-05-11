https://arabic.sputniknews.com/20220511/شركة-إي-إيه-سبورتس-تعلن-تغيير-اسم-لعبة-الفيفا-بعد-30-عاما-من-أول-إطلاق-لها--1062097323.html

شركة "إي إيه سبورتس" تعلن تغيير اسم لعبة الفيفا بعد 30 عاما من أول إطلاق لها

شركة "إي إيه سبورتس" تعلن تغيير اسم لعبة الفيفا بعد 30 عاما من أول إطلاق لها

أعلنت شركة ألعاب الفيديو الأمريكية "EA Sports"، فض شراكتها رسميا مع الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" ليتغير اسم لعبة كرة القدم بعد أكثر من 30 عاما. 11.05.2022, سبوتنيك عربي

2022-05-11T11:29+0000

2022-05-11T11:29+0000

2022-05-11T11:29+0000

مجتمع

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وأكدت الشركة في بيان رسمي عبر موقعها إنه "بداية من شهر يوليو سنة 2023 سيصبح اسم اللعبة الشهيرة هو EA Sports FC بدلا من فيفا".وسيتم إنتاج النسخة المقبلة بين شهري سبتمبر وأكتوبر من العام الجاري وستكون الأخيرة التي تحمل اسم فيفا وستدعى "فيفا 23"،بحسب ما ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية.وأوضح مدير عام شركة "EA Sports" أنه على الرغم من فقدان ترخيص FIFA، إلا وأن السلسلة لا زالت تحتفظ بتراخيص الدوريات والنوادي واللاعبين بما في ذلك أكثر من 19000 لاعب، وأكثر من 700 فريق، وأكثر من 100 ملعب و30 دوريًا.ووعد بالتوسع في التجارب الأصيلة الجديدة التي تجلب الفرح والمتعة. وسيتم الإعلان عن مزيد من التفاصيل حول ذلك في الأشهر المقبلة.هذا بالإضافة لحصولها على حق حصري لظهور الدوري الإنجليزي والإسباني والإيطالي والألماني والأمريكي ومسابقات أخرى.

https://arabic.sputniknews.com/20220218/العالم-الرقمي-يهدد-ألعاب-الفيديو-بالزوال-1058800691.html

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