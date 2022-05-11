https://arabic.sputniknews.com/20220511/مقاتلو-الدفاع-الوطني-الأوكراني-فروا-من-معسكر-في-أوديسا-بعد-علمهم-بإرسالهم-إلى-الجبهة-1062097788.html

مقاتلو الدفاع الوطني الأوكراني فروا من معسكر في أوديسا بعد علمهم بإرسالهم إلى الجبهة

مقاتلو الدفاع الوطني الأوكراني فروا من معسكر في أوديسا بعد علمهم بإرسالهم إلى الجبهة

قال مصدر أمني روسي، في تصريحات خاصة لوكالة "سبوتنيك"، إن مقاتلي الدفاع الوطني الأوكراني فروا من أحد المعسكرات في منطقة أوديسا بعد علمهم بإرسالهم إلى الجبهة من... 11.05.2022, سبوتنيك عربي

2022-05-11T11:39+0000

2022-05-11T11:39+0000

2022-05-11T11:39+0000

العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس

روسيا

رصد عسكري

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وأشار المصدر الأمني الروسي، نقلا عن مخبر في الجيش الأوكراني، أن مقاتلين في الدفاع الوطني الأوكراني فروا من منطقة أوديسا بعد تدريبات تلقوها لمدة أسبوعين، بعد أن علموا بخطط تهدف إلى إرسالهم إلى الجبهة.وبحسب المصدر فإن المسلحين الفارين اختبؤوا في قرى بمنطقة أوديسا وتمكن بعضهم من عبور الحدود والتوجه إلى مولدوفا.وتواصل القوات الروسية وقوات الدفاع الشعبي في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، منذ 24 فبراير/ شباط الماضي، تحرير أراضي دونباس، ضمن العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، الهادفة إلى حماية السكان من بطش القوات الأوكرانية والمجموعات القومية المتطرفة.

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https://arabic.sputniknews.com/20220510/الدفاع-الروسية-تكشف-عن-خسائر-جسيمة-لأوكرانيا-بعد-محاولتها-احتلال-جزيرة-زميني-1062069550.html

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روسيا, رصد عسكري