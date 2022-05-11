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Бойцы Народной милиции ЛНР осматривают дом в городе Ровеньки, разрушенный в результате попадания украинской ракеты Точка-У - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
تغطية مباشرة لأحداث إقليم دونباس، من آخر مستجدات ما يجري على أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وأخبار اللاجئين القادمين من إقليم دونباس إلى روسيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220511/مقاتل-من-دونيتسك-يشرح-أسباب-قهر-القوات-الأوكرانية-في-ماريوبول-1062083308.html
مقاتل من دونيتسك يشرح أسباب قهر القوات الأوكرانية في ماريوبول
مقاتل من دونيتسك يشرح أسباب قهر القوات الأوكرانية في ماريوبول
وجد عناصر القوات الأوكرانية القابعون في مصنع الصلب بمدينة ماريوبول أنفسهم مقهورين حينما واجهوا نقص الذخائر. أعلن ذلك أحد عناصر قوات جمهورية دونيتسك الشعبية،... 11.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-11T06:59+0000
2022-05-11T06:59+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
رصد عسكري
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وعانت القوات الأوكرانية التي فرضت سيطرتها على ماريوبول، وهي مدينة تابعة لجمهورية دونيتسك الشعبية، بعد إعلان قيام جمهورية دونيتسك في عام 2014، من نقص الذخائر بعدما حاصرتها قوات جمهورية دونيتسك التي بدأت أخيرا تحرر أراضي الجمهورية من قوات نظام الحكم في أوكرانيا بمساعدة وحدات من القوات الروسية.وقال أدمين لـ"سبوتنيك" إن محرري ماريوبول حاصروا القوات الأوكرانية القابعة في المدينة في نهاية مارس/آذار الماضي.ولم تتمكن القوات الأوكرانية من الالتفاف على محاصرتها، وحاولت فلولها الاختباء في مصنع الصلب "’زوفستال".وبدأت عملية تحرير أراضي جمهورية دونيتسك وأيضا جمهورية لوغانسك الشعبية في نهاية فبراير/شباط 2022.
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رصد عسكري

مقاتل من دونيتسك يشرح أسباب قهر القوات الأوكرانية في ماريوبول

06:59 GMT 11.05.2022
© Sputnik . Алексей Куденко / الذهاب إلى بنك الصورمجمع "أزوفستال" للحديد والصلب بمدينة ماريوبول
مجمع أزوفستال للحديد والصلب بمدينة ماريوبول - سبوتنيك عربي, 1920, 11.05.2022
© Sputnik . Алексей Куденко
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وجد عناصر القوات الأوكرانية القابعون في مصنع الصلب بمدينة ماريوبول أنفسهم مقهورين حينما واجهوا نقص الذخائر. أعلن ذلك أحد عناصر قوات جمهورية دونيتسك الشعبية، أدْمين.
وعانت القوات الأوكرانية التي فرضت سيطرتها على ماريوبول، وهي مدينة تابعة لجمهورية دونيتسك الشعبية، بعد إعلان قيام جمهورية دونيتسك في عام 2014، من نقص الذخائر بعدما حاصرتها قوات جمهورية دونيتسك التي بدأت أخيرا تحرر أراضي الجمهورية من قوات نظام الحكم في أوكرانيا بمساعدة وحدات من القوات الروسية.
وقال أدمين لـ"سبوتنيك" إن محرري ماريوبول حاصروا القوات الأوكرانية القابعة في المدينة في نهاية مارس/آذار الماضي.
ولم تتمكن القوات الأوكرانية من الالتفاف على محاصرتها، وحاولت فلولها الاختباء في مصنع الصلب "’زوفستال".
وبدأت عملية تحرير أراضي جمهورية دونيتسك وأيضا جمهورية لوغانسك الشعبية في نهاية فبراير/شباط 2022.
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