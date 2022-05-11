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ملك الأردن يجتمع مع عدد من أعضاء الكونغرس الأمريكي
ملك الأردن يجتمع مع عدد من أعضاء الكونغرس الأمريكي
استهل الملك عبدالله الثاني ملك الأردن، اجتماعاته في الكونغرس الأمريكي يوم أمس الثلاثاء، بلقاء رئيس وأعضاء لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ. 11.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-11T07:39+0000
2022-05-11T07:39+0000
العالم العربي
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وتناول الاجتماع العلاقات التاريخية التي تجمع البلدين، وآخر المستجدات الإقليمية والدولية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، بحسب ما ذكرت وكالة "المملكة" الأردنية.وأكد الملك حرص الأردن على تعزيز العلاقات مع الولايات المتحدة، ومواصلة التنسيق والتشاور حيال القضايا ذات الاهتمام المشترك، بحسب الوكالة.وأشرت الوكالة إلى أن الملك جدد التأكيد على موقف الأردن الثابت تجاه القضية الفلسطينية، وضرورة إعادة تحريك عملية السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين على أساس حل الدولتين، بما يفضي إلى قيام الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من حزيران/يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.بدورهم، أكد رئيس وأعضاء اللجنة أهمية اللقاءات المستمرة مع جلالة الملك للاستماع إلى رؤيته بخصوص القضايا الإقليمية والدولية، وفرص تحقيق السلام، وإيجاد حلول سلمية لأزمات الشرق الأوسط.واجتمع الملك عبدالله برئيس وأعضاء لجنة المخصصات في مجلس الشيوخ، وتم بحث الشراكة الاستراتيجية بين الأردن والولايات المتحدة الأميركية.وأشار إلى التعاون بين البلدين في المجالات كافة، لا سيما الاقتصادية والتنموية والمتصلة بالأمن الغذائي، مشددا على ضرورة البناء على الاتفاقيات المبرمة بينهما لتوسيع التعاون الثنائي وتعزيزه.كما التقى الملك عبدالله مع زعيم الأغلبية الديمقراطية السيناتور تشاك شومر، وزعيم الأقلية الجمهورية السيناتور ميتش ماكونيل وقيادات مجلس الشيوخ، حيث أكد متانة علاقات الصداقة التاريخية بين المملكة الأردنية الهاشمية والولايات المتحدة الأمريكية.وتناول اللقاء الخطوات المطلوبة لبناء الثقة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، إذ أعاد الملك التأكيد على ضرورة تكثيف الجهود الإقليمية والدولية لإيجاد أفق سياسي للقضية الفلسطينية، وتحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين، ووفق قرارات الشرعية الدولية، لافتا إلى الدور المهم للولايات المتحدة بهذا الخصوص.وحذر الملك عبدالله من عواقب مواصلة التصعيد في القدس الشرقية، والأراضي الفلسطينية، ومن الانتهاكات بحق المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف، وجميع الأماكن المقدسة في القدس، مؤكدا انعكاساتها السلبية على فرص تحقيق السلام.وأكد أن الأردن مستمر ببذل كل الجهود لحماية ورعاية المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، من منطلق الوصاية الهاشمية على هذه المقدسات.
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العالم العربي

ملك الأردن يجتمع مع عدد من أعضاء الكونغرس الأمريكي

07:39 GMT 11.05.2022
© AP Photo / Yousef Allanملك الأردن عبد الله الثاني، عمان، المملكة الأردنية الهاشمية 10 ديسمبر 2020
ملك الأردن عبد الله الثاني، عمان، المملكة الأردنية الهاشمية 10 ديسمبر 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 11.05.2022
© AP Photo / Yousef Allan
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استهل الملك عبدالله الثاني ملك الأردن، اجتماعاته في الكونغرس الأمريكي يوم أمس الثلاثاء، بلقاء رئيس وأعضاء لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ.
وتناول الاجتماع العلاقات التاريخية التي تجمع البلدين، وآخر المستجدات الإقليمية والدولية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، بحسب ما ذكرت وكالة "المملكة" الأردنية.
وأكد الملك حرص الأردن على تعزيز العلاقات مع الولايات المتحدة، ومواصلة التنسيق والتشاور حيال القضايا ذات الاهتمام المشترك، بحسب الوكالة.
وأشرت الوكالة إلى أن الملك جدد التأكيد على موقف الأردن الثابت تجاه القضية الفلسطينية، وضرورة إعادة تحريك عملية السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين على أساس حل الدولتين، بما يفضي إلى قيام الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من حزيران/يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
بدورهم، أكد رئيس وأعضاء اللجنة أهمية اللقاءات المستمرة مع جلالة الملك للاستماع إلى رؤيته بخصوص القضايا الإقليمية والدولية، وفرص تحقيق السلام، وإيجاد حلول سلمية لأزمات الشرق الأوسط.
واجتمع الملك عبدالله برئيس وأعضاء لجنة المخصصات في مجلس الشيوخ، وتم بحث الشراكة الاستراتيجية بين الأردن والولايات المتحدة الأميركية.
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وأشار إلى التعاون بين البلدين في المجالات كافة، لا سيما الاقتصادية والتنموية والمتصلة بالأمن الغذائي، مشددا على ضرورة البناء على الاتفاقيات المبرمة بينهما لتوسيع التعاون الثنائي وتعزيزه.
كما التقى الملك عبدالله مع زعيم الأغلبية الديمقراطية السيناتور تشاك شومر، وزعيم الأقلية الجمهورية السيناتور ميتش ماكونيل وقيادات مجلس الشيوخ، حيث أكد متانة علاقات الصداقة التاريخية بين المملكة الأردنية الهاشمية والولايات المتحدة الأمريكية.
وتناول اللقاء الخطوات المطلوبة لبناء الثقة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، إذ أعاد الملك التأكيد على ضرورة تكثيف الجهود الإقليمية والدولية لإيجاد أفق سياسي للقضية الفلسطينية، وتحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين، ووفق قرارات الشرعية الدولية، لافتا إلى الدور المهم للولايات المتحدة بهذا الخصوص.
وحذر الملك عبدالله من عواقب مواصلة التصعيد في القدس الشرقية، والأراضي الفلسطينية، ومن الانتهاكات بحق المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف، وجميع الأماكن المقدسة في القدس، مؤكدا انعكاساتها السلبية على فرص تحقيق السلام.
وأكد أن الأردن مستمر ببذل كل الجهود لحماية ورعاية المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، من منطلق الوصاية الهاشمية على هذه المقدسات.
العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني - سبوتنيك عربي, 1920, 08.05.2022
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