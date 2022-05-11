https://arabic.sputniknews.com/20220511/مارلبورو-تسعى-لشراء-شركة-للتبغ-عديم-الدخان-لتقليل-أضرار-السجائر-التقليدية-1062100138.html

"مارلبورو" تسعى لشراء شركة للتبغ عديم الدخان لتقليل أضرار السجائر التقليدية

"مارلبورو" تسعى لشراء شركة للتبغ عديم الدخان لتقليل أضرار السجائر التقليدية

أعلنت شركة فيليب موريس إنترناشونال، المالكة للعلامة التجارية "مارلبورو"، اليوم الأربعاء، أنها عرضت 16 مليار دولار للاستحواذ على شركة "سويدش ماتش" للتبغ عديم... 11.05.2022, سبوتنيك عربي

2022-05-11T12:17+0000

2022-05-11T12:17+0000

2022-05-11T12:17+0000

اقتصاد

مجتمع

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ونقلت وكالة "فرانس برس" إن إدارة شركة "سويدش ماتش" طالبت مساهميها بقبول عرض 106 كرونة سويدية للسهم، وهو ما يزيد بنحو 40% على سعر إغلاق سهمها يوم الاثنين الماضي، حسبما ذكرت الشركتان في بيانين منفصلين.ومن المنتظر أن تبلغ قيمة الصفقة 161.2 مليار كرونة سويدية (نحو 16 مليار دولار)، وتستمد شركة "سويدش ماتش أكثر من 65 في المائة من إيراداتها من المنتجات الخالية من الدخان، بما في ذلك مضغ التبغ وعلامة زين التجارية لأكياس النيكوتين".وأعلنت شركة فيليب موريس في عام 2016 عن هدف بعيد المدى لوقف بيع السجائر واستبدالها ببدائل تقول إنها أقل ضررا.وتبيع الشركة الأمريكية علامات تجارية للسجائر مثل مارلبورو وتشيسترفيلد في 180 سوقا خارج الولايات المتحدة وقد استثمرت مليارات الدولارات منذ عام 2008 في منتجات البخار والنيكوتين الفموي ومنتجات أخرى "منخفضة المخاطر".وفي العام الماضي، حسمت شركة فيليب موريس صفقة استحواذ مثيرة للجدل على شركة "فيكتورا" البريطانية لتصنيع أجهزة التنفس الصناعي، على الرغم من المعارضة الشديدة من قبل النشطاء الصحيين والمجموعات الطبية.وتخطط المجموعة لربح ما لا يقل عن مليار دولار من صافي الإيرادات السنوية من المنتجات الخالية من النيكوتين بحلول عام 2025.من جانبه، أكد فيليب موريس وسويديش ماتش محادثات صفقة الاستحواذ يوم الاثنين بعد تقرير لصحيفة وول ستريت جورنال.وصرح رئيس شركة سويدي ماتش كوني كارلسون لوكالة فرانس برس بأن الصفقة كانت "عرضا جيدا" للمساهمين، وتابع: "إنه لأمر رائع أن تتاح لنا الفرصة لتوسيع توزيع منتجاتنا، والتي يمكنها أن تنافس السجائر".

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