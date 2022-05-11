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مصر... أحكام بالسجن تصل لـ15 عاما بحق المتهمين في قضية بسنت خالد
مصر... أحكام بالسجن تصل لـ15 عاما بحق المتهمين في قضية بسنت خالد
أصدر القضاء المصري أحكاما بالسجن تتراوح بين 5 إلى 15 عاما بحق 5 متهمين في قضية بسنت خالد ضحية الابتزاز الإلكتروني، التي وضعت حدا لحياتها. 11.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-11T17:49+0000
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وتخلصت بسنت خالد من حياتها بتناول حبة غلال سامة، بعدما تعرضت لابتزاز إلكتروني في قضية شغلت الرأي العام المصري.وقضت محكمة جنايات طنطا، الدائرة الأولى، بمعاقبة المتهمين الـ5 في القضية بالسجن 15 سنة لـ3 متهمين، ومعاقبة 2 آخرين بالسجن 5 سنوات، بحسب "المصري اليوم".من جانبه، زعم محامي المتهمين خلال جلسة النطق بالحكم أن "الصور المشينة والفاضحة المنسوبة للفتاة حقيقية وليست مفبركة".وادعى المحامي أن "الفتاة هي من قامت بتصوير نفسها وتبادلت تلك الصور مع المتهمين"، مشيرا إلى وجود شبهة جنائية في وفاتها.وكان تقرير الطب الشرعي أكد وجود تمزق في غشاء بكارة الفتاة، لكنه أشار إلى أنه لا يمكنه الجزم بتعرضها لاغتصاب.والمتهمون في القضية هم: "أ.م" (17 سنة) طالب، و"م.ض" (21 سنة) عامل، و"أ.ي" (20 سنة)، و"ع.م" (19 سنة) عامل، و"ع.م" (16 سنة) طالب بالصف الثاني الثانوي.وفي وقت سابق، أجلت محكمة جنايات طنطا محاكمة 5 متهمين في القضية بتهمة الابتزاز الإلكتروني والاغتصاب، وإجبار بسنت خالد على القيام بأعمال منافية للآداب، ما جعلها تتخلص من حياتها بتناول حبة غلال سامة، للنطق بالحكم.
https://arabic.sputniknews.com/20220106/النيابة-المصرية-تصدر-قرارا-بشأن-متهمين-في-قضية-انتحار-طالبة-بسبب-صور-مفبركة-1055035082.html
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أخبار مصر الآن, العالم العربي

مصر... أحكام بالسجن تصل لـ15 عاما بحق المتهمين في قضية بسنت خالد

17:49 GMT 11.05.2022
© AP Photo / Amr Nabilمحكمة مصرية
محكمة مصرية - سبوتنيك عربي, 1920, 11.05.2022
© AP Photo / Amr Nabil
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أصدر القضاء المصري أحكاما بالسجن تتراوح بين 5 إلى 15 عاما بحق 5 متهمين في قضية بسنت خالد ضحية الابتزاز الإلكتروني، التي وضعت حدا لحياتها.
وتخلصت بسنت خالد من حياتها بتناول حبة غلال سامة، بعدما تعرضت لابتزاز إلكتروني في قضية شغلت الرأي العام المصري.
وقضت محكمة جنايات طنطا، الدائرة الأولى، بمعاقبة المتهمين الـ5 في القضية بالسجن 15 سنة لـ3 متهمين، ومعاقبة 2 آخرين بالسجن 5 سنوات، بحسب "المصري اليوم".
من جانبه، زعم محامي المتهمين خلال جلسة النطق بالحكم أن "الصور المشينة والفاضحة المنسوبة للفتاة حقيقية وليست مفبركة".
وادعى المحامي أن "الفتاة هي من قامت بتصوير نفسها وتبادلت تلك الصور مع المتهمين"، مشيرا إلى وجود شبهة جنائية في وفاتها.
النيابة العامة المصرية - سبوتنيك عربي, 1920, 06.01.2022
النيابة المصرية تصدر قرارا بشأن متهمين في قضية انتحار طالبة بسبب "صور مفبركة"
6 يناير, 14:56 GMT
وكان تقرير الطب الشرعي أكد وجود تمزق في غشاء بكارة الفتاة، لكنه أشار إلى أنه لا يمكنه الجزم بتعرضها لاغتصاب.
والمتهمون في القضية هم: "أ.م" (17 سنة) طالب، و"م.ض" (21 سنة) عامل، و"أ.ي" (20 سنة)، و"ع.م" (19 سنة) عامل، و"ع.م" (16 سنة) طالب بالصف الثاني الثانوي.
وفي وقت سابق، أجلت محكمة جنايات طنطا محاكمة 5 متهمين في القضية بتهمة الابتزاز الإلكتروني والاغتصاب، وإجبار بسنت خالد على القيام بأعمال منافية للآداب، ما جعلها تتخلص من حياتها بتناول حبة غلال سامة، للنطق بالحكم.
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