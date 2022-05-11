https://arabic.sputniknews.com/20220511/مقتل-7-جنود-بكمين-نصبه-مسلحون-شرقي-نيجيريا-1062115543.html
مقتل 7 جنود بكمين نصبه مسلحون شرقي نيجيريا
مقتل 7 جنود بكمين نصبه مسلحون شرقي نيجيريا
قُتل 7 جنود نيجيريين، وفُقد اثنان آخران، بكمين نصبه مسلحون لدورية عسكرية شرقي البلاد. 11.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-11T16:30+0000
2022-05-11T16:30+0000
2022-05-11T16:30+0000
تنظيم داعش الإرهابي
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وأفادت وكالة "رويترز" نقلا عن مصدرين عسكريين بأن "سبعة جنود على الأقل قتلوا وفقد اثنان آخران في نيجيريا بعد أن نصب مسلحون كمينا أثناء قيامهم بدورية في ولاية تارابا بشرق البلاد".وقع الهجوم ليل الثلاثاء عندما تعرضت قوات من الكتيبة 93 لإطلاق نار كثيف في قرية تاتي في منطقة تاكوم الحكومية المحلية في تارابا، وقالت المصادر إن عميدا ومساعده فقدا بعد الهجوم.وقال مصدر بالجيش من الكتيبة 93 طلب عدم نشر اسمه، لأنه غير مخول بالتحدث لوسائل الاعلام "الآن هناك عملية بحث وإنقاذ جارية".ولم تعلن أية جهة مسؤوليتها عن الهجوم. ولم يرد متحدث باسم الجيش على الفور على طلب التعليق.وشهدت تارابا تفجيرين منفصلين الشهر الماضي أعلن تنظيم "داعش" الإرهابي (محظور في روسيا والعديد من الدول) مسؤوليته عنهما وأسفرا عن مقتل ثلاثة أشخاص على الأقل وإصابة أكثر من 30.ولأكثر من عقد من الزمان، تكافح نيجيريا حركات إسلامية متطرفة استهدفت المدنيين وقوات الأمن في الأجزاء الشمالية من البلاد.
https://arabic.sputniknews.com/20220508/مقتل-40-شخصا-على-الأقل-إثر-هجوم-لمسلحين-يستهدف-قريتين-شمالي-نيجيريا-1061991175.html
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سبوتنيك عربي
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تنظيم داعش الإرهابي, أخبار العالم الآن
مقتل 7 جنود بكمين نصبه مسلحون شرقي نيجيريا
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قُتل 7 جنود نيجيريين، وفُقد اثنان آخران، بكمين نصبه مسلحون لدورية عسكرية شرقي البلاد.
وأفادت وكالة "رويترز
" نقلا عن مصدرين عسكريين بأن "سبعة جنود على الأقل قتلوا وفقد اثنان آخران في نيجيريا بعد أن نصب مسلحون كمينا أثناء قيامهم بدورية في ولاية تارابا بشرق البلاد".
وقع الهجوم ليل الثلاثاء عندما تعرضت قوات من الكتيبة 93 لإطلاق نار كثيف في قرية تاتي في منطقة تاكوم الحكومية المحلية في تارابا، وقالت المصادر إن عميدا ومساعده فقدا بعد الهجوم.
وقال مصدر بالجيش من الكتيبة 93 طلب عدم نشر اسمه، لأنه غير مخول بالتحدث لوسائل الاعلام "الآن هناك عملية بحث وإنقاذ جارية".
ولم تعلن أية جهة مسؤوليتها عن الهجوم. ولم يرد متحدث باسم الجيش على الفور على طلب التعليق.
وشهدت تارابا تفجيرين منفصلين الشهر الماضي أعلن تنظيم "داعش" الإرهابي (محظور في روسيا والعديد من الدول) مسؤوليته عنهما وأسفرا عن مقتل ثلاثة أشخاص على الأقل وإصابة أكثر من 30.
ولأكثر من عقد من الزمان، تكافح نيجيريا حركات إسلامية متطرفة
استهدفت المدنيين وقوات الأمن في الأجزاء الشمالية من البلاد.