https://arabic.sputniknews.com/20220511/ماني-يرد-على-مفاوضات-بايرن-ميونيخ-وأنباء-رحيله-عن-ليفربول-الموسم-المقبل-1062096934.html
ماني يرد على مفاوضات بايرن ميونيخ وأنباء رحيله عن ليفربول الموسم المقبل
ماني يرد على مفاوضات بايرن ميونيخ وأنباء رحيله عن ليفربول الموسم المقبل
رد السنغالي ساديو ماني بطريقة غير مباشرة على التقارير التي تحدث عن إمكانية انتقاله إلى بايرن ميونخ الألماني الموسم المقبل، معربا عن سعادته في ليفربول. 11.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-11T11:24+0000
2022-05-11T11:24+0000
2022-05-11T11:24+0000
أخبار الدوري الإنجليزي
ليفربول
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وقال ماني، في تصريحات مع شبكة سكاي سبورتس: "أشعر بالسعادة في ليفربول بالطبع وتزداد سعادتي عندما يفوز النادي بألقاب. أحاول الاستمتاع بكل لحظة لي في النادي وأسعى للتسجيل وصناعة الأهداف لزملائي".وأضاف: "ما يعجبني أكثر روح الفريق. هذه المجموعة تجعل الحياة سهلة بالنسبة لي ولذلك السعادة لا تسعني".ويسعى ليفربول، بطل كأس الرابطة الإنجليزية، والذي تأهل لنهائي دوري أبطال أوروبا، للفوز بثاني ألقابه هذا الموسم عندما يلتقي تشلسي في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي، السبت المقبل.وانتقل اللاعب السنغالي إلى صفوف ليفربول خلال صيف 2016 قادما من ساوثهامبتون، ومن المقرر أن ينتهي عقده بنهاية شهر يونيو/ حزيران 2023.جدير بالذكر أن ماني شارك هذا الموسم مع ليفربول في 33 مباراة بالدوري الإنجليزي (سجل 15 وصنع 4 أهداف)، بالإضافة إلى 12 مباراة بدوري أبطال أوروبا (سجل فيها 5 أهداف).
https://arabic.sputniknews.com/20220305/ماني-يقتنص-فوزا-بشق-الأنفس-لصالح-ليفربول-على-وست-هام-1059515112.html
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أخبار الدوري الإنجليزي, ليفربول
ماني يرد على مفاوضات بايرن ميونيخ وأنباء رحيله عن ليفربول الموسم المقبل
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رد السنغالي ساديو ماني بطريقة غير مباشرة على التقارير التي تحدث عن إمكانية انتقاله إلى بايرن ميونخ الألماني الموسم المقبل، معربا عن سعادته في ليفربول.
وقال ماني، في تصريحات مع شبكة سكاي سبورتس
: "أشعر بالسعادة في ليفربول بالطبع وتزداد سعادتي عندما يفوز النادي بألقاب. أحاول الاستمتاع بكل لحظة لي في النادي وأسعى للتسجيل وصناعة الأهداف لزملائي".
وأضاف: "ما يعجبني أكثر روح الفريق. هذه المجموعة تجعل الحياة سهلة بالنسبة لي ولذلك السعادة لا تسعني".
ويسعى ليفربول، بطل كأس الرابطة الإنجليزية، والذي تأهل لنهائي دوري أبطال أوروبا، للفوز بثاني ألقابه هذا الموسم عندما يلتقي تشلسي في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي، السبت المقبل.
وانتقل اللاعب السنغالي إلى صفوف ليفربول خلال صيف 2016 قادما من ساوثهامبتون، ومن المقرر أن ينتهي عقده بنهاية شهر يونيو/ حزيران 2023.
جدير بالذكر أن ماني شارك هذا الموسم مع ليفربول في 33 مباراة بالدوري الإنجليزي (سجل 15 وصنع 4 أهداف)، بالإضافة إلى 12 مباراة بدوري أبطال أوروبا (سجل فيها 5 أهداف).