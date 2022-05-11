https://arabic.sputniknews.com/20220511/مسؤول-روسي-لا-بد-من-انضمام-مناطق-الجنوب-الأوكراني-إلى-روسيا-1062081509.html
مسؤول روسي: لا بد من انضمام مناطق الجنوب الأوكراني إلى روسيا
مسؤول روسي: لا بد من انضمام مناطق الجنوب الأوكراني إلى روسيا
سوف تشكل مناطق محررة للجنوب الأوكراني إقليمًا روسيًا جديدًا وفقا لرؤية مسؤول روسي. 11.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-11T04:36+0000
2022-05-11T04:36+0000
2022-05-11T04:49+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
روسيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/0b/1062081484_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_e5a1baf1e5220eb0ac18b5287cae5ca2.jpg
وقال غيورغي مرادوف، ممثل إقليم القرم لدى الرئاسة الروسية، في الحديث لـ"سبوتنيك":وأضاف أن المناطق التي يتحدث عنها كانت جزءا من روسيا، ونُقلت تبعيتها لجمهورية أوكرانيا السوفيتية في زمن الاتحاد السوفيتي.وكانت روسيا قد بدأت العملية العسكرية الخاصة بهدف تحرير مناطق تابعة لجمهورية أوكرانيا، وبالأخص منطقة دونباس.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/0b/1062081484_50:0:2781:2048_1920x0_80_0_0_bcf12cda78d4f481f6bc612dcb587ed0.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا
مسؤول روسي: لا بد من انضمام مناطق الجنوب الأوكراني إلى روسيا
04:36 GMT 11.05.2022 (تم التحديث: 04:49 GMT 11.05.2022) تابعنا عبر
سوف تشكل مناطق محررة للجنوب الأوكراني إقليمًا روسيًا جديدًا وفقا لرؤية مسؤول روسي.
وقال
غيورغي مرادوف، ممثل إقليم القرم لدى الرئاسة الروسية، في الحديث لـ"سبوتنيك":
ما من شك في أن مناطق الجنوب الأوكراني السابق المحررة ستكون إقليمًا روسيًا جديدًا بمشيئة سكانها بحسب ما يُستنتج من اللقاءات مع السكان المحليين الذين عانى الكثيرون منهم من القمع والاضطهاد من قبل النازيين الأوكرانيين خلال ثمانية أعوام. ولن تسمح روسيا بانتهاك حقوق مواطنيها وإطلاق النار على العالم الروسي بإيعاز من الغرب دون عقاب.
وأضاف أن المناطق التي يتحدث عنها كانت جزءا من روسيا، ونُقلت تبعيتها لجمهورية أوكرانيا السوفيتية في زمن الاتحاد السوفيتي.
وكانت روسيا قد بدأت العملية العسكرية الخاصة بهدف تحرير مناطق تابعة لجمهورية أوكرانيا، وبالأخص منطقة دونباس.