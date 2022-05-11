https://arabic.sputniknews.com/20220511/مقتل-صحفية-فلسطينية-برصاصة-في-الرأس-خلال-تغطيتها-لاقتحام-القوات-الإسرائيلية-لمخيم-جنين-1062081616.html
مقتل صحفية فلسطينية برصاصة في الرأس خلال تغطيتها لاقتحام القوات الإسرائيلية مخيم جنين
مقتل صحفية فلسطينية برصاصة في الرأس خلال تغطيتها لاقتحام القوات الإسرائيلية مخيم جنين
أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، صباح اليوم الأربعاء، عن مقتل المراسلة والصحفية، شيرين أبو عاقلة، برصاص الجيش الإسرائيلي خلال اقتحامه مخيم جنين. 11.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-11T05:04+0000
2022-05-11T05:04+0000
2022-05-11T05:05+0000
العالم العربي
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وذكرت الوزارة أن الصحفية ومراسلة قناة "الجزيرة" القطرية، شيرين أبو عاقلة، قد أصيبت برصاصة مباشرة في رأسها ما أدى إلى مقتلها على الفور، وذلك خلال تغطيتها لأحداث اقتحام مخيم جنين من قبل القوات الإسرائيلية.وأضافت الوزارة إلى إصابة الصحافي علي السمودي، مراسل صحيفة القدس، برصاصة حية في الظهر، موضحة أن وضعه مستقر.وذكرت وسائل إعلام فلسطينية أن اشتباكات مسلحة اندلعت في مخيم جنين بين مجموعة من الفلسطينيين والقوات الإسرائيلية التي اقتحمت المخيم بأكثر من 40 دورية معززة بالوحدات الخاصة وحاصرت عدة مناطق حول المخيم.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي
مقتل صحفية فلسطينية برصاصة في الرأس خلال تغطيتها لاقتحام القوات الإسرائيلية مخيم جنين
05:04 GMT 11.05.2022 (تم التحديث: 05:05 GMT 11.05.2022) تابعنا عبر
أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، صباح اليوم الأربعاء، عن مقتل المراسلة والصحفية، شيرين أبو عاقلة، برصاص الجيش الإسرائيلي خلال اقتحامه مخيم جنين.
وذكرت الوزارة أن الصحفية ومراسلة قناة "الجزيرة" القطرية، شيرين أبو عاقلة، قد أصيبت برصاصة مباشرة في رأسها ما أدى إلى مقتلها على الفور، وذلك خلال تغطيتها لأحداث اقتحام مخيم جنين من قبل القوات الإسرائيلية.
وأضافت الوزارة إلى إصابة الصحافي علي السمودي، مراسل صحيفة القدس، برصاصة حية في الظهر، موضحة أن وضعه مستقر.
وذكرت وسائل إعلام فلسطينية أن اشتباكات مسلحة اندلعت في مخيم جنين بين مجموعة من الفلسطينيين والقوات الإسرائيلية التي اقتحمت المخيم بأكثر من 40 دورية معززة بالوحدات الخاصة وحاصرت عدة مناطق حول المخيم.