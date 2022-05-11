https://arabic.sputniknews.com/20220511/هل-تخطى-جنوب-السودان-مرحلة-الحرب-الأهلية-بعد-التقدم-في-ملف-الترتيبات-الأمنية-1062111106.html

هل تخطى جنوب السودان مرحلة "الحرب الأهلية" بعد التقدم في ملف الترتيبات الأمنية

هل تخطى جنوب السودان مرحلة "الحرب الأهلية" بعد التقدم في ملف الترتيبات الأمنية

تعيش دولة جنوب السودان حالة من التفاؤل المشوب بالحذر بعد اتفاق أطراف الصراع في البلاد "الحكومة والمعارضة"، على استكمال ملف الترتيبات الأمنية الذي شكل عائقا... 11.05.2022, سبوتنيك عربي

2022-05-11T15:07+0000

2022-05-11T15:07+0000

2022-05-11T15:07+0000

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بداية يقول المحلل السياسي في جنوب السودان، أندريا ماج، إن الأوضاع اليوم فيما يتعلق بالسلام المجتمعي في البلاد هي أفضل مما كانت عليه في السنوات السابقة، وأن هناك عملية جدولة لتنفيذ الترتيبات الأمنية على الأرض، والمشكلة الرئيسية الآن تتمثل في الأوضاع الاقتصادية والمعيشية.الوضع مستقروأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، منذ أكثر من شهر كانت هناك اشتباكات في مناطق أعالي النيل بين المعارضة المتمثلة في الدكتور ريك مشار والحكومة، لكن تم احتواء تلك الاشتباكات والوضع الآن مستقر، لذا لا أعتقد أن يعود الجنوب إلى الحرب الأهلية مرة أخرى.وحول الأسباب التي دفعت الأمم المتحدة لتمديد قرار حظر بيع السلاح لجنوب السودان يقول ماج، هذا القرار الأممي طبيعي جدا ويأتي في ظل الضغط على الأطراف من أجل الحفاظ على الأمن والسلم، لأن انتشار السلاح في جنوب السودان يعد جزءا من المشكلة الأمنية الداخلية التي ظلت تعاني منها طويلا، وهناك مؤشرات على اقتراب جوبا من تحقيق السلام وعدم العودة للصراعات الداخلية مجددا بعد الترتيبات الجديدة المتعلقة بالترتيبات الأمنية والتي يتم تطبيقها الآن بشكل أفضل من أي وقت مضى.دمج القياداتوأشار المحلل السياسي، إلى أنه من بين الخطوات الجديدة التي تم تنفيذها بناء على ما نصت عليه بنود الترتيبات الأمنية في اتفاق السلام، دمج القيادة العليا في المعارضة بالجيش والأجهزة الأمنية، هذا الأمر كان جزءا من المشكلة، حيث أن دمج القيادات العسكرية الكبرى من المعارضة في الجيش أنهى مشكلة الصراع وفتح الباب كاملا لدمج قوات المعارضة في جيش جنوب السودان والأجهزة الأمنية، وهو ما يعني أن هناك تطورات إيجابية خلال الشهرين الماضيين في مسألة الترتيبات الأمنية وتطبيق اتفاق السلام.الوضع الإنسانيولفت ماج إلى أن أكثر ما يؤرق جنوب السودان هو الوضع الإنساني المتردي، والاقتصاد في وضع سيء جدا وهذا بالقطع يضر بعملية السلام في البلاد، لأن السلام يعني اقتصاد دولة ورواتب كافية للموظفين وغيرها، واستبعد مجددا أن تعود الحرب الأهلية مجددا وإن كان الوضع الحالي "هش".