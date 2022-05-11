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وزير الخارجية العراقي يؤكد ضرروة التعاون لتجفيف منابع دعم وتمويل الإرهاب
وزير الخارجية العراقي يؤكد ضرروة التعاون لتجفيف منابع دعم وتمويل الإرهاب
دعا وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، إلى ضرورة معالجة الأوضاع في مخيم الهول والمخيمات العراقية، والأوضاع الإنسانية الناجمة عن أعمال الإرهاب في المنطقة. 11.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-11T13:37+0000
2022-05-11T13:37+0000
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وأضاف خلال كلمته في الاجتماع الوزاري للتحالف الدولي ضد تنظيم "داعش" الإرهابي، المنعقد في مراكش بالمغرب، أن الأوضاع في مخيم الهول كما المخيمات الأخرى تؤثر على الوضع في العراق، وأن معالجة هذه الإشكاليات ضرروة ملحة في إطار مكافحة الإرهاب والآثار الناجمة عنه.كما جدد الدعوة للدول لاستلام رعاياهم من العراق، لافتا إلى أن الاستراتيجية العراقية لمكافحة الإرهاب والتطرف تسير بشكل شامل ومتكامل مع استراتيجية مكافحة التطرف العنيف المؤدي للإرهاب، وأن العراق يخطو نحو معالجة كافة الأشكال التي يستغلها الإرهاب.وأشاد بالتعاون الثنائي بين العراق والعديد من الدول في إطار مكافحة الإرهاب وغسيل الأموال وتجفيف منابعه، وكذلك التنسيق بين حكومة العراق وأجهزة الأمم المتحدة المعنية بمكافحة الإرهاب.وأكد استمرار العراق في العمل والتعاون مع دول التحالف الدولي لمحاربة الإرهاب، وحث الدول الأعضاء على تكثيف الدعم والتعاون من أجل معالجة كافة الإشكاليات الناجمة عن الإرهاب، وكذلك عملية إعادة الإعمار.انطلقت، اليوم الأربعاء، أشغال الاجتماع الدولي ضد "داعش" بمدينة مراكش، بحضور العديد من وزراء الخارجية والمنظمات الدولية في المؤتمر الذي يسعى إلى تطوير طرق مواجهة التهديدات الإرهابية في الشرق الأوسط ومناطق أخرى.وتشارك الاجتماع 15 دولة إفريقية و37 أوروبية و7 آسيوية ودولتين من أمريكا الشمالية و13 عربية، إضافة إلى 2 بصفة مراقب.
https://arabic.sputniknews.com/20220511/المغرب-انطلاق-اجتماع-التحالف-الدولي-ضد-داعش-بمشاركة-أكثر-من-80-دولة-ومنظمة-1062102696.html
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العراق, أخبار العراق اليوم, أخبار المغرب اليوم

وزير الخارجية العراقي يؤكد ضرروة التعاون لتجفيف منابع دعم وتمويل الإرهاب

13:37 GMT 11.05.2022
© Sputnik . sputnikوزير الخارجية العراقية فؤاد حسين
وزير الخارجية العراقية فؤاد حسين - سبوتنيك عربي, 1920, 11.05.2022
© Sputnik . sputnik
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دعا وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، إلى ضرورة معالجة الأوضاع في مخيم الهول والمخيمات العراقية، والأوضاع الإنسانية الناجمة عن أعمال الإرهاب في المنطقة.
وأضاف خلال كلمته في الاجتماع الوزاري للتحالف الدولي ضد تنظيم "داعش" الإرهابي، المنعقد في مراكش بالمغرب، أن الأوضاع في مخيم الهول كما المخيمات الأخرى تؤثر على الوضع في العراق، وأن معالجة هذه الإشكاليات ضرروة ملحة في إطار مكافحة الإرهاب والآثار الناجمة عنه.
علم المغرب - سبوتنيك عربي, 1920, 11.05.2022
المغرب... انطلاق اجتماع التحالف الدولي ضد "داعش" بمشاركة أكثر من 80 دولة ومنظمة
12:50 GMT
كما جدد الدعوة للدول لاستلام رعاياهم من العراق، لافتا إلى أن الاستراتيجية العراقية لمكافحة الإرهاب والتطرف تسير بشكل شامل ومتكامل مع استراتيجية مكافحة التطرف العنيف المؤدي للإرهاب، وأن العراق يخطو نحو معالجة كافة الأشكال التي يستغلها الإرهاب.
وأشاد بالتعاون الثنائي بين العراق والعديد من الدول في إطار مكافحة الإرهاب وغسيل الأموال وتجفيف منابعه، وكذلك التنسيق بين حكومة العراق وأجهزة الأمم المتحدة المعنية بمكافحة الإرهاب.
وأكد استمرار العراق في العمل والتعاون مع دول التحالف الدولي لمحاربة الإرهاب، وحث الدول الأعضاء على تكثيف الدعم والتعاون من أجل معالجة كافة الإشكاليات الناجمة عن الإرهاب، وكذلك عملية إعادة الإعمار.
انطلقت، اليوم الأربعاء، أشغال الاجتماع الدولي ضد "داعش" بمدينة مراكش، بحضور العديد من وزراء الخارجية والمنظمات الدولية في المؤتمر الذي يسعى إلى تطوير طرق مواجهة التهديدات الإرهابية في الشرق الأوسط ومناطق أخرى.
وتشارك الاجتماع 15 دولة إفريقية و37 أوروبية و7 آسيوية ودولتين من أمريكا الشمالية و13 عربية، إضافة إلى 2 بصفة مراقب.
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