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هزة أرضية في مصر ولا خسائر بشرية أو مادية
هزة أرضية في مصر ولا خسائر بشرية أو مادية
أعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفزيقية في مصر أن محطات رصد الزلازل سجلت هزه أرضية على بعد 47 كيلومترا غرب السويس. 11.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-11T12:33+0000
2022-05-11T12:33+0000
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وذكر المعهد فى بيان رسمي أن قوة الهزة 1.9 درجة على مقياس ريختر.وأضاف أن الهزة وقعت صباح اليوم الأربعاء في تمام الساعة11 و9 دقائق.وأوضح البيان أن الهزة الأرضية وقعت على عمق صفر كم، وعلى دائرة عرض 29.72 درجة شمالا، وخط طول 32.20 درجة شرقا.كما أشار البيان إلى أنه ورد للمعهد ما يفيد الشعور بالهزة ولم يرد ما يفيد بوقوع أي خسائر في الأرواح والممتلكات.
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هزة أرضية في مصر ولا خسائر بشرية أو مادية

12:33 GMT 11.05.2022
© AP Photoمقياس ريختر
مقياس ريختر - سبوتنيك عربي, 1920, 11.05.2022
© AP Photo
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أعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفزيقية في مصر أن محطات رصد الزلازل سجلت هزه أرضية على بعد 47 كيلومترا غرب السويس.
وذكر المعهد فى بيان رسمي أن قوة الهزة 1.9 درجة على مقياس ريختر.
وأضاف أن الهزة وقعت صباح اليوم الأربعاء في تمام الساعة11 و9 دقائق.
وأوضح البيان أن الهزة الأرضية وقعت على عمق صفر كم، وعلى دائرة عرض 29.72 درجة شمالا، وخط طول 32.20 درجة شرقا.
كما أشار البيان إلى أنه ورد للمعهد ما يفيد الشعور بالهزة ولم يرد ما يفيد بوقوع أي خسائر في الأرواح والممتلكات.
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