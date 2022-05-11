https://arabic.sputniknews.com/20220511/كوريا-الجنوبية-تتخذ-إجراء-جديدا-بشأن-اللاجئين-والنازحين-السوريين-1062091080.html
كوريا الجنوبية تتخذ إجراء جديدا بشأن اللاجئين والنازحين السوريين
كوريا الجنوبية تتخذ إجراء جديدا بشأن اللاجئين والنازحين السوريين
أعلنت كوريا الجنوبية، اليوم الأربعاء، أنها اتخذت قرارا جديدا لمساعدة اللاجئين والنازحين السوريين والدول المستقبلة لهم. 11.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-11T09:45+0000
2022-05-11T09:45+0000
2022-05-11T09:45+0000
كوريا الجنوبية
أخبار سوريا اليوم
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وحسب وكالة "يونهاب"، قررت حكومة كوريا الجنوبية تقديم مساعدات إنسانية بقيمة 13.8 مليون دولار لمساعدة اللاجئين والنازحين السوريين والدول المستقبلة لهم.وأعلنت الحكومة الكورية الجنوبية عن هذه الخطة في المؤتمر السادس للمانحين الذي أقيم أمس الثلاثاء في العاصمة البلجيكية بروكسل.وأكدت أنها كدولة محورية عالمية تتمسك بسياستها للمساهمة بنشاط في حل الأزمات العالمية.وتهدف المساعدات الإنسانية لمساعدة اللاجئين والنازحين السوريين ولبنان والأردن باعتبارهما من الدول الرئيسية المستقبلة للاجئين السوريين.
https://arabic.sputniknews.com/20210814/مفوضية-اللاجئين-سوريا-المصدر-الرئيسي-للاجئين-منذ-العام-2014-فيديو-1049839478.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
كوريا الجنوبية, أخبار سوريا اليوم
كوريا الجنوبية تتخذ إجراء جديدا بشأن اللاجئين والنازحين السوريين
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أعلنت كوريا الجنوبية، اليوم الأربعاء، أنها اتخذت قرارا جديدا لمساعدة اللاجئين والنازحين السوريين والدول المستقبلة لهم.
وحسب وكالة "يونهاب"
، قررت حكومة كوريا الجنوبية تقديم مساعدات إنسانية بقيمة 13.8 مليون دولار لمساعدة اللاجئين والنازحين السوريين والدول المستقبلة لهم.
وأعلنت الحكومة الكورية الجنوبية عن هذه الخطة في المؤتمر السادس للمانحين الذي أقيم أمس الثلاثاء في العاصمة البلجيكية بروكسل.
وأكدت أنها كدولة محورية عالمية تتمسك بسياستها للمساهمة بنشاط في حل الأزمات العالمية.
وتهدف المساعدات الإنسانية لمساعدة اللاجئين والنازحين السوريين ولبنان والأردن باعتبارهما من الدول الرئيسية المستقبلة للاجئين السوريين.
وستركز المساعدات على الإمدادات من المواد والخدمات الأساسية بما في ذلك الرعاية الصحية والغذاء والمياه والصرف الصحي وتمويل المشاريع طويلة الأجل التي تهدف إلى إعادة بناء المجتمعات المحلية.