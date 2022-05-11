https://arabic.sputniknews.com/20220511/قائد-إيراني-قوات-الدفاع-الجوي-في-الخط-الأمامي-لحماية-بلادنا-1062084997.html
قائد إيراني: قوات الدفاع الجوي في الخط الأمامي لحماية بلادنا
قائد إيراني: قوات الدفاع الجوي في الخط الأمامي لحماية بلادنا
قال القائد بالجيش الإيراني، العميد قادر رحيم زادة، إن قوات الدفاع الجوي تتواجد في الخط الأمامي للدفاع عن البلاد. 11.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-11T07:48+0000
2022-05-11T07:48+0000
2022-05-11T07:48+0000
إيران
أخبار إيران
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/16/1046922879_0:64:2680:1572_1920x0_80_0_0_26df5d4d184f3fdefc4aac08c55bdaa1.jpg
ووفقا لوكالة أنباء فارس، جاء ذلك خلال زيارته التفقدية لمجموعة الدفاع الجوي في مدينة شيراز مركز محافظة فارس جنوبي إيران، اليوم الأربعاء.وأكد أن قوات الدفاع الجوي اليوم في الخط الأمامي لإرساء الأمن في البلاد مما يجعل مسؤوليتنا أكثر جسامة.كما وجّه القائد الإيراني الشكر والتقدير لعناصر قوات الدفاع الجوي لجهودهم الدؤوبة المبذولة في حماية سماء البلاد.يذكر أنه في العام الماضي، كشفت إيران عن استخدام جيل جديد من الأسلحة والمعدات المنتجة محليا.وتم اختبار الأسلحة الجديدة في مناورات للجيش، لتنفيذ المهام التكتيكية والدفاعية بواسطة منظومات الكشف والتصدي الأرضية ضد الطائرات المهاجمة وتمرين جميع مراحل الدفاع الجوي الشاملة للكشف والاستطلاع والاعتراض والاشتباك والإصابة الإلكترونية بتوجيه من الشبكة الشاملة للدفاع الجوي لاتخاذ القرارات المتناسبة مع التهديدات.وفي وقت سابق، صرح العميد رحيم زادة بأن جيش بلاده نجح في مرات عدة، خلال السنوات الماضية، في إحباط محاولات للمساس بالأمن الإيراني.
https://arabic.sputniknews.com/20211012/إيران-منظومتا-مرصاد-16-وطبس-للدفاع-الجوي-تدمران-أهدافهما-بدقة-1050417904.html
إيران
أخبار إيران
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/16/1046922879_250:0:2430:1635_1920x0_80_0_0_0dbfa280bd99738e5dc9f1cae3e48257.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
إيران, أخبار إيران, العالم
قائد إيراني: قوات الدفاع الجوي في الخط الأمامي لحماية بلادنا
تابعنا عبر
قال القائد بالجيش الإيراني، العميد قادر رحيم زادة، إن قوات الدفاع الجوي تتواجد في الخط الأمامي للدفاع عن البلاد.
ووفقا لوكالة أنباء فارس
، جاء ذلك خلال زيارته التفقدية لمجموعة الدفاع الجوي في مدينة شيراز مركز محافظة فارس جنوبي إيران، اليوم الأربعاء.
وأكد أن قوات الدفاع الجوي اليوم في الخط الأمامي لإرساء الأمن في البلاد مما يجعل مسؤوليتنا أكثر جسامة.
كما وجّه القائد الإيراني الشكر والتقدير لعناصر قوات الدفاع الجوي لجهودهم الدؤوبة المبذولة في حماية سماء البلاد.
12 أكتوبر 2021, 20:43 GMT
يذكر أنه في العام الماضي، كشفت إيران عن استخدام جيل جديد من الأسلحة والمعدات المنتجة محليا.
وتم اختبار الأسلحة الجديدة في مناورات للجيش
، لتنفيذ المهام التكتيكية والدفاعية بواسطة منظومات الكشف والتصدي الأرضية ضد الطائرات المهاجمة وتمرين جميع مراحل الدفاع الجوي الشاملة للكشف والاستطلاع والاعتراض والاشتباك والإصابة الإلكترونية بتوجيه من الشبكة الشاملة للدفاع الجوي لاتخاذ القرارات المتناسبة مع التهديدات.
وفي وقت سابق، صرح العميد رحيم زادة
بأن جيش بلاده نجح في مرات عدة، خلال السنوات الماضية، في إحباط محاولات للمساس بالأمن الإيراني.