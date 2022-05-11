https://arabic.sputniknews.com/20220511/قائد-طائرة-يتعرض-لوعكة-صحية-وراكب-لا-خبرة-له-بالطيران-يتولى-القيادة-فيديو-1062094507.html
قائد طائرة يتعرض لوعكة صحية وراكب لا خبرة له بالطيران يتولى القيادة... فيديو
قائد طائرة يتعرض لوعكة صحية وراكب لا خبرة له بالطيران يتولى القيادة... فيديو
في واقعة نادرة، استطاع راكب ليس لديه خبرة بالطيران في قيادة طائرة صغيرة في فلوريدا والهبوط بها بنجاح، وذلك بعد أن تعرض قائدها لوعكة صحية طارئة. 11.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-11T10:40+0000
2022-05-11T10:40+0000
2022-05-11T10:40+0000
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ووفقا لموقع "WPBF"، تواصل راكب طائرة من طراز "Cessna Caravan"، مع مراقبي الحركة الجوية في مطار بالم بيتش الدولي.وأخبرهم بأنه في مأزق، لافتا إلى أنه ليس لدي أي فكرة عن كيفية التحليق بالطائرة.وعلى الفور طلب المراقبون منه أن "المحافظة على مستوى الأجنحة واتباع الساحل، إما باتجاه الشمال أو الجنوب". ونجح مراقبو الحركة الجوية في تحديد موقع الطائرة، وتوجيه الراكب إلى الأرض، حتى هبط بسلام.وتعليقا على الواقعة، نقل الموقع عن خبير الطيران جون نانس قوله إن الأمر يتجاوز مجرد العمل الرائع. وأضاف الخبير "هذه هي المرة الأولى التي أسمع فيها عن هبوط هذا الطراز من الطائرات من قبل شخص ليس لديه خبرة في الطيران".وتابع "من الواضح أن الراكب اتبع التعليمات بهدوء كبير وهذا ما صنع الفارق". من جانبها، أعلنت إدارة الطيران الأمريكية أنها تحقق في الحادث.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
نادي الفيديو
قائد طائرة يتعرض لوعكة صحية وراكب لا خبرة له بالطيران يتولى القيادة... فيديو
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في واقعة نادرة، استطاع راكب ليس لديه خبرة بالطيران في قيادة طائرة صغيرة في فلوريدا والهبوط بها بنجاح، وذلك بعد أن تعرض قائدها لوعكة صحية طارئة.
ووفقا لموقع "WPBF"
، تواصل راكب طائرة من طراز "Cessna Caravan"، مع مراقبي الحركة الجوية في مطار بالم بيتش الدولي.
وأخبرهم بأنه في مأزق، لافتا إلى أنه ليس لدي أي فكرة عن كيفية التحليق بالطائرة.
وعلى الفور طلب المراقبون منه أن "المحافظة على مستوى الأجنحة واتباع الساحل، إما باتجاه الشمال أو الجنوب".
ونجح مراقبو الحركة الجوية في تحديد موقع الطائرة، وتوجيه الراكب إلى الأرض، حتى هبط بسلام.
وتعليقا على الواقعة، نقل الموقع عن خبير الطيران جون نانس قوله إن الأمر يتجاوز مجرد العمل الرائع.
وأضاف الخبير "هذه هي المرة الأولى التي أسمع فيها عن هبوط هذا الطراز من الطائرات من قبل شخص ليس لديه خبرة في الطيران".
وتابع "من الواضح أن الراكب اتبع التعليمات بهدوء كبير وهذا ما صنع الفارق".
من جانبها، أعلنت إدارة الطيران الأمريكية أنها تحقق في الحادث.