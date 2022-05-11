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وزارة الكهرباء السورية تنفي صدور تعرفة جديدة للتغذية الكهربائية
وزارة الكهرباء السورية تنفي صدور تعرفة جديدة للتغذية الكهربائية
نفت وزارة الكهرباء السورية، اليوم الأربعاء، صدور أي تعرفة جديدة للتغذية الكهربائية أو أي تعديل عليها. 11.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-11T10:10+0000
2022-05-11T10:10+0000
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وبحسب وكالة الأنباء السورية "سانا"، أكدت الوزارة عبر صفحتها الرسمية على الفيسبوك أن جدول التعرفة الذي يتم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي هو للتعرفة السابقة المعمول بها منذ 1-11-2021.وكان قد تم تداول خبر صدور تعرفة جديدة للتغذية الكهربائية في سوريا عبر وسائل التواصل الاجتماعي، حيث أشار العديد من المواطنين السوريين إلى أن الوزارة كانت قد أصدرت قرارا برفع أسعار التعرفة، مستنكرين هذا الإجراء تبعا للظروف المعيشية القاسية التي يمرون بها.
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العالم العربي, أخبار سوريا اليوم

وزارة الكهرباء السورية تنفي صدور تعرفة جديدة للتغذية الكهربائية

10:10 GMT 11.05.2022
© Sputnik . Sara Almekdadتجمع عدد من المواطنين في ساحة المرجة في العاصمة السورية دمشق
تجمع عدد من المواطنين في ساحة المرجة في العاصمة السورية دمشق - سبوتنيك عربي, 1920, 11.05.2022
© Sputnik . Sara Almekdad
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نفت وزارة الكهرباء السورية، اليوم الأربعاء، صدور أي تعرفة جديدة للتغذية الكهربائية أو أي تعديل عليها.
وبحسب وكالة الأنباء السورية "سانا"، أكدت الوزارة عبر صفحتها الرسمية على الفيسبوك أن جدول التعرفة الذي يتم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي هو للتعرفة السابقة المعمول بها منذ 1-11-2021.
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أمس, 13:52 GMT
وكان قد تم تداول خبر صدور تعرفة جديدة للتغذية الكهربائية في سوريا عبر وسائل التواصل الاجتماعي، حيث أشار العديد من المواطنين السوريين إلى أن الوزارة كانت قد أصدرت قرارا برفع أسعار التعرفة، مستنكرين هذا الإجراء تبعا للظروف المعيشية القاسية التي يمرون بها.
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