أمر طبيعيأما المسؤول السابق في حكومة جنوب السودان، دونقا قاي، فيرى أن عملية السلام في بلاده تعيش هذه الأيام أفضل مراحلها، وقد تم جدولة تنفيذ الترتيبات الأمنية ويجري الآن دمج كل القوات المشاركة في اتفاقية السلام في الجيش والقوات الأمنية النظامية، ونتيجة لذلك فإننا نرى اليوم وزير الدفاع ونائب رئيس أركان الجيش في البلاد هو من الحركة الشعبية التابعة للدكتور ريك مشار، وفي كل الأجهزة الأمنية النظامية الداخلية والخارجية نجد أن المدير يتبع الحكومة في جوبا ونائبه من الحركات الموقعة على اتفاق السلام، و بنهاية شهر مايو/أيار الجاري من المفترض أن تكتمل كل بنود الاتفاق.وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، رغم كل ما سبق تجري من آن لآخر بعض المناوشات بين الأهالي في المناطق القبلية مثل ولاية جونقلي وهو أمر طبيعي وتتدخل الحكومة لحله في الكثير من الأوقات، أما ما يتعلق بمخيمات اللاجئين فجميعها تم تسليمها للحكومة من قبل الأمم المتحدة، والاتفاق يسير هذه الأيام بصورة مرضية لجميع الأطراف، ويعد الاقتصاد هو المعضلة الحقيقية في البلاد بعد أن تم رهن أكثر من 95 في المئة من إنتاج جنوب السودان من النفط والذي يمثل المصدر شبه الرئيسي للموارد في البلاد.وذكر خبراء الأمم المتحدة في تقرير حديث أن العديد من القادة السياسيين والمدنيين في جنوب السودان "متشككون بشدة" في أن اتفاقية السلام لعام 2018 يمكن أن توفر الاستقرار لأحدث دولة في العالم، ويقلقون من أنها قد تعود إلى الصراع.وأشار الخبراء إلى الخلافات السياسية بين الخصمين السابقين اللذين يقودان الحكومة الآن، الرئيس سلفا كير ونائب الرئيس ريك مشار، أعاقت الكثير من بنود اتفاق السلام الذي وقع منذ أكثر من 3 سنوات ونصف السنة، حيث أصبح كل عنصر من عناصر اتفاقية السلام الآن رهينة الحسابات السياسية للنخب العسكرية والأمنية في البلاد، الذين يستخدمون مزيجا من العنف والموارد العامة المحسوبة والمحسوبية لتحقيق مصالحهم الضيقة، بعيدا عن إحداث تغيير تحويلي في النظام السياسي المفترس لجنوب السودان.وأبرز التقرير المقدم إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، رأي لجنة الخبراء التي تراقب العقوبات المفروضة على جنوب السودان بأن التحذيرات بشأن آفاق الاتفاقية من المدنيين والعديد من قادة المجتمع السياسي والعسكري والمدني أصبحت أكثر إلحاحا مع "تآكل" وحدة الموقعين المعارضين الرئيسيين.بعد صياغة التقرير المكون من 77 صفحة في مارس/آذار الماضي، وقع كير ومشار اتفاقية في 3 أبريل/نيسان، لتوحيد قيادة قوات الأمن، وهو عنصر أساسي في اتفاق السلام خفف من حدة التوترات السياسية، وأثارت الاشتباكات بين القوات الحكومية والقوات الموالية لمشار في الأيام التي سبقت التوقيع خطر اندلاع قتال خطير آخر.وكانت هناك آمال كبيرة عندما حصل جنوب السودان الغني بالنفط على الاستقلال عن السودان في عام 2011 بعد صراع طويل، لكن البلاد انزلقت في حرب أهلية أواخر 2013 على أساس الانقسامات العرقية عندما قاتلت القوات الموالية لكير الموالين لمشار.وقتل عشرات الآلاف في الحرب التي انتهت باتفاق السلام 2018 الذي جمع كير ومشار في حكومة وحدة وطنية، لكن ظلت هناك تحديات، بما في ذلك فشل الحكومة في تنفيذ الإصلاحات الموعودة.

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