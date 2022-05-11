مباحثات تركية كويتية لتعزيز العلاقات الثنائية
18:15 GMT 11.05.2022 (تم التحديث: 18:24 GMT 11.05.2022)
© Sputnik . Abdul Kader Albayوزير الخارجية التركية مولود جاووش أوغلو بعد لقاءه نظيره اللبناني عبد الله بو حبيب في بيروت، لبنان 16 نوفمبر 2021
© Sputnik . Abdul Kader Albay
أجرى وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، اليوم الأربعاء، مباحثات مع نظيره الكويتي أحمد ناصر الصباح.
جاء ذلك على هامش اجتماع التحالف الدولي لمحاربة تنظيم "داعش" الإرهابي، الذي يعقد حاليا في مدينة مراكش المغربية بمشاركة 76 دولة.
عن هذه المباحثات، قال وزير الخارجية التركي في تغريدة على تويتر: "ناقشنا القضايا المدرجة على جدول أعمالنا مع نظيري الكويتي، وسنعمل على تطوير علاقاتنا عبر آليات التعاون الجديدة التي سننشئها".
Kuveytli mevkidaşımla gündemimizdeki konuları ele aldık. Kuracağımız yeni işbirliği mekanizmalarıyla ilişkilerimizi daha da geliştireceğiz.— Mevlüt Çavuşoğlu (@MevlutCavusoglu) May 11, 2022
Discussed the issues on our agenda w/my Kuwaiti colleague @anmas71. Will further develop our relations with new cooperation mechanisms.🇹🇷🇰🇼 pic.twitter.com/QGJzU6T0RZ
ويشارك في اجتماع التحالف الدولي 76 دولة، منها تركيا، كما يشارك أيضا ممثلو عدة منظمات دولية، أبرزها الاتحاد الأوروبي والجامعة العربية والمنظمة الدولية للشرطة القضائية "الإنتربول" وحلف الشمال الأطلسي "الناتو" ومجموعة دول الساحل والصحراء.