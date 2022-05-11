https://arabic.sputniknews.com/20220511/والد-جيجي-وبيلا-حديد-قتلوا-شيرين-أبو-عاقلة-لأن-صوتها-كان-له-تأثير-كبير-على-العالم-1062097097.html
والد جيجي وبيلا حديد: قتلوا شيرين أبو عاقلة لأن صوتها كان له تأثير كبير على العالم
والد جيجي وبيلا حديد: قتلوا شيرين أبو عاقلة لأن صوتها كان له تأثير كبير على العالم
نعى رجل الأعمال الأمريكي ذو الأصول الفلسطينية محمد حديد الصحفية والمراسلة الراحلة شيرين أبو عاقلة، معبرا عن حزنه الشديد لرحيلها بهذه الطريقة. 11.05.2022, سبوتنيك عربي
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أخبار فلسطين اليوم
إسرائيل
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وأُعلن صباح اليوم الأربعاء، عن وفاة المراسلة والصحفية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة وذلك بعد استهدافها من قبل الجيش الإسرائيلي بطلقة في الرأس.ونشر محمد حديد صورة للصحفية الراحلة شيرين أبو عاقلة عبر حسابه بـ"إنستغرام"، وعلّق عليها بقوله: "شيرين أبو عاقلة هي صحفية فلسطينية عُرفت بتغطيتها للأحداث في فلسطين وممارسات وجرائم الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة".وأتم قائلا "أتمنى أن ترقد بسلام، أسطورة".وعلّق العديد من مشاهير الغرب في قسم التعليقات لنعي الصحفية الراحلة، كما أنهم انتقدوا السياسات الإسرائيلية ضد الصحفيين وعدم احترام حقوقهم.كما أنهم كثيرًا ما يتحدثون عن أصولهم العربية من خلال استعراض بعض المأكولات الفلسطينية عبر حساباتهم في مواقع التواصل الاجتماعي.وفي وقت سابق، تعرض حساب بيلا حديد على "إنستغرام" للإيقاف بسبب حديثها عن فلسطين.
https://arabic.sputniknews.com/20220511/فرانس-برس-القوات-الإسرائيلية-فتحت-النار-مباشرة-قبل-سقوط-شيرين-أبو-عاقلة-1062092317.html
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أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل
والد جيجي وبيلا حديد: قتلوا شيرين أبو عاقلة لأن صوتها كان له تأثير كبير على العالم
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نعى رجل الأعمال الأمريكي ذو الأصول الفلسطينية محمد حديد الصحفية والمراسلة الراحلة شيرين أبو عاقلة، معبرا عن حزنه الشديد لرحيلها بهذه الطريقة.
وأُعلن صباح اليوم الأربعاء، عن وفاة المراسلة والصحفية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة
وذلك بعد استهدافها من قبل الجيش الإسرائيلي بطلقة في الرأس.
ونشر محمد حديد صورة للصحفية الراحلة شيرين أبو عاقلة عبر حسابه بـ"إنستغرام"، وعلّق عليها بقوله: "شيرين أبو عاقلة هي صحفية فلسطينية عُرفت بتغطيتها للأحداث في فلسطين وممارسات وجرائم الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة".
وتابع "لقد دمرنا أن نسمع أن امرأة ناجحة مثلها تم انتزاعها منا لأن صوتها كان له تأثير كبير على العالم".
وأتم قائلا "أتمنى أن ترقد بسلام، أسطورة".
وعلّق العديد من مشاهير الغرب في قسم التعليقات لنعي الصحفية الراحلة، كما أنهم انتقدوا السياسات الإسرائيلية ضد الصحفيين وعدم احترام حقوقهم.
يشار إلى أن محمد حديد هو رجل أعمال ذو أصول فلسطينية يعيش في أمريكا وهو والد كل من عارضتي الأزياء الشهيرتين جيجي وبيلا حديد.
وعادة ما يحرص محمد وابنتاه جيجي وبيلا على دعم القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني وينتهزون أي فرصة من أجل الحديث عن القضية ودعمها.
كما أنهم كثيرًا ما يتحدثون عن أصولهم العربية من خلال استعراض بعض المأكولات الفلسطينية عبر حساباتهم في مواقع التواصل الاجتماعي.
وفي وقت سابق، تعرض حساب بيلا حديد على "إنستغرام" للإيقاف بسبب حديثها عن فلسطين
.