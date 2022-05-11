https://arabic.sputniknews.com/20220511/مشاركة-مروحيات-حربية-من-طراز-التمساح-في-التدريبات-العسكرية-في-منطقة-خاركوف-1062098315.html
مشاركة مروحيات حربية من طراز "التمساح" في التدريبات العسكرية في منطقة خاركوف
مشاركة مروحيات حربية من طراز "التمساح" في التدريبات العسكرية في منطقة خاركوف
نشرت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، لقطات تظهر مشاركة حوامات حربية من طراز التمساح في التدريبات العسكرية الروسية في منطقة خاركوف. 11.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-11T11:44+0000
2022-05-11T11:44+0000
2022-05-11T11:44+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
صور
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أخبار أوكرانيا
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كما أفادت الوزارة بأن هذه المروحيات من طراز "التمساح" تلعب دورا هاما في العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس، خاصة فيما يتعلق بتدمير المدرعات، ومرافقة الأرتال ونقل العتاد العسكري وأفراد من المظلات، إضافة إلى الدعم العسكري لمراكز الطيران الروسي.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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صور, وسائط متعددة, أخبار أوكرانيا
مشاركة مروحيات حربية من طراز "التمساح" في التدريبات العسكرية في منطقة خاركوف
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نشرت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، لقطات تظهر مشاركة حوامات حربية من طراز التمساح في التدريبات العسكرية الروسية في منطقة خاركوف.
كما أفادت الوزارة بأن هذه المروحيات من طراز "التمساح" تلعب دورا هاما في العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس، خاصة فيما يتعلق بتدمير المدرعات، ومرافقة الأرتال ونقل العتاد العسكري وأفراد من المظلات، إضافة إلى الدعم العسكري لمراكز الطيران الروسي.