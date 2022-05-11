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https://arabic.sputniknews.com/20220511/مصر-تدين-مقتل-شيرين-أبو-عاقلة-وتطالب-بفتح-تحقيق-فوري-شامل-في-الواقعة--1062097971.html
مصر تدين مقتل شيرين أبو عاقلة وتطالب بفتح تحقيق فوري شامل في الواقعة
مصر تدين مقتل شيرين أبو عاقلة وتطالب بفتح تحقيق فوري شامل في الواقعة
أدانت مصر بأشد العبارات مقتل الصحفية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة، كما طالبت بفتح تحقيق فوري شامل في الواقعة. 11.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-11T11:40+0000
2022-05-11T11:40+0000
مصر
أخبار فلسطين اليوم
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وقال الخارجية المصرية في بيان، إن مصر تدين بأشد العبارات جريمة الاغتيال النكراء للصحفية الفلسطينية والمراسلة في قناة الجزيرة المرحومة شيرين أبو عاقلة، وكذلك إصابة الصحفي علي السمودي. وطالبت مصر بالبدء الفوري في إجراء تحقيق شامل يُفضي إلى تحقيق العدالة الناجزة.وتقدمت بخالص العزاء وصادق المواساة لذوي الفقيدة ولكافة الأشقاء الفلسطينيين في هذا المُصاب الجلل، مؤكدة على فقدان الصحافة لإعلامية وطنية كبيرة.كما أعربت عن تمنياتها بالشفاء العاجل للصحفي علي السمودي.
مصر
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مصر, أخبار فلسطين اليوم

مصر تدين مقتل شيرين أبو عاقلة وتطالب بفتح تحقيق فوري شامل في الواقعة

11:40 GMT 11.05.2022
© Photo / Shireen Abu Aklehالصحفية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة، قناة الجزيرة
الصحفية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة، قناة الجزيرة - سبوتنيك عربي, 1920, 11.05.2022
© Photo / Shireen Abu Akleh
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أدانت مصر بأشد العبارات مقتل الصحفية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة، كما طالبت بفتح تحقيق فوري شامل في الواقعة.
وقال الخارجية المصرية في بيان، إن مصر تدين بأشد العبارات جريمة الاغتيال النكراء للصحفية الفلسطينية والمراسلة في قناة الجزيرة المرحومة شيرين أبو عاقلة، وكذلك إصابة الصحفي علي السمودي.
وأكدت أن تلك الجريمة بحق الصحفية الفلسطينية خلال تأدية عملها تُعد انتهاكا صارخا لقواعد ومبادئ القانون الدولي الإنساني وتعديا سافرا على حرية الصحافة والإعلام والحق في التعبير.
وطالبت مصر بالبدء الفوري في إجراء تحقيق شامل يُفضي إلى تحقيق العدالة الناجزة.
وتقدمت بخالص العزاء وصادق المواساة لذوي الفقيدة ولكافة الأشقاء الفلسطينيين في هذا المُصاب الجلل، مؤكدة على فقدان الصحافة لإعلامية وطنية كبيرة.
كما أعربت عن تمنياتها بالشفاء العاجل للصحفي علي السمودي.
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