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https://arabic.sputniknews.com/20220511/كلوب-يمتدح-ساديو-ماني-لاعب-مذهل-من-طراز-عالمي-1062099492.html
كلوب يمتدح ساديو ماني: لاعب مذهل من طراز عالمي
كلوب يمتدح ساديو ماني: لاعب مذهل من طراز عالمي
قال يورغن كلوب، المدير الفني لنادي ليفربول الإنجليزي، إن مهاجم الفريق، ساديو ماني، لاعب من طراز عالمي. 11.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-11T11:50+0000
2022-05-11T11:50+0000
ليفربول
ساديو ماني
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جاء ذلك في تصريحات للمدرب الألماني، لقناة "سكاي سبورتس"، تعليقا على تسجيل ساديو ماني لهدف الفوز، مساء أمس، خلال مباراة الريدز مع أستون فيلا، ليحافظ على آمال فريقه في سباق الفوز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز.وأضاف كلوب، أن "ساديو ماني مثل الماكينة، لقد أبلغته بذلك بعد المباراة، إنه لاعب مذهل، يتمتع بحالة بدنية قوية، يملك مزيجا من القدرة الفنية والبدنية والرغبة، إنه لاعب رائع من طراز عالمى".وانتقل اللاعب السنغالي إلى صفوف ليفربول خلال صيف 2016 قادما من ساوثهامبتون، ومن المقرر أن ينتهي عقده بنهاية شهر يونيو/ حزيران 2023.جدير بالذكر أن ماني شارك هذا الموسم مع ليفربول في 33 مباراة بالدوري الإنجليزي (سجل 15 وصنع 4 أهداف)، بالإضافة إلى 12 مباراة بدوري أبطال أوروبا (سجل فيها 5 أهداف).
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ليفربول, ساديو ماني

كلوب يمتدح ساديو ماني: لاعب مذهل من طراز عالمي

11:50 GMT 11.05.2022
© AP Photo / Darko Vojinovicيورغن كلوب مدرب ليفربول مع النجم المصري محمد صلاح
يورغن كلوب مدرب ليفربول مع النجم المصري محمد صلاح - سبوتنيك عربي, 1920, 11.05.2022
© AP Photo / Darko Vojinovic
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قال يورغن كلوب، المدير الفني لنادي ليفربول الإنجليزي، إن مهاجم الفريق، ساديو ماني، لاعب من طراز عالمي.
جاء ذلك في تصريحات للمدرب الألماني، لقناة "سكاي سبورتس"، تعليقا على تسجيل ساديو ماني لهدف الفوز، مساء أمس، خلال مباراة الريدز مع أستون فيلا، ليحافظ على آمال فريقه في سباق الفوز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز.
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وأضاف كلوب، أن "ساديو ماني مثل الماكينة، لقد أبلغته بذلك بعد المباراة، إنه لاعب مذهل، يتمتع بحالة بدنية قوية، يملك مزيجا من القدرة الفنية والبدنية والرغبة، إنه لاعب رائع من طراز عالمى".
وانتقل اللاعب السنغالي إلى صفوف ليفربول خلال صيف 2016 قادما من ساوثهامبتون، ومن المقرر أن ينتهي عقده بنهاية شهر يونيو/ حزيران 2023.
جدير بالذكر أن ماني شارك هذا الموسم مع ليفربول في 33 مباراة بالدوري الإنجليزي (سجل 15 وصنع 4 أهداف)، بالإضافة إلى 12 مباراة بدوري أبطال أوروبا (سجل فيها 5 أهداف).
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