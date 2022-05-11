https://arabic.sputniknews.com/20220511/قصف-صاروخي-إسرائيلي-على-قرية-جباتا-الخشب-بريف-القنيطرة-1062086602.html
قصف صاروخي إسرائيلي على قرية جباتا الخشب بريف القنيطرة
قصف صاروخي إسرائيلي على قرية جباتا الخشب بريف القنيطرة
قال مراسل "سبوتنيك" في القنيطرة جنوب سوريا أن إسرائيل شنت عدوانا للمرة الثانية هذا اليوم، مستهدفة ريف القنيطرة الشمالي. 11.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-11T07:55+0000
2022-05-11T07:55+0000
2022-05-11T08:05+0000
أخبار سوريا اليوم
إسرائيل
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وأكد مصدر أمني رفيع المستوى لـ "سبوتنيك" أن عدوان إسرائيليا تم عبر صواريخ أطلقت من الأراضي المحتلة، باتجاه منطقة (جباتا الخشب) شمال محافظة القنيطرة.وأوضح المصدر أن العمل جار حاليا على تقييم نتائج العدوان تمهيدا للإعلان عنها.وشنت إسرائيل فجر اليوم عدوانا بالصواريخ على الأطراف الغربية لبلدة حضر بريف القنيطرة الشمالي واقتصرت الأضرار على الماديات.وتشن إسرائيل غارات على مواقع عسكرية تقول إنها تابعة لفصائل موالية لإيران في مناطق عدة في سوريا، وذلك فيما تكرّر إسرائيل التأكيد على أنها ستواصل تصدّيها لما تصفه بمحاولات إيران الرامية إلى ترسيخ وجودها العسكري في سوريا.
https://arabic.sputniknews.com/20220511/وكالة-اعتداء-إسرائيلي-بالصواريخ-بريف-القتيطرة-الشمالي-1062080727.html
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أخبار سوريا اليوم, إسرائيل
قصف صاروخي إسرائيلي على قرية جباتا الخشب بريف القنيطرة
07:55 GMT 11.05.2022 (تم التحديث: 08:05 GMT 11.05.2022) تابعنا عبر
قال مراسل "سبوتنيك" في القنيطرة جنوب سوريا أن إسرائيل شنت عدوانا للمرة الثانية هذا اليوم، مستهدفة ريف القنيطرة الشمالي.
وأكد مصدر أمني رفيع المستوى لـ "سبوتنيك
" أن عدوان إسرائيليا تم عبر صواريخ أطلقت من الأراضي المحتلة، باتجاه منطقة (جباتا الخشب) شمال محافظة القنيطرة.
وأوضح المصدر أن العمل جار حاليا على تقييم نتائج العدوان تمهيدا للإعلان عنها.
وشنت إسرائيل فجر اليوم عدوانا بالصواريخ على الأطراف الغربية لبلدة حضر بريف القنيطرة الشمالي
واقتصرت الأضرار على الماديات.
وتشن إسرائيل غارات على مواقع عسكرية تقول إنها تابعة لفصائل موالية لإيران في مناطق عدة في سوريا، وذلك فيما تكرّر إسرائيل
التأكيد على أنها ستواصل تصدّيها لما تصفه بمحاولات إيران الرامية إلى ترسيخ وجودها العسكري في سوريا.