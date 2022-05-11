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https://arabic.sputniknews.com/20220511/مباحثات-تركية-كويتية-لتعزيز-العلاقات-الثنائية-1062119733.html
مباحثات تركية كويتية لتعزيز العلاقات الثنائية
مباحثات تركية كويتية لتعزيز العلاقات الثنائية
أجرى وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، اليوم الأربعاء، مباحثات مع نظيره الكويتي أحمد ناصر الصباح. 11.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-11T18:15+0000
2022-05-11T18:24+0000
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جاء ذلك على هامش اجتماع التحالف الدولي لمحاربة تنظيم "داعش" الإرهابي، الذي يعقد حاليا في مدينة مراكش المغربية بمشاركة 76 دولة.عن هذه المباحثات، قال وزير الخارجية التركي في تغريدة على تويتر: "ناقشنا القضايا المدرجة على جدول أعمالنا مع نظيري الكويتي، وسنعمل على تطوير علاقاتنا عبر آليات التعاون الجديدة التي سننشئها".​​​​​​​ويشارك في اجتماع التحالف الدولي 76 دولة، منها تركيا، كما يشارك أيضا ممثلو عدة منظمات دولية، أبرزها الاتحاد الأوروبي والجامعة العربية والمنظمة الدولية للشرطة القضائية "الإنتربول" وحلف الشمال الأطلسي "الناتو" ومجموعة دول الساحل والصحراء.
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أخبار تركيا اليوم, أخبار الكويت اليوم

مباحثات تركية كويتية لتعزيز العلاقات الثنائية

18:15 GMT 11.05.2022 (تم التحديث: 18:24 GMT 11.05.2022)
© Sputnik . Abdul Kader Albayوزير الخارجية التركية مولود جاووش أوغلو بعد لقاءه نظيره اللبناني عبد الله بو حبيب في بيروت، لبنان 16 نوفمبر 2021
وزير الخارجية التركية مولود جاووش أوغلو بعد لقاءه نظيره اللبناني عبد الله بو حبيب في بيروت، لبنان 16 نوفمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 11.05.2022
© Sputnik . Abdul Kader Albay
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أجرى وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، اليوم الأربعاء، مباحثات مع نظيره الكويتي أحمد ناصر الصباح.
جاء ذلك على هامش اجتماع التحالف الدولي لمحاربة تنظيم "داعش" الإرهابي، الذي يعقد حاليا في مدينة مراكش المغربية بمشاركة 76 دولة.
عن هذه المباحثات، قال وزير الخارجية التركي في تغريدة على تويتر: "ناقشنا القضايا المدرجة على جدول أعمالنا مع نظيري الكويتي، وسنعمل على تطوير علاقاتنا عبر آليات التعاون الجديدة التي سننشئها".
​​​​​​​ويشارك في اجتماع التحالف الدولي 76 دولة، منها تركيا، كما يشارك أيضا ممثلو عدة منظمات دولية، أبرزها الاتحاد الأوروبي والجامعة العربية والمنظمة الدولية للشرطة القضائية "الإنتربول" وحلف الشمال الأطلسي "الناتو" ومجموعة دول الساحل والصحراء.
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