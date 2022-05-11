https://arabic.sputniknews.com/20220511/مئات-الفلسطينيين-يشيعون-شيرين-أبو-عاقلة-وتحركات-لإحالة-التحقيق-إلى-الجنائية-الدولية-1062120609.html

مئات الفلسطينيين يشيعون شيرين أبو عاقلة وتحركات لإحالة التحقيق إلى "الجنائية الدولية"

مئات الفلسطينيين يشيعون شيرين أبو عاقلة وتحركات لإحالة التحقيق إلى "الجنائية الدولية"

شارك مئات الفلسطينيين بمدينة جنين في تشييع جثمان الصحفية شيرين أبو عاقلة التي استهدفها الجيش الإسرائيلي برصاصة في الرأس أثناء تغطيتها للأحداث في مخيم جنين... 11.05.2022, سبوتنيك عربي

2022-05-11T18:45+0000

2022-05-11T18:45+0000

2022-05-11T19:15+0000

أخبار فلسطين اليوم

أخبار الضفة الغربية

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وتم نقل الجثمان إلى معهد الطب العدلي في مدينة نابلس، وبعد نقله إلى مدينة رام الله شارك المئات من الفلسطينيين في تشيعها وسط هتافات التنديد والغضب والحزن على فقدان أبو عاقلة، حيث سيتم نقلها إلى مدينة القدس لتوارى الثرى.وأعلنت النيابة العامة الفلسطينية أنها باشرت إجراءات التحقيق في قتل الصحفية شيرين أبو عاقلة، وإصابة الصحفي علي السمودي في مخيم جنين.وأوضحت النيابة العامة في بيان أنها ستتابع القضية من خلال نيابة الجرائم الدولية المختصة بتوثيق الجرائم الداخلة في اختصاص المحكمة الجنائية الدولية، تمهيداً لإحالتها لمكتب المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية.وقال عضو الأمانة العامة لنقابة الصحفيين الفلسطينيين موسى الشاعر لوكالة "سبوتنيك" : "هذه جريمة ضد الصحافة، ضد الحرية، ضد الإنسانية، شيرين كانت ترتدي الزي الصحفي وقتلها كان عن سابق عمد، والنقابة ستواصل ملاحقة مرتكبي الجرائم من أجل محاسبتهم في كل المحافل الدولية، ومهما عمل الاحتلال من جرائم وانتهاكات بحق الصحفيين، سيبقى الصحفيون مخلصون وأوفياء لهذه المهنة".ونعت قوى وفصائل سياسية فلسطينية الصحفية شيرين أبو عاقلة، واعتبرت استهدافها وقتلها محاولة للتغطية على تصعيد إسرائيلي قادم في الأراضي الفلسطيني.وقال بسام الصالحي، أمين عام حزب الشعب الفلسطيني لـسبوتنيك": وصباح اليوم الأربعاء، قتلت شيرين أبو عاقلة، برصاص الجيش الإسرائيلي خلال اقتحامه مخيم جنين، على ما أفادت وزارة الصحة الفلسطينية.وذكرت الوزارة، أن الصحفية ومراسلة قناة "الجزيرة" القطرية، شيرين أبو عاقلة، قد أصيبت برصاصة مباشرة في رأسها ما أدى إلى مقتلها على الفور، وذلك خلال تغطيتها لأحداث اقتحام مخيم جنين من قبل القوات الإسرائيلية.وأشارت الوزارة إلى إصابة الصحافي علي السمودي، مراسل صحيفة القدس، برصاصة حية في الظهر، موضحة أن وضعه مستقر.وأبو عاقلة هي فلسطينية ولدت في القدس عام 1971 وتعمل في شبكة الجزيرة القطرية منذ نحو 25 عاما.

https://arabic.sputniknews.com/20220511/الاتحاد-الأوروبي-والولايات-المتحدة-يدينان-مقتل-شيرين-أبو-عاقلة-ويطالبان-بتحقيق-مستقل-1062118120.html

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