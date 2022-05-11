مئات الفلسطينيين يشيعون شيرين أبو عاقلة وتحركات لإحالة التحقيق إلى "الجنائية الدولية"
18:45 GMT 11.05.2022 (تم التحديث: 19:15 GMT 11.05.2022)
© Sputnik . Ajwad Jradatمئات الفلسطينيين يشيعون جنازة الصحفية بقناة الجزيرة شيرين أبو عاقلة
© Sputnik . Ajwad Jradat
شارك مئات الفلسطينيين بمدينة جنين في تشييع جثمان الصحفية شيرين أبو عاقلة التي استهدفها الجيش الإسرائيلي برصاصة في الرأس أثناء تغطيتها للأحداث في مخيم جنين للاجئين الفلسطينيين، شمالي الضفة الغربية المحتلة.
وتم نقل الجثمان إلى معهد الطب العدلي في مدينة نابلس، وبعد نقله إلى مدينة رام الله شارك المئات من الفلسطينيين في تشيعها وسط هتافات التنديد والغضب والحزن على فقدان أبو عاقلة، حيث سيتم نقلها إلى مدينة القدس لتوارى الثرى.
وأعلنت النيابة العامة الفلسطينية أنها باشرت إجراءات التحقيق في قتل الصحفية شيرين أبو عاقلة، وإصابة الصحفي علي السمودي في مخيم جنين.
© Sputnik . Ajwad Jradatمئات الفلسطينيين يشيعون جنازة الصحفية بقناة الجزيرة شيرين أبو عاقلة
1/9
© Sputnik . Ajwad Jradat
مئات الفلسطينيين يشيعون جنازة الصحفية بقناة الجزيرة شيرين أبو عاقلة
© Sputnik . Ajwad Jradatمئات الفلسطينيين يشيعون جنازة الصحفية بقناة الجزيرة شيرين أبو عاقلة
2/9
© Sputnik . Ajwad Jradat
مئات الفلسطينيين يشيعون جنازة الصحفية بقناة الجزيرة شيرين أبو عاقلة
© Sputnik . Ajwad Jradatمئات الفلسطينيين يشيعون جنازة الصحفية بقناة الجزيرة شيرين أبو عاقلة
3/9
© Sputnik . Ajwad Jradat
مئات الفلسطينيين يشيعون جنازة الصحفية بقناة الجزيرة شيرين أبو عاقلة
© Sputnik . Ajwad Jradatمئات الفلسطينيين يشيعون جنازة الصحفية بقناة الجزيرة شيرين أبو عاقلة
4/9
© Sputnik . Ajwad Jradat
مئات الفلسطينيين يشيعون جنازة الصحفية بقناة الجزيرة شيرين أبو عاقلة
© Sputnik . Ajwad Jradatمئات الفلسطينيين يشيعون جنازة الصحفية بقناة الجزيرة شيرين أبو عاقلة
5/9
© Sputnik . Ajwad Jradat
مئات الفلسطينيين يشيعون جنازة الصحفية بقناة الجزيرة شيرين أبو عاقلة
© Sputnik . Ajwad Jradatمئات الفلسطينيين يشيعون جنازة الصحفية بقناة الجزيرة شيرين أبو عاقلة
6/9
© Sputnik . Ajwad Jradat
مئات الفلسطينيين يشيعون جنازة الصحفية بقناة الجزيرة شيرين أبو عاقلة
© Sputnik . Ajwad Jradatمئات الفلسطينيين يشيعون جنازة الصحفية بقناة الجزيرة شيرين أبو عاقلة
7/9
© Sputnik . Ajwad Jradat
مئات الفلسطينيين يشيعون جنازة الصحفية بقناة الجزيرة شيرين أبو عاقلة
© Sputnik . Ajwad Jradatمئات الفلسطينيين يشيعون جنازة الصحفية بقناة الجزيرة شيرين أبو عاقلة
8/9
© Sputnik . Ajwad Jradat
مئات الفلسطينيين يشيعون جنازة الصحفية بقناة الجزيرة شيرين أبو عاقلة
© Sputnik . Ajwad Jradatمئات الفلسطينيين يشيعون جنازة الصحفية بقناة الجزيرة شيرين أبو عاقلة
