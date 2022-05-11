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Бойцы Народной милиции ЛНР осматривают дом в городе Ровеньки, разрушенный в результате попадания украинской ракеты Точка-У - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
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https://arabic.sputniknews.com/20220511/وارسو-الخارجية-الروسية-تستدعي-السفير-البولندي-لدى-موسكو--1062098930.html
وارسو: الخارجية الروسية تستدعي السفير البولندي لدى موسكو
وارسو: الخارجية الروسية تستدعي السفير البولندي لدى موسكو
قال وزير الخارجية البولندي زبيغنيو راو، اليوم الأربعاء، إنه تم استدعاء السفير البولندي لدى موسكو كرزيستوف كرايفسكي إلى وزارة الخارجية الروسية. 11.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-11T11:46+0000
2022-05-11T11:46+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
روسيا
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وقال راو: "فيما يتعلق بعلاقاتنا مع روسيا الاتحادية، نعلم أن السفير البولندي في موسكو استدعي إلى وزارة الخارجية الروسية".يوم الاثنين، تعرض السفير الروسي في بولندا سيرغي أندرييف للهجوم بطلاء أحمر خلال محاولة لوضع إكليل من الزهور في مقبرة الجنود السوفيت في وارسو.وصف وزير الخارجية ابولندي، زبيغنيو راو، الاعتداء على السفير الروسي في وارسو، سيرغي أندرييف، بأنه "حادث مؤسف".وقال راو الذي يجري زيارة إلى إيران: "الحادث الذي وقع اليوم خلال وضع السفير الروسي أكاليل الزهور على قبور الجنود السوفيت، ما كان يجب أن يحدث، وهو حادث مؤسف لجميع الأطراف"، وفقا لما أوردته وكالة الأنباء البولندية.
https://arabic.sputniknews.com/20220506/شركات-تشغيل-الهاتف-المحمول-البولندية-تلغي-المكالمات-المجانية-إلى-أوكرانيا-1061896447.html
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وارسو: الخارجية الروسية تستدعي السفير البولندي لدى موسكو

11:46 GMT 11.05.2022
© Sputnik . wasim sulimanوزارة الخارجية الروسية في العاصمة الروسية موسكو بتاريخ 24.04.2022
وزارة الخارجية الروسية في العاصمة الروسية موسكو بتاريخ 24.04.2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 11.05.2022
© Sputnik . wasim suliman
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قال وزير الخارجية البولندي زبيغنيو راو، اليوم الأربعاء، إنه تم استدعاء السفير البولندي لدى موسكو كرزيستوف كرايفسكي إلى وزارة الخارجية الروسية.
وقال راو: "فيما يتعلق بعلاقاتنا مع روسيا الاتحادية، نعلم أن السفير البولندي في موسكو استدعي إلى وزارة الخارجية الروسية".
يوم الاثنين، تعرض السفير الروسي في بولندا سيرغي أندرييف للهجوم بطلاء أحمر خلال محاولة لوضع إكليل من الزهور في مقبرة الجنود السوفيت في وارسو.
وصف وزير الخارجية ابولندي، زبيغنيو راو، الاعتداء على السفير الروسي في وارسو، سيرغي أندرييف، بأنه "حادث مؤسف".
وقال راو الذي يجري زيارة إلى إيران: "الحادث الذي وقع اليوم خلال وضع السفير الروسي أكاليل الزهور على قبور الجنود السوفيت، ما كان يجب أن يحدث، وهو حادث مؤسف لجميع الأطراف"، وفقا لما أوردته وكالة الأنباء البولندية.
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