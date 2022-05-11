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قصف صاروخي إسرائيلي على قرية جباتا الخشب بريف القنيطرة
قصف صاروخي إسرائيلي على قرية جباتا الخشب بريف القنيطرة
قال مراسل "سبوتنيك" في القنيطرة جنوب سوريا أن إسرائيل شنت عدوانا للمرة الثانية هذا اليوم، مستهدفة ريف القنيطرة الشمالي. 11.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-11T07:55+0000
2022-05-11T08:05+0000
أخبار سوريا اليوم
إسرائيل
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وأكد مصدر أمني رفيع المستوى لـ "سبوتنيك" أن عدوان إسرائيليا تم عبر صواريخ أطلقت من الأراضي المحتلة، باتجاه منطقة (جباتا الخشب) شمال محافظة القنيطرة.وأوضح المصدر أن العمل جار حاليا على تقييم نتائج العدوان تمهيدا للإعلان عنها.وشنت إسرائيل فجر اليوم عدوانا بالصواريخ على الأطراف الغربية لبلدة حضر بريف القنيطرة الشمالي واقتصرت الأضرار على الماديات.وتشن إسرائيل غارات على مواقع عسكرية تقول إنها تابعة لفصائل موالية لإيران في مناطق عدة في سوريا، وذلك فيما تكرّر إسرائيل التأكيد على أنها ستواصل تصدّيها لما تصفه بمحاولات إيران الرامية إلى ترسيخ وجودها العسكري في سوريا.
https://arabic.sputniknews.com/20220511/وكالة-اعتداء-إسرائيلي-بالصواريخ-بريف-القتيطرة-الشمالي-1062080727.html
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أخبار سوريا اليوم, إسرائيل

قصف صاروخي إسرائيلي على قرية جباتا الخشب بريف القنيطرة

07:55 GMT 11.05.2022 (تم التحديث: 08:05 GMT 11.05.2022)
© Sputnikالدفاعات الجوية السورية تتصدى لأهداف معادية بريف القنيطرة جنوب غربي سوريا
الدفاعات الجوية السورية تتصدى لأهداف معادية بريف القنيطرة جنوب غربي سوريا - سبوتنيك عربي, 1920, 11.05.2022
© Sputnik
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قال مراسل "سبوتنيك" في القنيطرة جنوب سوريا أن إسرائيل شنت عدوانا للمرة الثانية هذا اليوم، مستهدفة ريف القنيطرة الشمالي.
وأكد مصدر أمني رفيع المستوى لـ "سبوتنيك" أن عدوان إسرائيليا تم عبر صواريخ أطلقت من الأراضي المحتلة، باتجاه منطقة (جباتا الخشب) شمال محافظة القنيطرة.
وأوضح المصدر أن العمل جار حاليا على تقييم نتائج العدوان تمهيدا للإعلان عنها.
وشنت إسرائيل فجر اليوم عدوانا بالصواريخ على الأطراف الغربية لبلدة حضر بريف القنيطرة الشمالي واقتصرت الأضرار على الماديات.
ركام مباني دمرت جراء قصف في بلدة أريحا،على خلفية السماء المرصعة بالنجوم ومجرة درب الدبانة في محافظة إدلب السورية، سوريا 27 يونيو 2020. - سبوتنيك عربي, 1920, 11.05.2022
وكالة: اعتداء إسرائيلي بالصواريخ يستهدف ريف القنيطرة السورية
01:36 GMT
وتشن إسرائيل غارات على مواقع عسكرية تقول إنها تابعة لفصائل موالية لإيران في مناطق عدة في سوريا، وذلك فيما تكرّر إسرائيل التأكيد على أنها ستواصل تصدّيها لما تصفه بمحاولات إيران الرامية إلى ترسيخ وجودها العسكري في سوريا.
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- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباسأمس, 21:01 GMT
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