مباحثات تركية كويتية لتعزيز العلاقات الثنائية

Kuveytli mevkidaşımla gündemimizdeki konuları ele aldık. Kuracağımız yeni işbirliği mekanizmalarıyla ilişkilerimizi daha da geliştireceğiz.



Discussed the issues on our agenda w/my Kuwaiti colleague @anmas71. Will further develop our relations with new cooperation mechanisms.🇹🇷🇰🇼 pic.twitter.com/QGJzU6T0RZ