https://arabic.sputniknews.com/20220511/مهرجان-الفيلم-الروسي-لهذا-العام-يركز-على-آسيا-والشرق-الأوسط-وأمريكا-اللاتينية-1062114102.html

مهرجان الفيلم الروسي لهذا العام يركز على آسيا والشرق الأوسط وأمريكا اللاتينية

مهرجان الفيلم الروسي لهذا العام يركز على آسيا والشرق الأوسط وأمريكا اللاتينية

سيركز مهرجان الفيلم الروسي (RFF) على دول آسيا والشرق الأوسط وأمريكا اللاتينية، وسيعقد أول مهرجان سينمائي روسي هذا العام في قيرغيزستان في الفترة من 13 إلى 15... 11.05.2022, سبوتنيك عربي

2022-05-11T15:53+0000

2022-05-11T15:53+0000

2022-05-11T15:53+0000

روسيا

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وجاء في بيان منظمي المهرجان: "سيركز مهرجان الفيلم الروسي 2022 على آسيا ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (الشرق الأوسط وشمال إفريقيا) وأمريكا اللاتينية وعدد من بلدان رابطة الدول المستقلة. ويجري النظر في الخيارات لإقامة مهرجانات سينمائية روسية في البرازيل والمكسيك والهند وتايلاند والبحرين وأذربيجان وبيلاروسيا وأرمينيا ودول أخرى. وسيزداد عدد الدول التي سيقام فيها مهرجان الفيلم الروسي"، حسبما ذكرت خدمة روسكينو الصحفية.يشار إلى أن مهرجان الفيلم الروسي (RFF) لهذا العام يعتمد على الأفلام العائلية والميلودراما والكوميديا ​​والدراما الرياضية والرسوم المتحركة والأفلام الوثائقية.ستكون قيرغيزستان أول دولة على تقويم مهرجان الفيلم الروسي في عام 2022. ستقام عروض مجانية للأفلام والرسوم المتحركة من روسيا في الفترة من 13 إلى 15 مايو في مدينة بيشكيك..وقالت وزيرة الثقافة الروسية أولغا ليوبيموفا: "بفضل اهتمام المجتمع وعشاق الأفلام، يعزز مهرجان الفيلم الروسي بثقة مكانته على خريطة المهرجان. يجذب البرنامج الغني للعرض وأجوائه الرائعة العديد من المشاهدين الأجانب الذين يقدرون تنوع الأفلام وجودتها من مشاريعنا السينمائية، إنه لأمر رائع أن يفتتح موسم 2022 في قيرغيزستان. أتمنى لجميع الضيوف تجربة لا تُنسى".

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