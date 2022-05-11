https://arabic.sputniknews.com/20220511/كازاخستان-تبدأ-إنتاج-طائرات-أنكا-التركية-1062101504.html
كازاخستان تبدأ إنتاج طائرات "أنكا" التركية
كازاخستان تبدأ إنتاج طائرات "أنكا" التركية
قالت الشركة التركية لصناعات الفضاء "TUSAŞ"، اليوم الأربعاء، إن طائرات ANKA الهجومية بدون طيار سيتم إنتاجها في كازاخستان. 11.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-11T12:36+0000
2022-05-11T12:36+0000
2022-05-11T12:36+0000
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كازاخستان
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وأشارت الشركة إلى أنه في العام الماضي تم توقيع عقد مع الجانب الكازاخستاني لتوريد طائرات ANKA التركية الصنع، بدون طيار، إلى جمهورية آسيا الوسطى، بحسب وكالة الأنباء التركية "الأناضول".وكان قد تم في وقت سابق، توقيع اتفاقية تعاون جديدة بين شركتي TUSAŞ و"كازاخستان الهندسية" للصناعات الدفاعية، بشأن الإنتاج المشترك لطائرات ANKA بدون طيار في كازاخستان. كما سيتم أيضًا إجراء صيانة وإصلاح للطائرة في مشروع مشترك. وبناء على ذلك، تعتبر كازاخستان أول دولة أجنبية يتم فيها إطلاق إنتاج طائرات ANKA بدون طيار.وأعرب الرئيس التنفيذي لشركة TUSAŞ، تيميل كوتيل، عن فخره بالاهتمام المتزايد للشركاء الأجانب بطائرات ANKA، مشددا على أن "الاتفاقية الجديدة ستعزز العلاقات الودية مع كازاخستان الشقيقة".في وقت سابق من يوم أمس الثلاثاء، وصل رئيس كازاخستان قاسم جومارت توكاييف إلى العاصمة التركية للقاء نظيره رجب طيب أردوغان، حيث تعد هذه الزيارة الأولى للرئيس توكاييف لتركيا منذ توليه رئاسة البلاد، وتستمر لمدة يومين، وتأتي تلبية لدعوة من أردوغان.
https://arabic.sputniknews.com/20220131/تركيا-تسلم-كازاخستان-طائرات-نوعية-دون-طيارفيديو-1057497875.html
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العالم, أخبار تركيا اليوم, كازاخستان
كازاخستان تبدأ إنتاج طائرات "أنكا" التركية
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قالت الشركة التركية لصناعات الفضاء "TUSAŞ"، اليوم الأربعاء، إن طائرات ANKA الهجومية بدون طيار سيتم إنتاجها في كازاخستان.
وأشارت الشركة إلى أنه في العام الماضي تم توقيع عقد مع الجانب الكازاخستاني لتوريد طائرات ANKA التركية الصنع، بدون طيار، إلى جمهورية آسيا الوسطى، بحسب وكالة الأنباء التركية "الأناضول
".
وكان قد تم في وقت سابق، توقيع اتفاقية تعاون جديدة بين شركتي TUSAŞ
و"كازاخستان الهندسية" للصناعات الدفاعية، بشأن الإنتاج المشترك لطائرات ANKA بدون طيار في كازاخستان. كما سيتم أيضًا إجراء صيانة وإصلاح للطائرة في مشروع مشترك. وبناء على ذلك، تعتبر كازاخستان أول دولة أجنبية يتم فيها إطلاق إنتاج طائرات ANKA بدون طيار.
وأعرب الرئيس التنفيذي لشركة TUSAŞ، تيميل كوتيل، عن فخره بالاهتمام المتزايد للشركاء الأجانب بطائرات ANKA، مشددا على أن "الاتفاقية الجديدة ستعزز العلاقات الودية مع كازاخستان الشقيقة".
في وقت سابق من يوم أمس الثلاثاء، وصل رئيس كازاخستان قاسم جومارت توكاييف إلى العاصمة التركية للقاء نظيره رجب طيب أردوغان، حيث تعد هذه الزيارة الأولى للرئيس توكاييف لتركيا منذ توليه رئاسة البلاد، وتستمر لمدة يومين، وتأتي تلبية لدعوة من أردوغان.