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وزير الخارجية: عمان ملتزمة باتفاقيات أوبك+
وزير الخارجية: عمان ملتزمة باتفاقيات أوبك+
قال وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي، اليوم الأربعاء، إن سلطنة عمان ملتزمة باتفاقات أوبك+ فيما يتعلق بزيادة محتملة في إنتاج النفط. 11.05.2022, سبوتنيك عربي
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وقال الوزير العماني للصحفيين عقب اجتماع مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف:
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العالم العربي, سلطنة عمان

وزير الخارجية: عمان ملتزمة باتفاقيات أوبك+

10:39 GMT 11.05.2022
© AFP 2022 / MAZEN MAHDIوزير خارجية سلطنة عمان، بدر بن حمد البوسعيدي
وزير خارجية سلطنة عمان، بدر بن حمد البوسعيدي - سبوتنيك عربي, 1920, 11.05.2022
© AFP 2022 / MAZEN MAHDI
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قال وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي، اليوم الأربعاء، إن سلطنة عمان ملتزمة باتفاقات أوبك+ فيما يتعلق بزيادة محتملة في إنتاج النفط.
وقال الوزير العماني للصحفيين عقب اجتماع مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف:

"أما فيما يتعلق بوجود ضغوط، فلا، لا توجد ضغوط، ولكن هناك مطالب عديدة موجهة إلى بلادنا. ولكننا ملتزمون بالاتفاقيات السابقة بما في ذلك صيغة أوبك+، التي نحن أعضاء فيها إلى جانب روسيا، وسنواصل التنسيق الوثيق بشأن هذه المسألة، وسنواصل الالتزام بالاتفاقات التي تم التوصل إليها في وقت سابق".

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