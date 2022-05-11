https://arabic.sputniknews.com/20220511/وزيرا-فنلندا-والسويد-يشاركان-في-اجتماع-غير-رسمي-لوزراء-خارجية-الناتو-في-برلين-1062100279.html
وزيرا فنلندا والسويد يشاركان في اجتماع غير رسمي لوزراء خارجية "الناتو" في برلين
وزيرا فنلندا والسويد يشاركان في اجتماع غير رسمي لوزراء خارجية "الناتو" في برلين
قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الألمانية، أندريا ساس، إن وزراء خارجية "الناتو" سيعقدون يومي 14 و 15 مايو/أيار اجتماعا غير رسميا في برلين، مشيرة إلى أن وزيري... 11.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-11T12:37+0000
2022-05-11T12:37+0000
2022-05-11T12:37+0000
العالم
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وقالت المتحدثة في إيجاز صحيفي، اليوم الأربعاء: "يومي السبت والأحد في برلين، بناء على دعوة من وزيرة الخارجية (الألمانية أنالينا)، بوربوك والأمين العام (للناتو ، ينس) ستولتنبرغ، سيعقد اجتماع غير رسمي لوزراء خارجية الناتو".وفقا للمتحدثة، فإنه في اليوم الأول من الاجتماع، سيشارك وزيرا خارجية السويد وفنلندا آن ليندي وبيكا هافيستو في الاجتماع.ويأتي هذا الاجتماعي في ظل خلافات داخل الحلف، على خلفية الأزمة الأوكرانية، أهمها ملف الطاقة، ومحاولة حظر الغاز الروسي، وملف انضمام كل من السويد وفنلندا إلى حلف شمال الأطلسي "الناتو".وبدوره، علق المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، بشأن احتمال انضمام السويد وفنلندا إلى حلف شمال الأطلسي "الناتو".وقال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي الناتو، ينس ستولتنبرغ، في مارس / آذار، إن الناتو سيرحب بكل سرور بفنلندا والسويد وسيوفر لهما الفرصة للانضمام بسرعة إلى الحلف.وتتوقع الولايات المتحدة أن تقدم السويد طلبها الرسمي لتصبح عضوًا كامل العضوية في الناتو بحلول نهاية يونيو/ حزيران، بينما قد تتخذ فنلندا قرارًا بشأن الانضمام بالفعل هذا الشهر.
https://arabic.sputniknews.com/20220511/الكرملين-يعلق-على-احتمال-انضمام-السويد-وفنلندا-إلى-الناتو-1062097436.html
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العالم
وزيرا فنلندا والسويد يشاركان في اجتماع غير رسمي لوزراء خارجية "الناتو" في برلين
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قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الألمانية، أندريا ساس، إن وزراء خارجية "الناتو" سيعقدون يومي 14 و 15 مايو/أيار اجتماعا غير رسميا في برلين، مشيرة إلى أن وزيري السويد وفنلندا سيتواجدان في الحدث.
وقالت المتحدثة في إيجاز صحيفي، اليوم الأربعاء: "يومي السبت والأحد في برلين، بناء على دعوة من وزيرة الخارجية (الألمانية أنالينا)، بوربوك والأمين العام (للناتو ، ينس) ستولتنبرغ، سيعقد اجتماع غير رسمي لوزراء خارجية الناتو".
وفقا للمتحدثة، فإنه في اليوم الأول من الاجتماع، سيشارك وزيرا خارجية السويد وفنلندا آن ليندي وبيكا هافيستو في الاجتماع.
وبينت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الألمانية، أن الاجتماع يهدف إلى "تعزيز التنسيق السياسي داخل الناتو".
ويأتي هذا الاجتماعي في ظل خلافات داخل الحلف، على خلفية الأزمة الأوكرانية، أهمها ملف الطاقة، ومحاولة حظر الغاز الروسي، وملف انضمام كل من السويد وفنلندا إلى حلف شمال الأطلسي "الناتو".
وبدوره، علق المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، بشأن احتمال انضمام السويد وفنلندا إلى
حلف شمال الأطلسي "الناتو".
وقال بيسكوف للصحفيين ردا على سؤال بشأن احتمال ضم السويد وفنلندا إلى الناتو إن "هذا موضوع تحليل دقيق لروسيا".
وقال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي الناتو، ينس ستولتنبرغ، في مارس / آذار، إن الناتو سيرحب بكل سرور بفنلندا والسويد وسيوفر لهما الفرصة للانضمام بسرعة إلى الحلف.
وتتوقع الولايات المتحدة
أن تقدم السويد طلبها الرسمي لتصبح عضوًا كامل العضوية في الناتو بحلول نهاية يونيو/ حزيران، بينما قد تتخذ فنلندا قرارًا بشأن الانضمام بالفعل هذا الشهر.