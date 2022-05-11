فيديو يوثق لحظة مقتل الصحفية شيرين أبو عاقلة برصاص القوات الإسرائيلية في جنين
08:55 GMT 11.05.2022 (تم التحديث: 09:02 GMT 11.05.2022)
© AFP 2022 / -لحظة مقتل الصحفية الفلسطينيية شيرين أبو عاقلة برصاص القوات الإسرائيلية في جنين
© AFP 2022 / -
وثق فيديو، نشرته قناة الجزيرة القطرية، صباح اليوم، لحظة مقتل الصحفية والمراسلة الفلسطينيية شيرين أبو عاقلة برصاص القوات الإسرائيلية في جنين.
ونشرت القناة القطرية، لقطات فيديو للحظة إصابة الصحفية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة برصاص قوات الاحتلال، ومقتلها متأثرة بإصابتها بطلقة مباشرة في الرأس.
وكانت أبو عاقلة، تقوم بتغطية الأحداث في مخيم جنين برفقة مراسل صحيفة القدس، علي سمودي الذي أصيب هو الآخر بجروح متوسطة بعد إصابته بطلق ناري في الظهر، ووصفت حالته بالمستقرة.
AlJazeera journalists & other Palestinian reporters at the scene say veteran @AJArabic reporter Shireen Abu wallah was ´killed in cold blood’ by Israeli forces as she reported on an Israeli raid on Jenin refugee camp. pic.twitter.com/RRsP3PY7GF— Arwa Ibrahim (@arwaib) May 11, 2022
BREAKING— Jamal Elshayyal جمال الدين الشيال (@JamalsNews) May 11, 2022
Israeli soldiers have shot and killed @AJArabic veteran correspondent Shireen Abu Akleh
Shireen was clearly identifiable as a journalist, she was wearing a press vest, yet was still targeted. #JournalismIsNotACrime
pic.twitter.com/yGmQ2uCpSw
وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، في وقت سابق صباح اليوم، عن مقتل المراسلة والصحفية، شيرين أبو عاقلة، برصاص الجيش الإسرائيلي خلال اقتحامه مخيم جنين.
وذكرت الوزارة، أن الصحفية ومراسلة قناة "الجزيرة" القطرية، شيرين أبو عاقلة، قد أصيبت برصاصة مباشرة في رأسها ما أدى إلى مقتلها على الفور، وذلك خلال تغطيتها لأحداث اقتحام مخيم جنين من قبل القوات الإسرائيلية.
وأشارت الوزارة إلى إصابة الصحافي علي السمودي، مراسل صحيفة القدس، برصاصة حية في الظهر، موضحة أن وضعه مستقر.
من جانبها، أدانت الرئاسة الفلسطينية، جريمة قتل مراسلة قناة الجزيرة شيرين أبو عاقلة برصاص الجيش الإسرائيلي.
وحسب وكالة الأنباء الفلسطينية، حملت الرئاسة الفلسطينية الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن هذه الجريمة البشعة، مؤكدة أنها جزء من سياسة يومية تنتهجها إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته.
من جهته، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، إن "السلطة الفلسطينية ترفض حتى اللحظة، عرضا لإجراء تحقيق مشترك في مقتل الصحفية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة.
وأضاف بينيت، في بيان أن "رئيس السلطة الفلسطينية يوجه اتهامات عديمة الأساس لإسرائيل"، موضحا أنه "وفقا للمعطيات الموجودة في حوزتنا حاليا، هناك احتمال ليس بقليل بأن مسلحين فلسطينيين أطلقوا النيران بشكل عشوائي وهم الذين تسببوا في مصرع الصحفية المؤسف".