9/9
© Sputnik . Ajwad Jradat
مئات الفلسطينيين يشيعون جنازة الصحفية بقناة الجزيرة شيرين أبو عاقلة
1/9
© Sputnik . Ajwad Jradat
مئات الفلسطينيين يشيعون جنازة الصحفية بقناة الجزيرة شيرين أبو عاقلة
2/9
© Sputnik . Ajwad Jradat
مئات الفلسطينيين يشيعون جنازة الصحفية بقناة الجزيرة شيرين أبو عاقلة
3/9
© Sputnik . Ajwad Jradat
مئات الفلسطينيين يشيعون جنازة الصحفية بقناة الجزيرة شيرين أبو عاقلة
4/9
© Sputnik . Ajwad Jradat
مئات الفلسطينيين يشيعون جنازة الصحفية بقناة الجزيرة شيرين أبو عاقلة
5/9
© Sputnik . Ajwad Jradat
مئات الفلسطينيين يشيعون جنازة الصحفية بقناة الجزيرة شيرين أبو عاقلة
6/9
© Sputnik . Ajwad Jradat
مئات الفلسطينيين يشيعون جنازة الصحفية بقناة الجزيرة شيرين أبو عاقلة
7/9
© Sputnik . Ajwad Jradat
مئات الفلسطينيين يشيعون جنازة الصحفية بقناة الجزيرة شيرين أبو عاقلة
8/9
© Sputnik . Ajwad Jradat
مئات الفلسطينيين يشيعون جنازة الصحفية بقناة الجزيرة شيرين أبو عاقلة
9/9
© Sputnik . Ajwad Jradat
مئات الفلسطينيين يشيعون جنازة الصحفية بقناة الجزيرة شيرين أبو عاقلة
وأوضحت النيابة العامة في بيان أنها ستتابع القضية من خلال نيابة الجرائم الدولية المختصة بتوثيق الجرائم الداخلة في اختصاص المحكمة الجنائية الدولية، تمهيداً لإحالتها لمكتب المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية.
وقال عضو الأمانة العامة لنقابة الصحفيين الفلسطينيين موسى الشاعر لوكالة "سبوتنيك" : "هذه جريمة ضد الصحافة، ضد الحرية، ضد الإنسانية، شيرين كانت ترتدي الزي الصحفي وقتلها كان عن سابق عمد، والنقابة ستواصل ملاحقة مرتكبي الجرائم من أجل محاسبتهم في كل المحافل الدولية، ومهما عمل الاحتلال من جرائم وانتهاكات بحق الصحفيين، سيبقى الصحفيون مخلصون وأوفياء لهذه المهنة".
ونعت قوى وفصائل سياسية فلسطينية الصحفية شيرين أبو عاقلة، واعتبرت استهدافها وقتلها محاولة للتغطية على تصعيد إسرائيلي قادم في الأراضي الفلسطيني.
وقال بسام الصالحي، أمين عام حزب الشعب الفلسطيني لـسبوتنيك":
"إن استهداف الجيش الإسرائيلي لشيرين خلال عملها الصحفي في مدينة جنين، يستوجب تحركاً عاجلاً لمحاكمة قتلتها، هذه جريمة بشعة، ولن نقف مكتوفي الأيدي أمام جرائم الجيش الإسرائيلي، الذي يصعد من هجمته ضد شعبنا".
وصباح اليوم الأربعاء، قتلت شيرين أبو عاقلة، برصاص الجيش الإسرائيلي خلال اقتحامه مخيم جنين، على ما أفادت وزارة الصحة الفلسطينية.
وذكرت الوزارة، أن الصحفية ومراسلة قناة "الجزيرة" القطرية، شيرين أبو عاقلة، قد أصيبت برصاصة مباشرة في رأسها ما أدى إلى مقتلها على الفور، وذلك خلال تغطيتها لأحداث اقتحام مخيم جنين من قبل القوات الإسرائيلية.
وأشارت الوزارة إلى إصابة الصحافي علي السمودي، مراسل صحيفة القدس، برصاصة حية في الظهر، موضحة أن وضعه مستقر.
وأبو عاقلة هي فلسطينية ولدت في القدس عام 1971 وتعمل في شبكة الجزيرة القطرية منذ نحو 25 عاما.