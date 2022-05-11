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فرنسا تطالب بتحقيق شفاف حول مقتل شيرين أبو عاقلة في أقرب وقت
فرنسا تطالب بتحقيق شفاف حول مقتل شيرين أبو عاقلة في أقرب وقت
طالبت فرنسا، اليوم الأربعاء، بفتح تحقيق شفاف حول وفاة الصحفية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة، برصاص القوات الإسرائيلية في مدينة جنين بالضفة الغربية. 11.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-11T15:12+0000
2022-05-11T15:12+0000
أخبار فلسطين اليوم
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وصرحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الفرنسية، في مؤتمر صحفي عبر الإنترنت بأن "فرنسا تطالب بإجراء تحقيق شفاف في أقرب وقت ممكن لإلقاء الضوء الكامل على ملابسات هذه المأساة".وأكدت المتحدثة أن "فرنسا تجدد التزامها الثابت والقوي، في كل أنحاء العالم، إلى جانب حرية الصحافة وحماية الصحفيين وجميع من يساهم تعبيرهم في (ضمان) معلومة حرة وفي النقاش العام".وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، في وقت سابق صباح اليوم، عن مقتل المراسلة والصحفية، شيرين أبو عاقلة، برصاص الجيش الإسرائيلي خلال اقتحامه مخيم جنين.وذكرت الوزارة، أن الصحفية ومراسلة قناة "الجزيرة" القطرية، شيرين أبو عاقلة، قد أصيبت برصاصة مباشرة في رأسها ما أدى إلى مقتلها على الفور، وذلك خلال تغطيتها لأحداث اقتحام مخيم جنين من قبل القوات الإسرائيلية.وأشارت الوزارة إلى إصابة الصحافي علي السمودي، مراسل صحيفة القدس، برصاصة حية في الظهر، موضحة أن وضعه مستقر.من جانبها، أدانت الرئاسة الفلسطينية، جريمة قتل مراسلة قناة الجزيرة شيرين أبو عاقلة برصاص الجيش الإسرائيلي.
https://arabic.sputniknews.com/20220511/السفير-الأمريكي-في-إسرائيل-يعرب-عن-أسفه-إزاء-مقتل-الصحفية-شيرين-أبو-عاقلة-1062091737.html
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أخبار فلسطين اليوم

فرنسا تطالب بتحقيق شفاف حول مقتل شيرين أبو عاقلة في أقرب وقت

15:12 GMT 11.05.2022
© Photo / Shireen Abu Aklehمقتل الصحفية الفلسطينيية والمراسلة في قناة الجزيرة شيرين أبو عاقلة برصاص الجيش الإسرائيلي خلال اقتحامه مخيم جنين
مقتل الصحفية الفلسطينيية والمراسلة في قناة الجزيرة شيرين أبو عاقلة برصاص الجيش الإسرائيلي خلال اقتحامه مخيم جنين - سبوتنيك عربي, 1920, 11.05.2022
© Photo / Shireen Abu Akleh
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طالبت فرنسا، اليوم الأربعاء، بفتح تحقيق شفاف حول وفاة الصحفية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة، برصاص القوات الإسرائيلية في مدينة جنين بالضفة الغربية.
وصرحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الفرنسية، في مؤتمر صحفي عبر الإنترنت بأن "فرنسا تطالب بإجراء تحقيق شفاف في أقرب وقت ممكن لإلقاء الضوء الكامل على ملابسات هذه المأساة".
لحظة مقتل الصحفية الفلسطينيية شيرين أبو عاقلة برصاص القوات الإسرائيلية في جنين - سبوتنيك عربي, 1920, 11.05.2022
السفير الأمريكي في إسرائيل يعرب عن أسفه إزاء مقتل الصحفية شيرين أبو عاقلة
09:48 GMT
وأكدت المتحدثة أن "فرنسا تجدد التزامها الثابت والقوي، في كل أنحاء العالم، إلى جانب حرية الصحافة وحماية الصحفيين وجميع من يساهم تعبيرهم في (ضمان) معلومة حرة وفي النقاش العام".
وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، في وقت سابق صباح اليوم، عن مقتل المراسلة والصحفية، شيرين أبو عاقلة، برصاص الجيش الإسرائيلي خلال اقتحامه مخيم جنين.
وذكرت الوزارة، أن الصحفية ومراسلة قناة "الجزيرة" القطرية، شيرين أبو عاقلة، قد أصيبت برصاصة مباشرة في رأسها ما أدى إلى مقتلها على الفور، وذلك خلال تغطيتها لأحداث اقتحام مخيم جنين من قبل القوات الإسرائيلية.
وأشارت الوزارة إلى إصابة الصحافي علي السمودي، مراسل صحيفة القدس، برصاصة حية في الظهر، موضحة أن وضعه مستقر.
من جانبها، أدانت الرئاسة الفلسطينية، جريمة قتل مراسلة قناة الجزيرة شيرين أبو عاقلة برصاص الجيش الإسرائيلي.
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