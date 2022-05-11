https://arabic.sputniknews.com/20220511/كشف-نتائج-المرحلة-الأولى-من-تشريح-جثمان-الإعلامية-شيرين-أبو-عاقلة-1062104421.html
كشف نتائج المرحلة الأولى من تشريح جثمان الإعلامية شيرين أبو عاقلة
كشف نتائج المرحلة الأولى من تشريح جثمان الإعلامية شيرين أبو عاقلة
كشف مدير المعهد العدلي في جامعة النجاح الوطنية بفلسطين، ريان العلي، عن نتائج تشريح جثمان الإعلامية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة، التي أغتيلت اليوم الأربعاء. 11.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-11T13:25+0000
2022-05-11T13:25+0000
2022-05-11T13:25+0000
أخبار فلسطين اليوم
العالم العربي
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ونقلت وكالة "وفا" الفلسطينية عن العلي قوله بأن نتائج التشريح الأولية كشفت أن الرصاصة التي أصابت أبو عاقلة، كانت قاتلة مباشرة.في سياق متصل، قال نقيب الصحفيين الفلسطينيين، ناصر أبو بكر، إنه تمت إحالة ملف الاعتداءات واستهداف الصحفيين إلى محكمة الجنايات الدولية، واصفا مقتل الصحفية أبو عاقلة بالـ"فاجعة، وأن إعدامها جريمة مكتملة الأركان، واستهداف للصحفيين".وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، في وقت سابق اليوم، مقتل المراسلة الصحفية شيرين أبو عاقلة، برصاص الجيش الإسرائيلي خلال اقتحامه مخيم جنين.وقالت الرئاسة الفلسطينية إن إسرائيل تتحمل المسؤولية الكاملة عن هذه الجريمة البشعة، التي تعد جزءا من سياسة يومية إسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته.من جانبه، قال نفتالي بينيت، رئيس الوزراء الإسرائيلي، إن السلطة الفلسطينية ترفض عرضا لإجراء تحقيق مشترك في مقتلها.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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أخبار فلسطين اليوم, العالم العربي
كشف نتائج المرحلة الأولى من تشريح جثمان الإعلامية شيرين أبو عاقلة
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كشف مدير المعهد العدلي في جامعة النجاح الوطنية بفلسطين، ريان العلي، عن نتائج تشريح جثمان الإعلامية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة، التي أغتيلت اليوم الأربعاء.
ونقلت وكالة "وفا"
الفلسطينية عن العلي قوله بأن نتائج التشريح الأولية كشفت أن الرصاصة التي أصابت أبو عاقلة، كانت قاتلة مباشرة.
جاءت تصريحات ريان العلي خلال مؤتمر صحفي قال خلاله: "تبين أن الرصاصة تسببت بتهتك واسع للدماغ والجمجمة، والسلاح المستخدم من نوع سريع جدا، وتم التحفظ على مقذوف مشوه تتم دراسته حاليا".
في سياق متصل، قال نقيب الصحفيين الفلسطينيين، ناصر أبو بكر، إنه تمت إحالة ملف الاعتداءات واستهداف الصحفيين إلى محكمة الجنايات الدولية، واصفا مقتل الصحفية أبو عاقلة بالـ"فاجعة، وأن إعدامها جريمة مكتملة الأركان، واستهداف للصحفيين".
وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، في وقت سابق اليوم، مقتل المراسلة الصحفية شيرين أبو عاقلة، برصاص الجيش الإسرائيلي خلال اقتحامه مخيم جنين.
وقالت الرئاسة الفلسطينية إن إسرائيل تتحمل المسؤولية الكاملة عن هذه الجريمة البشعة، التي تعد جزءا من سياسة يومية إسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته.
من جانبه، قال نفتالي بينيت، رئيس الوزراء الإسرائيلي، إن السلطة الفلسطينية ترفض عرضا لإجراء تحقيق مشترك في مقتلها.