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Бойцы Народной милиции ЛНР осматривают дом в городе Ровеньки, разрушенный в результате попадания украинской ракеты Точка-У - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
تغطية مباشرة لأحداث إقليم دونباس، من آخر مستجدات ما يجري على أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وأخبار اللاجئين القادمين من إقليم دونباس إلى روسيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220511/مقاتلو-الدفاع-الوطني-الأوكراني-فروا-من-معسكر-في-أوديسا-بعد-علمهم-بإرسالهم-إلى-الجبهة-1062097788.html
مقاتلو الدفاع الوطني الأوكراني فروا من معسكر في أوديسا بعد علمهم بإرسالهم إلى الجبهة
مقاتلو الدفاع الوطني الأوكراني فروا من معسكر في أوديسا بعد علمهم بإرسالهم إلى الجبهة
قال مصدر أمني روسي، في تصريحات خاصة لوكالة "سبوتنيك"، إن مقاتلي الدفاع الوطني الأوكراني فروا من أحد المعسكرات في منطقة أوديسا بعد علمهم بإرسالهم إلى الجبهة من... 11.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-11T11:39+0000
2022-05-11T11:39+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
روسيا
رصد عسكري
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وأشار المصدر الأمني الروسي، نقلا عن مخبر في الجيش الأوكراني، أن مقاتلين في الدفاع الوطني الأوكراني فروا من منطقة أوديسا بعد تدريبات تلقوها لمدة أسبوعين، بعد أن علموا بخطط تهدف إلى إرسالهم إلى الجبهة.وبحسب المصدر فإن المسلحين الفارين اختبؤوا في قرى بمنطقة أوديسا وتمكن بعضهم من عبور الحدود والتوجه إلى مولدوفا.وتواصل القوات الروسية وقوات الدفاع الشعبي في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، منذ 24 فبراير/ شباط الماضي، تحرير أراضي دونباس، ضمن العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، الهادفة إلى حماية السكان من بطش القوات الأوكرانية والمجموعات القومية المتطرفة.
https://arabic.sputniknews.com/20220510/مصدر-روسي-يكشف-هدف-زيلينسكي-من-الهجوم-الانتحاري-على-جزيرة-زميني-رغم-معارضة-هيئة-الأركان-له-1062073128.html
https://arabic.sputniknews.com/20220510/الدفاع-الروسية-تكشف-عن-خسائر-جسيمة-لأوكرانيا-بعد-محاولتها-احتلال-جزيرة-زميني-1062069550.html
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روسيا, رصد عسكري

مقاتلو الدفاع الوطني الأوكراني فروا من معسكر في أوديسا بعد علمهم بإرسالهم إلى الجبهة

11:39 GMT 11.05.2022
© Sputnik . Valery Melnikov / الذهاب إلى بنك الصورجندي أوكراني ألقى سلاحه طواعية، يوقع وثيقة بشأن عدم المشاركة في الأعمال العدائية، خلال اجتماع مع مسؤولة مفوضية حقوق الإنسان في جمهورية لوغانسك الشعبية، فيكتوريا سيرديوكوفا، 28 فبراير 2022
جندي أوكراني ألقى سلاحه طواعية، يوقع وثيقة بشأن عدم المشاركة في الأعمال العدائية، خلال اجتماع مع مسؤولة مفوضية حقوق الإنسان في جمهورية لوغانسك الشعبية، فيكتوريا سيرديوكوفا، 28 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 11.05.2022
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قال مصدر أمني روسي، في تصريحات خاصة لوكالة "سبوتنيك"، إن مقاتلي الدفاع الوطني الأوكراني فروا من أحد المعسكرات في منطقة أوديسا بعد علمهم بإرسالهم إلى الجبهة من أجل القتال.
وأشار المصدر الأمني الروسي، نقلا عن مخبر في الجيش الأوكراني، أن مقاتلين في الدفاع الوطني الأوكراني فروا من منطقة أوديسا بعد تدريبات تلقوها لمدة أسبوعين، بعد أن علموا بخطط تهدف إلى إرسالهم إلى الجبهة.

"بالنسبة للدفاع الإقليمي في منطقة أوديسا، تم تشكيل دورات تدريبية قتالية مكثفة لمدة أسبوعين، فر أكثر من 70% من هؤلاء المسلحين من المجموعة الأخيرة (حوالي 300 شخص) قبل إرسالهم لاحقًا إلى مناطق القتال".

مصدر أمني روسي في تصريحات لوكالة "سبوتنيك"
الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي - سبوتنيك عربي, 1920, 10.05.2022
مصدر روسي يكشف هدف زيلينسكي من الهجوم "الانتحاري" على جزيرة زميني رغم معارضة هيئة الأركان له
أمس, 18:42 GMT
وبحسب المصدر فإن المسلحين الفارين اختبؤوا في قرى بمنطقة أوديسا وتمكن بعضهم من عبور الحدود والتوجه إلى مولدوفا.

"انضموا (المسلحون) إلى الدفاع الإقليمي لتجنب الخدمة. اكتشفوا الأهداف الحقيقية لتدريبهم وفروا، وبدورها، تحاول القوات المسلحة لأوكرانيا تجديد مجموعة القوات في جنوب شرق البلاد بسبب نقص الاحتياطيين المدربين".

مصدر أمني روسي في تصريحات لوكالة "سبوتنيك"
وزارة الدفاع الروسية في العاصمة الروسية موسكو خلال الاحتفال بعيد النصر - سبوتنيك عربي, 1920, 10.05.2022
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
الدفاع الروسية تكشف عن "كارثة أوكرانية" بعد محاولة الأخيرة احتلال جزيرة زميني
أمس, 16:42 GMT
وتواصل القوات الروسية وقوات الدفاع الشعبي في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، منذ 24 فبراير/ شباط الماضي، تحرير أراضي دونباس، ضمن العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، الهادفة إلى حماية السكان من بطش القوات الأوكرانية والمجموعات القومية المتطرفة.
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