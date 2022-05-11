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عبير موسي ترفع دعوى قضائية لإيقاف قرارات الرئيس التونسي بشأن هيئة الانتخابات
عبير موسي ترفع دعوى قضائية لإيقاف قرارات الرئيس التونسي بشأن هيئة الانتخابات
قالت عبير موسي، رئيسة "الحزب الدستوري الحر" في تونس، إنها أقامت دعوى قضائية ضد الأمر الرئاسي الخاص بتعيين أعضاء هيئة الانتخابات. 11.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-11T13:45+0000
2022-05-11T13:45+0000
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وأوضحت موسي أنها رفعت دعوى قضائية لدى المحكمة الإدارية من أجل إلغاء الأمر الرئاسي الخاص بتعيين أعضاء هيئة الانتخابات، حسبما ذكرت قناة "نسمة"، اليوم الأربعاء.وقالت رئيسة "الحزب الدستوري الحر"، إن عبد السلام قريسيعة، المعين من قبل رئيس الدولة، في منصب رئيس مؤقت للمجلس الأعلى للقضاء الإداري، يتحمل المسؤولية لأنه المسؤول عن البت في ملف إيقاف التنفيذ والتأجيل.كما اعتبرت عبير موسي أن المحكمة الإدارية تتحمل مسؤولية المساهمة في تبييض ما يتم اتخاذه من "قرارات غير قانونية" من قبل رئيس البلاد قيس سعيد.وتم الكشف عن التركيبة الجديدة لهيئة الانتخابات التونسية، التي تم تشكيلها بمرسوم رئاسي أصدره الرئيس قيس سعيد، يوم الاثنين.وضمت 6 أعضاء يقودهم في رئاسة الهيئة فاروق بوعسكر، الذي كان يشغل خطة نائب رئيس في الهيئة السابقة.
https://arabic.sputniknews.com/20220510/تونس-جدل-بشأن-هيئة-الانتخابات-الجديدة-واتهامات-لأعضائها-بعدم-الاستقلالية-1062072202.html
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العالم العربي, أخبار تونس اليوم

عبير موسي ترفع دعوى قضائية لإيقاف قرارات الرئيس التونسي بشأن هيئة الانتخابات

13:45 GMT 11.05.2022
© AFP 2022 / HASNAعبير موسي، مرشحة الرئاسة التونسية
عبير موسي، مرشحة الرئاسة التونسية - سبوتنيك عربي, 1920, 11.05.2022
© AFP 2022 / HASNA
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قالت عبير موسي، رئيسة "الحزب الدستوري الحر" في تونس، إنها أقامت دعوى قضائية ضد الأمر الرئاسي الخاص بتعيين أعضاء هيئة الانتخابات.
وأوضحت موسي أنها رفعت دعوى قضائية لدى المحكمة الإدارية من أجل إلغاء الأمر الرئاسي الخاص بتعيين أعضاء هيئة الانتخابات، حسبما ذكرت قناة "نسمة"، اليوم الأربعاء.
وقالت رئيسة "الحزب الدستوري الحر"، إن عبد السلام قريسيعة، المعين من قبل رئيس الدولة، في منصب رئيس مؤقت للمجلس الأعلى للقضاء الإداري، يتحمل المسؤولية لأنه المسؤول عن البت في ملف إيقاف التنفيذ والتأجيل.
حراك داعم للرئيس التونسي قيس سعيد الأحد 8 مايو - سبوتنيك عربي, 1920, 10.05.2022
تونس... جدل بشأن هيئة الانتخابات الجديدة واتهامات لأعضائها بعدم الاستقلالية
أمس, 18:05 GMT
كما اعتبرت عبير موسي أن المحكمة الإدارية تتحمل مسؤولية المساهمة في تبييض ما يتم اتخاذه من "قرارات غير قانونية" من قبل رئيس البلاد قيس سعيد.
وتم الكشف عن التركيبة الجديدة لهيئة الانتخابات التونسية، التي تم تشكيلها بمرسوم رئاسي أصدره الرئيس قيس سعيد، يوم الاثنين.
وضمت 6 أعضاء يقودهم في رئاسة الهيئة فاروق بوعسكر، الذي كان يشغل خطة نائب رئيس في الهيئة السابقة.
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