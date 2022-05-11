https://arabic.sputniknews.com/20220511/هزة-أرضية-في-مصر-ولا-خسائر-بشرية-أو-مادية-1062101399.html
هزة أرضية في مصر ولا خسائر بشرية أو مادية
هزة أرضية في مصر ولا خسائر بشرية أو مادية
أعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفزيقية في مصر أن محطات رصد الزلازل سجلت هزه أرضية على بعد 47 كيلومترا غرب السويس. 11.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-11T12:33+0000
2022-05-11T12:33+0000
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مصر
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وذكر المعهد فى بيان رسمي أن قوة الهزة 1.9 درجة على مقياس ريختر.وأضاف أن الهزة وقعت صباح اليوم الأربعاء في تمام الساعة11 و9 دقائق.وأوضح البيان أن الهزة الأرضية وقعت على عمق صفر كم، وعلى دائرة عرض 29.72 درجة شمالا، وخط طول 32.20 درجة شرقا.كما أشار البيان إلى أنه ورد للمعهد ما يفيد الشعور بالهزة ولم يرد ما يفيد بوقوع أي خسائر في الأرواح والممتلكات.
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MIA „Rosiya Segodnya“
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مصر, أخبار مصر الآن
هزة أرضية في مصر ولا خسائر بشرية أو مادية
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أعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفزيقية في مصر أن محطات رصد الزلازل سجلت هزه أرضية على بعد 47 كيلومترا غرب السويس.
وذكر المعهد فى بيان رسمي أن قوة الهزة 1.9 درجة على مقياس ريختر.
وأضاف أن الهزة وقعت صباح اليوم الأربعاء في تمام الساعة11 و9 دقائق.
وأوضح البيان أن الهزة الأرضية وقعت على عمق صفر كم، وعلى دائرة عرض 29.72 درجة شمالا، وخط طول 32.20 درجة شرقا.
كما أشار البيان إلى أنه ورد للمعهد ما يفيد الشعور بالهزة ولم يرد ما يفيد بوقوع أي خسائر في الأرواح والممتلكات.