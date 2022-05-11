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https://arabic.sputniknews.com/20220511/محمد-عون-ليبيا-ليس-لديها-أي-كميات-زائدة-لتعويض-السوق-الأوروبي-نقص-النفط-والغاز-الروسي-1062109699.html
محمد عون: ليبيا ليس لديها أي كميات زائدة لتعويض السوق الأوروبي نقص النفط والغاز الروسي
محمد عون: ليبيا ليس لديها أي كميات زائدة لتعويض السوق الأوروبي نقص النفط والغاز الروسي
قال وزير النفط والغاز في ليبيا، محمد عون، إن بلاده "ليس لديها أي كميات زائدة عن الحاجة سواء غاز أو نفط خام لتزودها للسوق الأوروبي. 11.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-11T14:44+0000
2022-05-11T14:44+0000
أخبار ليبيا اليوم
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وقال عون، في تصريحات مع قناة "سي أن بي سي عربية"، إن "ليبيا ليس لديها أي كميات زائدة عن الحاجة سواء غاز أو نفط خام لتزودها للسوق الأوروبي لتعوض أوروبا عن النفط و الغاز الروسي"، مشيرا أنه أصدر توجيهات لمؤسسة النفط للعمل على تطوير عدة اكتشافات نفطية وغازية لم يتم تطويرها.وكان عون، قال في وقت سابق، إن بلاده "غير قادرة على زيادة إمدادات النفط والغاز لأوروبا"، محذرا مما وصفه بنتائج كارثية على موارد النفط بسبب عدم تقيد المؤسسة الوطنية بالتشريعات والقوانين المنظمة للقطاع.وبسؤاله عن إمكانية لعب ليبيا دورا في استقرار أسواق الغاز الدولية والتصدير إلى أوروبا من خلال عودة شركة سوناطراك الجزائرية لاستئناف مشاريعها في البلاد، قال الوزير في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك": "لا تستطيع ليبيا زيادة إمدادات الغاز أو النفط إلى أوروبا باعتبار أنها ليست لديها القدرة الآن".وعن الصعوبات التي تواجه ليبيا في عملية الاستمرار في زيادة الإنتاج، أجاب عون أن "زيادة الإنتاج تحتاج لإنجاز عمليات التطوير، والتي تحتاج لتمويل وإدارة خبيرة وكفؤة وشفافة".وكان عون قال في تصريحات سابقة لوكالة "سبوتنيك"، إن إن بلاده غير قادرة على زيادة إمدادات النفط والغاز لأوروبا، محذرا مما وصفه بنتائج كارثية على موارد النفط بسبب عدم تقيد المؤسسة الوطنية بالتشريعات والقوانين المنظمة للقطاع.وعن الصعوبات التي تواجه ليبيا في عملية الاستمرار في زيادة الإنتاج، أجاب عون أن "زيادة الإنتاج تحتاج لإنجاز عمليات التطوير، والتي تحتاج لتمويل وإدارة خبيرة وكفؤة وشفافة".وأشار لوجود خلافات بين الوزارة والمؤسسة الوطنية للنفط، تمثلت في "عدم تقيد مصطفى صنع الله (مدير المؤسسة) بالقوانين والتشريعات المنظمة لقطاع النفط، منها على سبيل المثال الإنتاج من مختلف الحقول بدون اتباع الأصول الفنية المنصوص عليها قانوناً، وهذا سبب، وسيسبب، كوارث لمكامن النفط في ليبيا"، وفق تعبيره.
https://arabic.sputniknews.com/20220509/وزير-النفط-الليبي-لـسبوتنيك-إنتاجنا-من-النفط-650-ألف-برميل-يوميا-ومن-الغاز-ملياري-قدم-مكعب-1062029346.html
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أخبار ليبيا اليوم

محمد عون: ليبيا ليس لديها أي كميات زائدة لتعويض السوق الأوروبي نقص النفط والغاز الروسي

14:44 GMT 11.05.2022
© Photo / Libyan Oil Minister Media Officeوزير النفط الليبي محمد عون
وزير النفط الليبي محمد عون - سبوتنيك عربي, 1920, 11.05.2022
© Photo / Libyan Oil Minister Media Office
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قال وزير النفط والغاز في ليبيا، محمد عون، إن بلاده "ليس لديها أي كميات زائدة عن الحاجة سواء غاز أو نفط خام لتزودها للسوق الأوروبي.
