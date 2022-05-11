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https://arabic.sputniknews.com/20220511/عائشة-قديروفا-الموضة-الإسلامية-والأزياء-العالمية-صديقان-منذ-فترة-طويلة-1062115844.html
عائشة قديروفا: الموضة الإسلامية والأزياء العالمية صديقان منذ فترة طويلة
عائشة قديروفا: الموضة الإسلامية والأزياء العالمية صديقان منذ فترة طويلة
ترأست ابنة الرئيس الشيشاني رمضان قديروف، عائشة قديروفا، وفد وزارة الثقافة في الشيشان إلى قازان، للمشاركة في الأحداث المخصصة لأيام جمهورية الشيشان في تتارستان. 11.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-11T16:34+0000
2022-05-11T16:34+0000
منوعات
روسيا
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وتستعد قديروفا في افتتاح معرض "فن جمهورية الشيشان في القرنين التاسع عشر والعشرين" في مركز أرميتاج- كازان في 12 مايو.وقالت قديروفا "أعتقد أن الموضة الإسلامية والأزياء العالمية كانتا صديقين لبعضهما البعض لفترة طويلة، يمكن ملاحظة ذلك في عروض دور الأزياء الراقية.وتعرفت عائشة قديروفا على معالم عاصمة تتارستان وزارت المكتبة الوطنية لجمهورية تتارستان. وقامت مديرة المكتبة الوطنية، مدينة تيمرزيانوف، باصطحابها بجولة في المبنى الذي تم تجديده مؤخرا، والمصمم على طراز الحداثة السوفيتية".وسيقام معرض "فن جمهورية الشيشان في القرنين التاسع عشر والعشرين" في مركز أرميتاج - كازان في الفترة من 12 مايو إلى 13 مايو.
https://arabic.sputniknews.com/20200227/بالصورابنة-الرئيس-الشيشاني-تشارك-في-أسبوع-الموضة-الباريسي-1044689909.html
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منوعات, روسيا

عائشة قديروفا: الموضة الإسلامية والأزياء العالمية صديقان منذ فترة طويلة

16:34 GMT 11.05.2022
© Sputnik . Magomed Chabaev / الذهاب إلى بنك الصورابنة الرئيس الشيشاني رمضان قديروف، عائشة قديروفا
ابنة الرئيس الشيشاني رمضان قديروف، عائشة قديروفا - سبوتنيك عربي, 1920, 11.05.2022
© Sputnik . Magomed Chabaev
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ترأست ابنة الرئيس الشيشاني رمضان قديروف، عائشة قديروفا، وفد وزارة الثقافة في الشيشان إلى قازان، للمشاركة في الأحداث المخصصة لأيام جمهورية الشيشان في تتارستان.
وتستعد قديروفا في افتتاح معرض "فن جمهورية الشيشان في القرنين التاسع عشر والعشرين" في مركز أرميتاج- كازان في 12 مايو.
وقالت قديروفا "أعتقد أن الموضة الإسلامية والأزياء العالمية كانتا صديقين لبعضهما البعض لفترة طويلة، يمكن ملاحظة ذلك في عروض دور الأزياء الراقية.
وتعرفت عائشة قديروفا على معالم عاصمة تتارستان وزارت المكتبة الوطنية لجمهورية تتارستان. وقامت مديرة المكتبة الوطنية، مدينة تيمرزيانوف، باصطحابها بجولة في المبنى الذي تم تجديده مؤخرا، والمصمم على طراز الحداثة السوفيتية".
وسيقام معرض "فن جمهورية الشيشان في القرنين التاسع عشر والعشرين" في مركز أرميتاج - كازان في الفترة من 12 مايو إلى 13 مايو.
ابنة الرئيس الشيشاني رمضان قاديروف، عائشة قاديروفا - سبوتنيك عربي, 1920, 27.02.2020
بالصور...ابنة الرئيس الشيشاني تشارك في أسبوع الموضة الباريسي
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