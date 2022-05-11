https://arabic.sputniknews.com/20220511/وزارة-الكهرباء-السورية-تنفي-صدور-تعرفة-جديدة-للتغذية-الكهربائية-1062092717.html
وزارة الكهرباء السورية تنفي صدور تعرفة جديدة للتغذية الكهربائية
وزارة الكهرباء السورية تنفي صدور تعرفة جديدة للتغذية الكهربائية
نفت وزارة الكهرباء السورية، اليوم الأربعاء، صدور أي تعرفة جديدة للتغذية الكهربائية أو أي تعديل عليها. 11.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-11T10:10+0000
2022-05-11T10:10+0000
2022-05-11T10:10+0000
العالم العربي
أخبار سوريا اليوم
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وبحسب وكالة الأنباء السورية "سانا"، أكدت الوزارة عبر صفحتها الرسمية على الفيسبوك أن جدول التعرفة الذي يتم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي هو للتعرفة السابقة المعمول بها منذ 1-11-2021.وكان قد تم تداول خبر صدور تعرفة جديدة للتغذية الكهربائية في سوريا عبر وسائل التواصل الاجتماعي، حيث أشار العديد من المواطنين السوريين إلى أن الوزارة كانت قد أصدرت قرارا برفع أسعار التعرفة، مستنكرين هذا الإجراء تبعا للظروف المعيشية القاسية التي يمرون بها.
https://arabic.sputniknews.com/20220510/الجامعة-العربية-تدعو-المجتمع-الدولي-لمواصلة-دعم-سوريا-وتطالب-بألا-يتأثر-بالوضع-في-أوكرانيا-1062062037.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي, أخبار سوريا اليوم
وزارة الكهرباء السورية تنفي صدور تعرفة جديدة للتغذية الكهربائية
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نفت وزارة الكهرباء السورية، اليوم الأربعاء، صدور أي تعرفة جديدة للتغذية الكهربائية أو أي تعديل عليها.
وبحسب وكالة الأنباء السورية "سانا
"، أكدت الوزارة عبر صفحتها الرسمية على الفيسبوك أن جدول التعرفة الذي يتم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي هو للتعرفة السابقة المعمول بها منذ 1-11-2021.
وكان قد تم تداول خبر صدور تعرفة جديدة للتغذية الكهربائية في سوريا عبر وسائل التواصل الاجتماعي، حيث أشار العديد من المواطنين السوريين إلى أن الوزارة كانت قد أصدرت قرارا برفع أسعار التعرفة، مستنكرين هذا الإجراء تبعا للظروف المعيشية القاسية التي يمرون بها.