https://arabic.sputniknews.com/20220511/عبير-موسي-ترفع-دعوى-قضائية-لإيقاف-قرارات-الرئيس-التونسي-بشأن-هيئة-الانتخابات-1062105928.html
عبير موسي ترفع دعوى قضائية لإيقاف قرارات الرئيس التونسي بشأن هيئة الانتخابات
عبير موسي ترفع دعوى قضائية لإيقاف قرارات الرئيس التونسي بشأن هيئة الانتخابات
قالت عبير موسي، رئيسة "الحزب الدستوري الحر" في تونس، إنها أقامت دعوى قضائية ضد الأمر الرئاسي الخاص بتعيين أعضاء هيئة الانتخابات. 11.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-11T13:45+0000
2022-05-11T13:45+0000
2022-05-11T13:45+0000
العالم العربي
أخبار تونس اليوم
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وأوضحت موسي أنها رفعت دعوى قضائية لدى المحكمة الإدارية من أجل إلغاء الأمر الرئاسي الخاص بتعيين أعضاء هيئة الانتخابات، حسبما ذكرت قناة "نسمة"، اليوم الأربعاء.وقالت رئيسة "الحزب الدستوري الحر"، إن عبد السلام قريسيعة، المعين من قبل رئيس الدولة، في منصب رئيس مؤقت للمجلس الأعلى للقضاء الإداري، يتحمل المسؤولية لأنه المسؤول عن البت في ملف إيقاف التنفيذ والتأجيل.كما اعتبرت عبير موسي أن المحكمة الإدارية تتحمل مسؤولية المساهمة في تبييض ما يتم اتخاذه من "قرارات غير قانونية" من قبل رئيس البلاد قيس سعيد.وتم الكشف عن التركيبة الجديدة لهيئة الانتخابات التونسية، التي تم تشكيلها بمرسوم رئاسي أصدره الرئيس قيس سعيد، يوم الاثنين.وضمت 6 أعضاء يقودهم في رئاسة الهيئة فاروق بوعسكر، الذي كان يشغل خطة نائب رئيس في الهيئة السابقة.
https://arabic.sputniknews.com/20220510/تونس-جدل-بشأن-هيئة-الانتخابات-الجديدة-واتهامات-لأعضائها-بعدم-الاستقلالية-1062072202.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي, أخبار تونس اليوم
عبير موسي ترفع دعوى قضائية لإيقاف قرارات الرئيس التونسي بشأن هيئة الانتخابات
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قالت عبير موسي، رئيسة "الحزب الدستوري الحر" في تونس، إنها أقامت دعوى قضائية ضد الأمر الرئاسي الخاص بتعيين أعضاء هيئة الانتخابات.
وأوضحت موسي أنها رفعت دعوى قضائية لدى المحكمة الإدارية من أجل إلغاء الأمر الرئاسي
الخاص بتعيين أعضاء هيئة الانتخابات، حسبما ذكرت
قناة "نسمة"، اليوم الأربعاء.
وقالت رئيسة "الحزب الدستوري الحر"، إن عبد السلام قريسيعة، المعين من قبل رئيس الدولة، في منصب رئيس مؤقت للمجلس الأعلى للقضاء الإداري، يتحمل المسؤولية لأنه المسؤول عن البت في ملف إيقاف التنفيذ والتأجيل.
كما اعتبرت عبير موسي أن المحكمة الإدارية تتحمل مسؤولية المساهمة في تبييض ما يتم اتخاذه من "قرارات غير قانونية
" من قبل رئيس البلاد قيس سعيد.
وتم الكشف عن التركيبة الجديدة لهيئة الانتخابات التونسية
، التي تم تشكيلها بمرسوم رئاسي أصدره الرئيس قيس سعيد، يوم الاثنين.
وضمت 6 أعضاء يقودهم في رئاسة الهيئة فاروق بوعسكر، الذي كان يشغل خطة نائب رئيس في الهيئة السابقة.