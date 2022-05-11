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محلل عسكري أمريكي: النازيون هم من يحكمون أوكرانيا وما يقوله بوتين ليس خيالا... فيديو
محلل عسكري أمريكي: النازيون هم من يحكمون أوكرانيا وما يقوله بوتين ليس خيالا... فيديو
قال المحلل العسكري الأمريكي سكوت ريتز، إن أوكرانيا يحكمها النازيون وليس زيلينسكي أو حتى البرلمان. 11.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-11T14:30+0000
2022-05-11T14:30+0000
روسيا
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وأضاف أن أهم يوم في روسيا هو يوم 9 مايو/ أيار (عيد النصر على النازية).وأشار إلى أن روسيا فقدت في الحرب العالمية الثانية ضد النازية من 20 إلى 30 مليونا من أبنائها.وتابع "ها هي روسيا اليوم، في كل مدينة وفي كل قرية هناك تماثيل للأشخاص الذين ماتوا في هذه الحرب، لقد فقدت كل عائلة 1،2،3،4... 10 أو 20 شخصا في تلك الحرب".وأوضح أن روسيا ليست الولايات المتحدة، متسائلا "متى كانت أخر مرة تم فيها الاحتفال بيوم النصر في أوروبا أو في أمريكا؟".وواصل قائلا "هذا لم يحدث منذ فترة، لقد نسينا ذلك".وأشار إلى أن روسيا والولايات المتحدة لديهم محاربين قدامى شاركوا في الحرب العالمية الثانية، كلهم توفوا ولكن روسيا تحافظ على ذكراهم وتقيم لهم كل عام مسيرة "الفوج الخالد".ولكن الغرب والولايات المتحدة يطلبون روسيا الجلوس ومشاهدة أيدولوجية النازية التي يتم إحياؤها في أوكرانيا بهدوء والأغرب هو أن تأمرهم بعدم التدخل.وبدأت روسيا عمليتها العسكرية في أوكرانيا في الرابع والعشرين من فبراير/شباط الماضي، بهدف توفير الحماية للناس الذين يتعرضون لاعتداءات وإبادة جماعية من قبل نظام كييف على مدى ثمانية أعوام، كما أشار إلى ذلك الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ومن أجل ذلك يجب نزع أسلحة نظام الحكم وتخليص أوكرانيا من سيطرة النازيين الجدد.
https://arabic.sputniknews.com/20220226/ماذا-قصد-بوتين-بقوله-تطهير-أوكرانيا-من-النازيين-الجدد؟-1059172035.html
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روسيا, أخبار أوكرانيا, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم

محلل عسكري أمريكي: النازيون هم من يحكمون أوكرانيا وما يقوله بوتين ليس خيالا... فيديو

14:30 GMT 11.05.2022
© Sputnik / الذهاب إلى بنك الصورالرئيس فلاديمير بوتين يضع أكاليل الزهور على النصب التذكاري للجندي المجهول في حديقة ألكسندر بعد انتهاء العرض العسكري بمناسبة الذكرى الـ77 لعيد النصر على الساحة الحمراء، موسكو، روسيا 9 مايو 2022
الرئيس فلاديمير بوتين يضع أكاليل الزهور على النصب التذكاري للجندي المجهول في حديقة ألكسندر بعد انتهاء العرض العسكري بمناسبة الذكرى الـ77 لعيد النصر على الساحة الحمراء، موسكو، روسيا 9 مايو 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 11.05.2022
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قال المحلل العسكري الأمريكي سكوت ريتز، إن أوكرانيا يحكمها النازيون وليس زيلينسكي أو حتى البرلمان.
وأضاف أن أهم يوم في روسيا هو يوم 9 مايو/ أيار (عيد النصر على النازية).
وأشار إلى أن روسيا فقدت في الحرب العالمية الثانية ضد النازية من 20 إلى 30 مليونا من أبنائها.
وتابع "ها هي روسيا اليوم، في كل مدينة وفي كل قرية هناك تماثيل للأشخاص الذين ماتوا في هذه الحرب، لقد فقدت كل عائلة 1،2،3،4... 10 أو 20 شخصا في تلك الحرب".
وأوضح أن روسيا ليست الولايات المتحدة، متسائلا "متى كانت أخر مرة تم فيها الاحتفال بيوم النصر في أوروبا أو في أمريكا؟".
وواصل قائلا "هذا لم يحدث منذ فترة، لقد نسينا ذلك".
وأشار إلى أن روسيا والولايات المتحدة لديهم محاربين قدامى شاركوا في الحرب العالمية الثانية، كلهم توفوا ولكن روسيا تحافظ على ذكراهم وتقيم لهم كل عام مسيرة "الفوج الخالد".
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، موسكو، روسيا 24 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 26.02.2022
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
ماذا قصد بوتين بقوله "تطهير أوكرانيا من النازيين الجدد"؟
26 فبراير, 03:39 GMT
وأردف "في مسيرة الفوج الخالد في روسيا تحمل عائلات المحاربين القدامى المتوفين صورهم في مشهد مهيب تحية لهم وتخليدا لذكراهم، أنهم في جيناتهم الوراثية ودمائهم".
ولكن الغرب والولايات المتحدة يطلبون روسيا الجلوس ومشاهدة أيدولوجية النازية التي يتم إحياؤها في أوكرانيا بهدوء والأغرب هو أن تأمرهم بعدم التدخل.

وأكد المحلل الأمريكي أن ما يقوله الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن أن أحد أهداف العملية الروسية في أوكرانيا هو القضاء على النازية، ليس خيالا أو مجرد حكايات بل إنه أكثر واقعية من الواقع نفسه.

وبدأت روسيا عمليتها العسكرية في أوكرانيا في الرابع والعشرين من فبراير/شباط الماضي، بهدف توفير الحماية للناس الذين يتعرضون لاعتداءات وإبادة جماعية من قبل نظام كييف على مدى ثمانية أعوام، كما أشار إلى ذلك الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ومن أجل ذلك يجب نزع أسلحة نظام الحكم وتخليص أوكرانيا من سيطرة النازيين الجدد.
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