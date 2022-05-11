https://arabic.sputniknews.com/20220511/فرنسا-الحكومة-تحدد-موعد-إلغاء-الكمامات-في-وسائل-النقل-العام-1062116017.html
فرنسا… الحكومة تحدد موعد إلغاء الكمامات في وسائل النقل العام
فرنسا… الحكومة تحدد موعد إلغاء الكمامات في وسائل النقل العام
حددت الحكومة الفرنسية موعد إلغاء قرارها، الذي يلزم ركاب وسائل النقل العامة بوضع الكمامات، لكنها أشارت إلى أن هذا الإجراء لا يزال موصى به. 11.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-11T16:51+0000
2022-05-11T16:51+0000
2022-05-11T16:51+0000
العالم
أخبار فرنسا
فيروس كورونا
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وقال وزير الصحة الفرنسي أوليفييه فيران، اليوم الأربعاء، إنه سيتم إلغاء القرار اعتبارا من 16 من مايو/ أيار الجاري، حسبما ذكر موقع "مونت كارلو" الدولي.وبحسب القرار الذي لا يزال ساريا، فإنه يتم إلزام الركاب بوضع الكمامة أثناء استخدام وسائل النقل العامة، ضمن الإجراءات التي تتخذها الدولة لمكافحة انتشار فيروس كورونا والمتحورات الخاصة به.ولفت الوزير الفرنسي إلى الوزارة ستظل توصي بوضع الكمامة في وسائل النقل العامة بعد الموعد المحدد، مضيفا: "لكنها لن تكون إلزامية بعد هذا الموعد".وأشار وزير الصحة الفرنسي إلى أن السبب في اتخاذ هذا القرار هو التراجع الكبير في حصيلة إصابات كورونا في البلاد.يذكر أن الاتحاد الأوروبي أعلن أيضا إلغاء إلزامية ارتداء الكمامة في المطارات والطائرات، بينما لا يزال ارتداؤها مع شهادة الحصول على اللقاح هو الوسيلة الوحيدة لدخول المستشفيات.
https://arabic.sputniknews.com/20220120/فرنسا-بدء-تطبيق-جواز-التطعيم-اعتبارا-من-الاثنين-وتخفيف-قيود-كورونا-مطلع-فبراير-1056774408.html
https://arabic.sputniknews.com/20220303/الحكومة-الفرنسية-تعلن-إلغاء-تصاريح-التطعيم-اعتبارا-من-14-مارس-1059404529.html
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العالم, أخبار فرنسا , فيروس كورونا
فرنسا… الحكومة تحدد موعد إلغاء الكمامات في وسائل النقل العام
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حددت الحكومة الفرنسية موعد إلغاء قرارها، الذي يلزم ركاب وسائل النقل العامة بوضع الكمامات، لكنها أشارت إلى أن هذا الإجراء لا يزال موصى به.
وقال وزير الصحة الفرنسي أوليفييه فيران، اليوم الأربعاء، إنه سيتم إلغاء القرار اعتبارا من 16 من مايو/ أيار الجاري، حسبما ذكر
موقع "مونت كارلو" الدولي.
وبحسب القرار الذي لا يزال ساريا، فإنه يتم إلزام الركاب بوضع الكمامة أثناء استخدام وسائل النقل العامة، ضمن الإجراءات
التي تتخذها الدولة لمكافحة انتشار فيروس كورونا والمتحورات الخاصة به.
ولفت الوزير الفرنسي إلى الوزارة ستظل توصي بوضع الكمامة في وسائل النقل العامة بعد الموعد المحدد، مضيفا: "لكنها لن تكون إلزامية بعد هذا الموعد".
وأشار وزير الصحة الفرنسي إلى أن السبب في اتخاذ هذا القرار هو التراجع الكبير في حصيلة إصابات كورونا
في البلاد.
يذكر أن الاتحاد الأوروبي أعلن أيضا إلغاء إلزامية ارتداء الكمامة
في المطارات والطائرات، بينما لا يزال ارتداؤها مع شهادة الحصول على اللقاح هو الوسيلة الوحيدة لدخول المستشفيات.