وقال عون، في تصريحات مع قناة "سي أن بي سي عربية"، إن "ليبيا ليس لديها أي كميات زائدة عن الحاجة سواء غاز أو نفط خام لتزودها للسوق الأوروبي لتعوض أوروبا عن النفط و الغاز الروسي"، مشيرا أنه أصدر توجيهات لمؤسسة النفط للعمل على تطوير عدة اكتشافات نفطية وغازية لم يتم تطويرها.
محطة نفط في ليبيا - سبوتنيك عربي, 1920, 09.05.2022
وزير النفط الليبي لـ"سبوتنيك": إنتاجنا من النفط 650 ألف برميل يوميا ومن الغاز ملياري قدم مكعب
9 مايو, 14:10 GMT
وكان عون، قال في وقت سابق، إن بلاده "غير قادرة على زيادة إمدادات النفط والغاز لأوروبا"، محذرا مما وصفه بنتائج كارثية على موارد النفط بسبب عدم تقيد المؤسسة الوطنية بالتشريعات والقوانين المنظمة للقطاع.
وبسؤاله عن إمكانية لعب ليبيا دورا في استقرار أسواق الغاز الدولية والتصدير إلى أوروبا من خلال عودة شركة سوناطراك الجزائرية لاستئناف مشاريعها في البلاد، قال الوزير في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك": "لا تستطيع ليبيا زيادة إمدادات الغاز أو النفط إلى أوروبا باعتبار أنها ليست لديها القدرة الآن".
وعن الصعوبات التي تواجه ليبيا في عملية الاستمرار في زيادة الإنتاج، أجاب عون أن "زيادة الإنتاج تحتاج لإنجاز عمليات التطوير، والتي تحتاج لتمويل وإدارة خبيرة وكفؤة وشفافة".
وكان عون قال في تصريحات سابقة لوكالة "سبوتنيك"، إن إن بلاده غير قادرة على زيادة إمدادات النفط والغاز لأوروبا، محذرا مما وصفه بنتائج كارثية على موارد النفط بسبب عدم تقيد المؤسسة الوطنية بالتشريعات والقوانين المنظمة للقطاع.
وبسؤاله عن إمكانية لعب ليبيا دورا في استقرار أسواق الغاز الدولية والتصدير إلى أوروبا من خلال عودة شركة سوناطراك الجزائرية لاستئناف مشاريعها في البلاد، قال الوزير في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك": "لا تستطيع ليبيا زيادة إمدادات الغاز أو النفط إلى أوروبا باعتبار أنها ليست لديها القدرة الآن".
وعن الصعوبات التي تواجه ليبيا في عملية الاستمرار في زيادة الإنتاج، أجاب عون أن "زيادة الإنتاج تحتاج لإنجاز عمليات التطوير، والتي تحتاج لتمويل وإدارة خبيرة وكفؤة وشفافة".
وأشار لوجود خلافات بين الوزارة والمؤسسة الوطنية للنفط، تمثلت في "عدم تقيد مصطفى صنع الله (مدير المؤسسة) بالقوانين والتشريعات المنظمة لقطاع النفط، منها على سبيل المثال الإنتاج من مختلف الحقول بدون اتباع الأصول الفنية المنصوص عليها قانوناً، وهذا سبب، وسيسبب، كوارث لمكامن النفط في ليبيا"، وفق تعبيره.
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