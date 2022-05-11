عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220511/فرنسا-بدء-تحقيق-ضد-رئيس-الإنتربول-بتهمة-التورط-في-التعذيب-1062090791.html
فرنسا: بدء تحقيق ضد رئيس الإنتربول بتهمة التورط في التعذيب
فرنسا: بدء تحقيق ضد رئيس الإنتربول بتهمة التورط في التعذيب
بدأت العدالة الفرنسية تحقيقا ضد رئيس الإنتربول، أحمد ناصر الرئيسي، المتهم بالتورط في قضايا التعذيب. 11.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-11T09:40+0000
2022-05-11T09:40+0000
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102641/07/1026410796_0:289:3832:2445_1920x0_80_0_0_f065ab1e0d16041fc5baab20d40da9ae.jpg
ونقلت وكالة "leprogres" الفرنسية عن مصادر مطلعة على القضية، أنه قد "بدأ التحقيق في نهاية مارس بعد شكوى قدمها مواطنان البريطانيان".كما أكد مكتب المدعي العام الوطني لمكافحة الإرهاب في فرنسا أنه بعد تلقي الشكوى، أمر قاضي التحقيق في باريس بإجراء تحقيق. ووفقا للوكالة، فإن أنشطة المتهم هي بالفعل موضوع تحقيق أولي.في 19 يناير، تلقى مكتب المدعي العام الوطني لمكافحة الإرهاب في فرنسا شكوى ضد رئيس الإنتربول. ووفقا للبيانات التي استشهدت بها وكالة "فرانس برس" في ذلك الوقت، وجهت له اتهامات بالتعذيب والأعمال اللاإنسانية.وتشير الوكالة إلى أن الرئيسي، وهو مواطن إماراتي، موجود الآن على الأراضي الفرنسية، في ليون، حيث يقع مقر الإنتربول. ووفقا للوكالة، فإن هذا سبب كاف لبدء الإجراء القضائي في فرنسا، ويزعم أن التهم الموجهة إليه تستبعد إمكانية تطبيق الحصانة الدبلوماسية، والتي كانت سارية منذ عام 2008.تم انتخاب أحمد ناصر الرئيسي لمنصب رئيس الإنتربول في نوفمبر 2021. بعد أن انضم إلى شرطة الإمارات العربية المتحدة في عام 1980، وفي عام 2005 تم تعيينه مديرا عاما للعمليات المركزية لشرطة أبوظبي. منذ عام 2015، شغل منصب المفتش العام لوزارة الشؤون الداخلية في دولة الإمارات العربية المتحدة. حصل على التعليم العالي في المملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية، بما في ذلك الدكتوراه في عمل الشرطة والسلامة العامة في جامعة لندن متروبوليتان.
https://arabic.sputniknews.com/20211128/أحمد-الريسي-أول-رئيس-عربي-لمنظمة-الإنتربول-1053348335.html
https://arabic.sputniknews.com/20220119/الإنتربول-يطلب-من-الإمارات-تسليم-تاجر-أسلحة-هارب-وصديق-ملك-سابق-1056702372.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102641/07/1026410796_94:0:3738:2733_1920x0_80_0_0_cf8e6ed538f5b8f6bd9ac4f54c86d995.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم

فرنسا: بدء تحقيق ضد رئيس الإنتربول بتهمة التورط في التعذيب

09:40 GMT 11.05.2022
© AFP 2022 / ROSLAN RAHMAN شعار "الإنتربول"
شعار الإنتربول - سبوتنيك عربي, 1920, 11.05.2022
© AFP 2022 / ROSLAN RAHMAN
تابعنا عبرTelegram
بدأت العدالة الفرنسية تحقيقا ضد رئيس الإنتربول، أحمد ناصر الرئيسي، المتهم بالتورط في قضايا التعذيب.
ونقلت وكالة "leprogres" الفرنسية عن مصادر مطلعة على القضية، أنه قد "بدأ التحقيق في نهاية مارس بعد شكوى قدمها مواطنان البريطانيان".
كما أكد مكتب المدعي العام الوطني لمكافحة الإرهاب في فرنسا أنه بعد تلقي الشكوى، أمر قاضي التحقيق في باريس بإجراء تحقيق. ووفقا للوكالة، فإن أنشطة المتهم هي بالفعل موضوع تحقيق أولي.
في 19 يناير، تلقى مكتب المدعي العام الوطني لمكافحة الإرهاب في فرنسا شكوى ضد رئيس الإنتربول. ووفقا للبيانات التي استشهدت بها وكالة "فرانس برس" في ذلك الوقت، وجهت له اتهامات بالتعذيب والأعمال اللاإنسانية.
أحمد الريسي.. أول رئيس عربي لمنظمة الإنتربول - سبوتنيك عربي, 1920, 28.11.2021
أحمد الريسي... أول رئيس عربي لمنظمة الإنتربول
28 نوفمبر 2021, 09:41 GMT
وتشير الوكالة إلى أن الرئيسي، وهو مواطن إماراتي، موجود الآن على الأراضي الفرنسية، في ليون، حيث يقع مقر الإنتربول. ووفقا للوكالة، فإن هذا سبب كاف لبدء الإجراء القضائي في فرنسا، ويزعم أن التهم الموجهة إليه تستبعد إمكانية تطبيق الحصانة الدبلوماسية، والتي كانت سارية منذ عام 2008.
تم انتخاب أحمد ناصر الرئيسي لمنصب رئيس الإنتربول في نوفمبر 2021. بعد أن انضم إلى شرطة الإمارات العربية المتحدة في عام 1980، وفي عام 2005 تم تعيينه مديرا عاما للعمليات المركزية لشرطة أبوظبي. منذ عام 2015، شغل منصب المفتش العام لوزارة الشؤون الداخلية في دولة الإمارات العربية المتحدة. حصل على التعليم العالي في المملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية، بما في ذلك الدكتوراه في عمل الشرطة والسلامة العامة في جامعة لندن متروبوليتان.
ملك إسبانيا السابق خوان كارلوس - سبوتنيك عربي, 1920, 19.01.2022
الإنتربول يطلب من الإمارات تسليم تاجر أسلحة هارب وصديق ملك سابق
19 يناير, 15:34 GMT
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباسأمس, 21:01 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала