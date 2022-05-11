https://arabic.sputniknews.com/20220511/وقفة-أمام-الأمم-المتحدة-في-بيروت-استنكارا-وغضبا-لمقتل-الصحفية-الفلسطينية-شيرين-أبو-عاقلة-1062119587.html
وقفة أمام الأمم المتحدة في بيروت استنكارا وغضبا لمقتل الصحفية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة
وقفة أمام الأمم المتحدة في بيروت استنكارا وغضبا لمقتل الصحفية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة
نفذت نقابة الصحافة البديلة في لبنان وقفة أمام مبنى الأمم المتحدة في بيروت، اليوم الأربعاء 11 مايو/ أيار، استنكارا وغضبا لمقتل الصحفية الفلسطينية شيرين أبو... 11.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-11T18:20+0000
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تقارير سبوتنيك
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وشارك عشرات الصحفيين بالوقفة، رافعين صور شيرين ولافتات كتب عليها "الصمت الدولي حيال جرائم الاحتلال الإسرائيلي في فلسطين هو غطاء يسمح له بالتمادي في جرائمه ضد الفلسطينيين والصحافيين والإنسانية"، و"الاحتلال لن يسكت الكلمات والجرائم لا تسقط بالتقادم"، بالإضافة الى لافتات تطالب بتحقيق دولي لمحاسبة القتلة.قال الصحفي وعضو نقابة الصحافة البديلة حسين مهدي لـ"سبوتنيك" إن "الوقفة هي وقفة غضب وحزن على رحيل زميلتنا شيرين، التي استهدفت وأعدمت برصاص الاحتلال الاسرائيلي، هذا اقل واجب تجاه شيرين، ونطالب بتحقيق دولي ليس لمعرفة من قتلها لأنه واضح، بل نطالب بالتحقيق لمحاسبة القتلة".وسلمت النقابة رسالة إلى المنسقة المقيمة ومنسقة الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في لبنان نجاة رشدي، طالبوا فيها الأمم المتحدة بفتح تحقيق دولي فوري لمحاسبة قاتلي الصحافية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة.ودعا تجمع "نقابة الصحافة البديلة" في الرسالة "المجتمع الدولي لكسر الصمت حيال جرائم الاحتلال الإسرائيلي"، وطالب الامم المتحدة "بفتح تحقيق دولي فوري لمحاسبة قاتلي الزميلة الصحافية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة، وتأمين الحماية القانونية الكاملة للفرق الاعلامية الميدانية في مناطق النزاع على مثال الحماية القانونية التي تشمل الأطقم الطبية في القانون الدولي الانساني، والاعتراف القانوني بشارة دولية موحدة للصحافيين تحول دون استهدافهم، ومحاسبة مستهدفي حرية الصحافة والمعتدين على سلامة الصحافيين وأمنهم وحياتهم".وفي ختام الوقفة أضاء المشاركين شموع عن روح الصحفية شيرين أبو عقلة.
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تقارير سبوتنيك, العالم العربي
وقفة أمام الأمم المتحدة في بيروت استنكارا وغضبا لمقتل الصحفية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة
18:20 GMT 11.05.2022 (تم التحديث: 18:31 GMT 11.05.2022) تابعنا عبر
نفذت نقابة الصحافة البديلة في لبنان وقفة أمام مبنى الأمم المتحدة في بيروت، اليوم الأربعاء 11 مايو/ أيار، استنكارا وغضبا لمقتل الصحفية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة.
وشارك عشرات الصحفيين بالوقفة، رافعين صور شيرين ولافتات كتب عليها "الصمت الدولي حيال جرائم الاحتلال الإسرائيلي في فلسطين هو غطاء يسمح له بالتمادي في جرائمه ضد الفلسطينيين والصحافيين والإنسانية"، و"الاحتلال لن يسكت الكلمات والجرائم لا تسقط بالتقادم"، بالإضافة الى لافتات تطالب بتحقيق دولي لمحاسبة القتلة.
قال الصحفي وعضو نقابة الصحافة البديلة حسين مهدي لـ"سبوتنيك" إن "الوقفة هي وقفة غضب وحزن على رحيل زميلتنا شيرين، التي استهدفت وأعدمت برصاص الاحتلال الاسرائيلي، هذا اقل واجب تجاه شيرين
، ونطالب بتحقيق دولي ليس لمعرفة من قتلها لأنه واضح، بل نطالب بالتحقيق لمحاسبة القتلة".
وقال الصحفي سمير سكيني إن "شيرين إعلامية غير مفصولة عن الواقع التي تعيش به، استشهدت ونحن ترعرعنا على أخبار فلسطين التي كانت تنقلها شيرين، أينما تواجد مسلحي جنين شيرين كانت إلى جانبهم، الحجارة في الأقصى شيرين كانت إلى جانبهم، أهالي الشيخ جراح أيضا كانت شيرين إلى جانبهم وأمامهم، هي كانت الترجمة الإعلامية لسلاح وحجارة المقاومين في فلسطين، نحن لم نخسر إعلامية فقط بل سلاحا بيدنا كنا نحمله في القدس وفلسطين".
وسلمت النقابة رسالة إلى المنسقة المقيمة ومنسقة الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في لبنان نجاة رشدي، طالبوا فيها الأمم المتحدة بفتح تحقيق دولي فوري
لمحاسبة قاتلي الصحافية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة.
وجاء في الرسالة "لما كان القانون الدولي الإنساني ينص على أنه ينبغي احترام الصحافيين المدنيين المكلفين بتغطية النزاعات المسلحة وحمايتهم من أي شكل من أشكال الهجوم العمدي، وحيث أنه يسبغ على الصحافيين المدنيين الحماية نفسها المكفولة للمدنيين، ولما كانت الزميلة الفلسطينيّة شيرين أبو عاقلة، قد استُهدفت بشكل مباشر برصاصة في الرأس على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي، وحيث أن الاستهداف أتى خلال أدائها لعملها في تغطية أحداث اقتحام مخيم جنين في فلسطين، وهي تلبس خوذة ودرعاً يحملان بشكل واضح شارة الصحافة، ولما كان استهداف الزميلة أبو عاقلة بهذه الطريقة المباشرة يُصنّف كجريمة اغتيال لا لبس فيها، وحيث أن الاحتلال لا يتورّع عن استهداف الإعلام والصحافيين في محاولةٍ لإسكاتهم ومنعهم من نقل الصورة الحقيقيّة لجرائمه، ولما كان الصمت الدولي حيال جرائم الاحتلال الإسرائيلي في فلسطين هو بمثابة غطاء للتمادي في جرائمه ضد الفلسطينيين، الإنسانية، والصحافيين".
ودعا تجمع "نقابة الصحافة البديلة" في الرسالة "المجتمع الدولي لكسر الصمت حيال جرائم الاحتلال الإسرائيلي"، وطالب الامم المتحدة "بفتح تحقيق دولي فوري لمحاسبة قاتلي الزميلة الصحافية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة، وتأمين الحماية القانونية الكاملة للفرق الاعلامية الميدانية في مناطق النزاع على مثال الحماية القانونية التي تشمل الأطقم الطبية في القانون الدولي الانساني، والاعتراف القانوني بشارة دولية موحدة للصحافيين تحول دون استهدافهم، ومحاسبة مستهدفي حرية الصحافة والمعتدين على سلامة الصحافيين وأمنهم وحياتهم".
وفي ختام الوقفة أضاء المشاركين شموع عن روح الصحفية شيرين أبو عقلة.