https://arabic.sputniknews.com/20220511/وزير-الدفاع-الأمريكي-القدرات-النووية-الروسية-تمثل-تحديا-بارزا-حاليا-وفي-المستقبل-1062111357.html
وزير الدفاع الأمريكي: القدرات النووية الروسية تمثل تحديا بارزا حاليا وفي المستقبل
وزير الدفاع الأمريكي: القدرات النووية الروسية تمثل تحديا بارزا حاليا وفي المستقبل
صرح وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، اليوم الأربعاء، أن القدرات النووية الروسية تمثل تحديا بارزا حاليا وفي المستقبل، وتبقى روسيا نفسها "تهديدا حقيقيا". 11.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-11T15:10+0000
2022-05-11T15:10+0000
2022-05-11T15:10+0000
العالم
روسيا
الولايات المتحدة الأمريكية
النووي
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واشنطن - سبوتنيك. وصرح أوستن، اليوم الأربعاء، أمام جلسة استماع في مجلس الشيوخ: "روسيا أيضا تمثل تهديدا حقيقيا، وتتطلب تنسيقًا دائمًا بين حلفاء الناتو لمنع أي عدوان آخر في أوروبا"، وأضاف: "كما تمثل القدرات النووية الروسية تحديا بارزا حاليا وفي المستقبل".من جهة ثانية، كان مدير وكالة الاستخبارات الدفاعية الأمريكية، سكوت بيرييه، قد قال أمس الثلاثاء، إن الولايات المتحدة لا ترى حاليًا سببًا للقلق بشأن استخدام روسيا للأسلحة النووية التكتيكية، على خلفية الأزمة بين روسيا وأوكرانيا.وكانت روسيا قد أصدرت مؤخرا وثائق تختص العقيدة العسكرية الروسية والتي تحدد فيها مبادئ الردع النووي وكذلك خطوات انتقال روسيا إلى مرحلة الاستخدام الفعلي للأسلحة النووية.وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير/ شباط الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220510/روسيا-توضح-احتمال-استخدام-السلاح-النووي-ضد-أوكرانيا-1062049619.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
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العالم, روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, النووي
وزير الدفاع الأمريكي: القدرات النووية الروسية تمثل تحديا بارزا حاليا وفي المستقبل
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صرح وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، اليوم الأربعاء، أن القدرات النووية الروسية تمثل تحديا بارزا حاليا وفي المستقبل، وتبقى روسيا نفسها "تهديدا حقيقيا".
واشنطن - سبوتنيك. وصرح أوستن، اليوم الأربعاء، أمام جلسة استماع في مجلس الشيوخ: "روسيا أيضا تمثل تهديدا حقيقيا، وتتطلب تنسيقًا دائمًا بين حلفاء الناتو لمنع أي عدوان آخر في أوروبا"، وأضاف: "كما تمثل القدرات النووية الروسية تحديا بارزا حاليا وفي المستقبل".
من جهة ثانية، كان مدير وكالة الاستخبارات الدفاعية الأمريكية
، سكوت بيرييه، قد قال أمس الثلاثاء، إن الولايات المتحدة لا ترى حاليًا سببًا للقلق بشأن استخدام روسيا للأسلحة النووية التكتيكية، على خلفية الأزمة بين روسيا وأوكرانيا.
وكانت روسيا قد أصدرت مؤخرا وثائق تختص العقيدة العسكرية الروسية والتي تحدد فيها مبادئ الردع النووي
وكذلك خطوات انتقال روسيا إلى مرحلة الاستخدام الفعلي للأسلحة النووية.
وبحسب الوثيقة، فإن الشروط التي تحدد إمكانية استخدام روسيا للأسلحة النووية هي تلقي معلومات موثوقة حول إطلاق صواريخ باليستية ضد روسيا و(أو) حلفائها، واستخدام العدو للأسلحة النووية أو أنواع أخرى من أسلحة الدمار الشامل ضد روسيا و(أو) حلفائها وتأثير العدو على الدولة أو المنشآت العسكرية الروسية.
وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير/ شباط الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس
، جنوب شرقي أوكرانيا.