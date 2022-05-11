https://arabic.sputniknews.com/20220511/مجلس-الأمن-الدولي-يعقد-اجتماعا-يوم-الخميس-المقبل-بشأن-أوكرانيا-1062080546.html
مجلس الأمن الدولي يعقد اجتماعا يوم الخميس المقبل بشأن أوكرانيا
مجلس الأمن الدولي يعقد اجتماعا يوم الخميس المقبل بشأن أوكرانيا
قالت مصادر مطلعة إن مجلس الأمن الدولي سيعقد اجتماعا بشأن الوضع الإنساني في أوكرانيا يوم الخميس المقبل 12 أيار / مايو. 11.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-11T01:13+0000
2022-05-11T01:13+0000
2022-05-11T01:13+0000
دونباس. الإبادة الجماعية. 2014-2022
أخبار أوكرانيا
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الأمم المتحدة - سبوتنيك. وأضاف المصدر لوكالة "سبوتنيك": "بناء على طلب من فرنسا والمكسيك، سيعقد مجلس الأمن يوم الخميس اجتماع بشأن الوضع الإنساني في أوكرانيا".وتواصل القوات الروسية وقوات الدفاع الشعبي في جمهوريتي دونيتسك ولوهانسك الشعبيتين، منذ 24 شباط/فبراير الماضي، تحرير أراضي دونباس، ضمن العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، الهادفة إلى حماية السكان من بطش القوات الأوكرانية والمجموعات القومية المتشددة.وفي 25 آذار/مارس الماضي، أكملت القوات المسلحة الروسية المهام الرئيسية للمرحلة الأولى من العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، حيث حدت بشكل كبير من الإمكانات والقدرات القتالية للقوات الأوكرانية.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار أوكرانيا
مجلس الأمن الدولي يعقد اجتماعا يوم الخميس المقبل بشأن أوكرانيا
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قالت مصادر مطلعة إن مجلس الأمن الدولي سيعقد اجتماعا بشأن الوضع الإنساني في أوكرانيا يوم الخميس المقبل 12 أيار / مايو.
الأمم المتحدة - سبوتنيك. وأضاف المصدر لوكالة "سبوتنيك": "بناء على طلب من فرنسا والمكسيك، سيعقد مجلس الأمن يوم الخميس اجتماع بشأن الوضع الإنساني في أوكرانيا".
وتواصل القوات الروسية وقوات الدفاع الشعبي في جمهوريتي دونيتسك ولوهانسك الشعبيتين
، منذ 24 شباط/فبراير الماضي، تحرير أراضي دونباس، ضمن العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، الهادفة إلى حماية السكان من بطش القوات الأوكرانية والمجموعات القومية المتشددة.
وفي 25 آذار/مارس الماضي، أكملت القوات المسلحة الروسية المهام الرئيسية للمرحلة الأولى من العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، حيث حدت بشكل كبير من الإمكانات والقدرات القتالية للقوات الأوكرانية.