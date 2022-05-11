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Бойцы Народной милиции ЛНР осматривают дом в городе Ровеньки, разрушенный в результате попадания украинской ракеты Точка-У - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
تغطية مباشرة لأحداث إقليم دونباس، من آخر مستجدات ما يجري على أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وأخبار اللاجئين القادمين من إقليم دونباس إلى روسيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220511/مشاركة-مروحيات-حربية-من-طراز-التمساح-في-التدريبات-العسكرية-في-منطقة-خاركوف-1062098315.html
مشاركة مروحيات حربية من طراز "التمساح" في التدريبات العسكرية في منطقة خاركوف
مشاركة مروحيات حربية من طراز "التمساح" في التدريبات العسكرية في منطقة خاركوف
نشرت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، لقطات تظهر مشاركة حوامات حربية من طراز التمساح في التدريبات العسكرية الروسية في منطقة خاركوف. 11.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-11T11:44+0000
2022-05-11T11:44+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
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كما أفادت الوزارة بأن هذه المروحيات من طراز "التمساح" تلعب دورا هاما في العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس، خاصة فيما يتعلق بتدمير المدرعات، ومرافقة الأرتال ونقل العتاد العسكري وأفراد من المظلات، إضافة إلى الدعم العسكري لمراكز الطيران الروسي.
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صور, وسائط متعددة, أخبار أوكرانيا

مشاركة مروحيات حربية من طراز "التمساح" في التدريبات العسكرية في منطقة خاركوف

11:44 GMT 11.05.2022
© Sputnik / الذهاب إلى بنك الصورأطقم المروحيات مي-8 أ إم تي شي المشاركة في العملية العسكرية الروسية، في منطقة خاركوف،اوكرانيا
أطقم المروحيات مي-8 أ إم تي شي المشاركة في العملية العسكرية الروسية، في منطقة خاركوف،اوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 11.05.2022
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نشرت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، لقطات تظهر مشاركة حوامات حربية من طراز التمساح في التدريبات العسكرية الروسية في منطقة خاركوف.
كما أفادت الوزارة بأن هذه المروحيات من طراز "التمساح" تلعب دورا هاما في العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس، خاصة فيما يتعلق بتدمير المدرعات، ومرافقة الأرتال ونقل العتاد العسكري وأفراد من المظلات، إضافة إلى الدعم العسكري لمراكز الطيران الروسي.
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