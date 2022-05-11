https://arabic.sputniknews.com/20220511/قديروف-يعلن-عن-تحرير-مصنع-زاريا-في-لوغانسك-1062106648.html
قديروف يعلن عن تحرير مصنع "زاريا" في لوغانسك
قديروف يعلن عن تحرير مصنع "زاريا" في لوغانسك
أعلن رئيس جمهورية الشيشان الروسية، رمضان قديروف، اليوم الأربعاء، عن تحرير مصنع "زاريا" الواقع في جمهورية لوغانسك الشعبية المستقلة. 11.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-11T13:53+0000
2022-05-11T13:53+0000
2022-05-11T13:53+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
العالم
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وكتب قديروف على صفحته الخاصة في منصة "تلغرام" أن زاريا هو مصنع يقوم بإنتاج البارود وتم تحريره بفضل الألوية الشيشانية بالتنسيق والتعاون مع قوات لوغانسك الشعبية.وأشار إلى أن عملية التحرير اسفرت عن قتل أكثر من 200 عنصر من القوميين المتطرفين الأوكران في تلك المنطقة.وشنت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا في 24 شباط/ فبراير. ووصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين هدفها بأنه "حماية الأشخاص الذين تعرضوا للإبادة الجماعية من قبل نظام كييف لمدة ثماني سنوات". وفقًا لوزارة الدفاع الروسية ، اعتبارًا من 25 آذار/مارس، أكملت القوات المسلحة الروسية المهام الرئيسية للمرحلة الأولى من العملية الخاصة، وقللت بشكل كبير من الإمكانات القتالية لأوكرانيا.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم
قديروف يعلن عن تحرير مصنع "زاريا" في لوغانسك
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أعلن رئيس جمهورية الشيشان الروسية، رمضان قديروف، اليوم الأربعاء، عن تحرير مصنع "زاريا" الواقع في جمهورية لوغانسك الشعبية المستقلة.
وكتب قديروف على صفحته الخاصة في منصة "تلغرام" أن زاريا هو مصنع يقوم بإنتاج البارود وتم تحريره بفضل الألوية الشيشانية بالتنسيق والتعاون مع قوات لوغانسك الشعبية.
وأشار إلى أن عملية التحرير اسفرت عن قتل أكثر من 200 عنصر من القوميين المتطرفين الأوكران في تلك المنطقة.
وشنت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا في 24 شباط/ فبراير. ووصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين هدفها بأنه "حماية الأشخاص الذين تعرضوا للإبادة الجماعية من قبل نظام كييف لمدة ثماني سنوات". وفقًا لوزارة الدفاع الروسية ، اعتبارًا من 25 آذار/مارس، أكملت القوات المسلحة الروسية المهام الرئيسية للمرحلة الأولى من العملية الخاصة، وقللت بشكل كبير من الإمكانات القتالية لأوكرانيا.