https://arabic.sputniknews.com/20220511/هنية-شيرين-أبو-عاقلة-أضحت-الشهيدة-الشاهدة-على-أفظع-احتلال-عرفه-التاريخ-المعاصر-1062103547.html

هنية: شيرين أبو عاقلة أضحت الشهيدة الشاهدة على أفظع احتلال عرفه التاريخ المعاصر

هنية: شيرين أبو عاقلة أضحت الشهيدة الشاهدة على أفظع احتلال عرفه التاريخ المعاصر

قال رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس"، إسماعيل هنية، إن "شيرين أبو عاقلة أضحت الشهيدة الشاهدة على أفظع احتلال عرفه التاريخ المعاصر". 11.05.2022, سبوتنيك عربي

2022-05-11T12:57+0000

2022-05-11T12:57+0000

2022-05-11T12:57+0000

أخبار فلسطين اليوم

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جاء ذلك خلال اتصال هاتفي لهنية مع مدير مكتب قناة "الجزيرة" القطرية في فلسطين، وليد العمري، وفقا لموقع "فلسطين اليوم".وأضاف هنية "نقدم لكم التعازي، ونعزي أنفسنا وشبكة الجزيرة وعائلة الشهيدة باستشهاد الابنة البارّة شيرين أبو عاقلة، التي أضحت الشهيدة الشاهدة في حياتها واستشهادها على أفظع احتلال عرفه التاريخ المعاصر".وتابع "ستظل شيرين محفورة في ذاكرة جيل سيواصل المشوار حتى دحر المحتل عن أرض فلسطين".وأكد هنية على أن "حراس الحقيقة من إعلاميي وصحفيي فلسطين سيواصلون المشوار والطريق الذي سارت عليه شيرين ومَن سبقها من شهداء الحركة الصحفية الفلسطينية، وكل الصحفيين الأحرار الذين يتفانون في عملهم كواجب وطني وانتصار للحقيقة، مؤكدين أن صوتنا أقوى من رصاصكم".وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، في وقت سابق صباح اليوم، عن مقتل المراسلة والصحفية، شيرين أبو عاقلة، برصاص الجيش الإسرائيلي خلال اقتحامه مخيم جنين.وذكرت الوزارة، أن الصحفية ومراسلة قناة "الجزيرة" القطرية، شيرين أبو عاقلة، قد أصيبت برصاصة مباشرة في رأسها ما أدى إلى مقتلها على الفور، وذلك خلال تغطيتها لأحداث اقتحام مخيم جنين من قبل القوات الإسرائيلية.وأشارت الوزارة إلى إصابة الصحافي علي السمودي، مراسل صحيفة القدس، برصاصة حية في الظهر، موضحة أن وضعه مستقر.من جانبها، أدانت الرئاسة الفلسطينية، جريمة قتل مراسلة قناة الجزيرة شيرين أبو عاقلة برصاص الجيش الإسرائيلي.وحسب وكالة الأنباء الفلسطينية، حملت الرئاسة الفلسطينية الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن هذه الجريمة البشعة، مؤكدة أنها جزء من سياسة يومية تنتهجها إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته.ووصف وزير الخارجية الإسرائيلي، يائير لابيد، في وقت سابق اليوم خبر مقتل الصحفية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة بأنه "حزين".وقال لابيد، عبر حسابه على تويتر، "نطالب الفلسطينيين بعرض تحقيق مرضي مشترك عقب مقتل الصحفية شيرين أبو عاقلة المؤسف"، مشددا على ضرورة حماية الصحفيين في ساحات القتال والوصول إلى الحقيقة.كما قال رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، إن "السلطة الفلسطينية ترفض حتى اللحظة، عرضا لإجراء تحقيق مشترك في مقتل الصحفية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة.وأضاف بينيت، في بيان أن "رئيس السلطة الفلسطينية يوجه اتهامات عديمة الأساس لإسرائيل"، موضحا أنه "وفقا للمعطيات الموجودة في حوزتنا حاليا، هناك احتمال ليس بقليل بأن مسلحين فلسطينيين أطلقوا النيران بشكل عشوائي وهم الذين تسببوا في مصرع الصحفية المؤسف".

https://arabic.sputniknews.com/20220511/السفير-الأمريكي-في-إسرائيل-يعرب-عن-أسفه-إزاء-مقتل-الصحفية-شيرين-أبو-عاقلة-1062091737.html

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أخبار فلسطين اليوم