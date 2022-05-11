https://arabic.sputniknews.com/20220511/طالبان-تدين-مقتل-مراسلة-الجزيرة-شيرين-أبو-عاقلة-وتعتبره-جرما-متعمدا-1062103889.html

طالبان تدين مقتل مراسلة "الجزيرة" شيرين أبو عاقلة وتعتبره جرما متعمدا

طالبان تدين مقتل مراسلة "الجزيرة" شيرين أبو عاقلة وتعتبره جرما متعمدا

أدانت وزارة الخارجية في حكومة "طالبان" في أفغانستان مقتل مراسلة "الجزيرة" شيرين أبو عاقلة في الضفة الغربية مؤكدة أنه جريمة قتل متعمدة من قبل القوات... 11.05.2022, سبوتنيك عربي

2022-05-11T13:07+0000

2022-05-11T13:07+0000

2022-05-11T13:07+0000

العالم العربي

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وجاء في بيان الخارجية: "تدين وزارة خارجية الإمارة الإسلامية بأشد العبارات مقتل صحفية الجزيرة شيرين أبو عاقلة على يد القوات الإسرائيلية في فلسطين. هذا الفعل يعتبر هجوما على حرية التعبير، تسعى إسرائيل إلى إخفاء اضطهاد الفلسطينيين عن العالم".وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، في وقت سابق صباح اليوم، عن مقتل المراسلة والصحفية، شيرين أبو عاقلة، برصاص الجيش الإسرائيلي خلال اقتحامه مخيم جنين.وذكرت الوزارة، أن الصحفية ومراسلة قناة "الجزيرة" القطرية، شيرين أبو عاقلة، قد أصيبت برصاصة مباشرة في رأسها ما أدى إلى مقتلها على الفور، وذلك خلال تغطيتها لأحداث اقتحام مخيم جنين من قبل القوات الإسرائيلية.وأشارت الوزارة إلى إصابة الصحافي علي السمودي، مراسل صحيفة القدس، برصاصة حية في الظهر، موضحة أن وضعه مستقر.من جانبها، أدانت الرئاسة الفلسطينية، جريمة قتل مراسلة قناة الجزيرة شيرين أبو عاقلة برصاص الجيش الإسرائيلي.وحسب وكالة الأنباء الفلسطينية، حملت الرئاسة الفلسطينية الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن هذه الجريمة البشعة، مؤكدة أنها جزء من سياسة يومية تنتهجها إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته.كما قال رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، إن "السلطة الفلسطينية ترفض حتى اللحظة، عرضا لإجراء تحقيق مشترك في مقتل الصحفية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة.وأضاف بينيت، أن "رئيس السلطة الفلسطينية يوجه اتهامات عديمة الأساس لإسرائيل"، موضحا أنه "وفقا للمعطيات الموجودة في حوزتنا حاليا، هناك احتمال ليس بقليل بأن مسلحين فلسطينيين أطلقوا النيران بشكل عشوائي وهم الذين تسببوا في مصرع الصحفية المؤسف".

https://arabic.sputniknews.com/20220511/جريمة-نكراء-الكويت-تدين-مقتل-الصحفية-الفلسطينية-شيرين-أبو-عاقلة-1062101273.html

https://arabic.sputniknews.com/20220511/مصر-تدين-مقتل-شيرين-أبو-عاقلة-وتطالب-بفتح-تحقيق-فوري-شامل-في-الواقعة--1062097971.html

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